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Gestión de empleados

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre gestión de empleados: Tipos de contratos, sanciones, trámites y más.

Sanciones

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre sanciones en la empresa.

Sanciones al trabajador, todo lo que debes saberAmonestación laboral: la carta de amonestación y sanciones¿Faltas leves, graves y muy graves en el ET?
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Seguridad Social

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre trámites de empleo: altas, períodos de prueba, Seguridad Social y mucho más.

El alta en la Seguridad Social, todo lo que necesitas saberEl alta de un autónomo en Seguridad Social: pasos a seguirCertificado de deudas de la Seguridad Social, ¿qué es?
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Bajas laborales

Uno de los trámites más habituales de la gestión de personal es la tramitación de bajas laborales. Te explicamos aquí todo sobre ellas.

Baja laboral: tipos, retribución y duraciónBaja por enfermedad común: todo lo que debes saberBaja incapacidad temporal, todo lo que debes saber
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Vacaciones laborales

Las vacaciones vienen definidas como un descanso temporal de una actividad habitual, como puede ser el trabajo o el estudio. Así, las vacaciones laborales son el descanso al que todo empleado tiene derecho, por el hecho de haber trabajado durante el tiempo determinado por la ley.

Días naturales de vacaciones: Lo que debes saberCómo organizar las vacaciones de los empleados: puntos claveDías de vacaciones por mes trabajado: cálculo 2026
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ERE/ERTE

¿Qué es un ERTE? En esta categoría te explicamos todo lo que debes saber sobre los ERTES y qué suponen para tu empresa, sus características y regulación y las diferencias con los ERES.

El ERTE, todo lo que necesitas saberPreguntas frecuentes ERTESLos ERTES de fuerza mayor, todo lo que necesitas saber
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Diversidad e inclusión en el trabajo

Construyendo equipos diversos y fomentando la inclusión: El poder de la diversidad en el entorno laboral.

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Derechos del trabajador

Protegiendo los derechos del trabajador: Garantizando un entorno laboral justo y equitativo.

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Jubilación, pensiones y prestaciones

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre la jubilación y las pensiones de tus trabajadores más seniors. Además, también conoce que prestaciones se les ofrece en caso de quedarse sin empleo.

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Más de 22.000 clientes ya han simplificado su gestión de nóminas

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