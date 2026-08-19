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Gestión de empleados
Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre gestión de empleados: Tipos de contratos, sanciones, trámites y más.
Sanciones
Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre sanciones en la empresa.
Seguridad Social
Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre trámites de empleo: altas, períodos de prueba, Seguridad Social y mucho más.
Bajas laborales
Uno de los trámites más habituales de la gestión de personal es la tramitación de bajas laborales. Te explicamos aquí todo sobre ellas.
Vacaciones laborales
Las vacaciones vienen definidas como un descanso temporal de una actividad habitual, como puede ser el trabajo o el estudio. Así, las vacaciones laborales son el descanso al que todo empleado tiene derecho, por el hecho de haber trabajado durante el tiempo determinado por la ley.
ERE/ERTE
¿Qué es un ERTE? En esta categoría te explicamos todo lo que debes saber sobre los ERTES y qué suponen para tu empresa, sus características y regulación y las diferencias con los ERES.
Diversidad e inclusión en el trabajo
Construyendo equipos diversos y fomentando la inclusión: El poder de la diversidad en el entorno laboral.
Derechos del trabajador
Protegiendo los derechos del trabajador: Garantizando un entorno laboral justo y equitativo.
Jubilación, pensiones y prestaciones
Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre la jubilación y las pensiones de tus trabajadores más seniors. Además, también conoce que prestaciones se les ofrece en caso de quedarse sin empleo.