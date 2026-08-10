La actividad diaria en una empresa conlleva, en muchas ocasiones, riesgos de lesión para los empleados que pueden derivar en la comisión de un accidente de trabajo. Por ello es de mera importancia cumplir con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales.

En este artículo te mostraremos los pasos a seguir para la correcta tramitación y comunicación de los partes de accidente laboral. ¡Descubre todo lo que necesitas saber sobre los informes DELT@.

¿Qué son los informes DELT@?

¿Qué son los informes DELT@?

Las iniciales DELT@ corresponden a Declaración Electrónica de Trabajadores Accidentados, una plataforma para reportar accidentes laborales y gestionar la documentación asociada. Este sistema centraliza la información de dichos incidentes en un único programa.

¿Cuáles son las ventajas del Sistema Delta?

Este sistema presenta notables beneficios:

1. Simplifica la notificación de accidentes laborales de manera rápida y electrónica.

2. Constituye una herramienta eficaz para la prevención de riesgos laborales, al permitir la elaboración de estrategias de protección basadas en la información recopilada.

3. Garantiza la confidencialidad de los datos mediante una conexión segura.

4. Reduce los costos al posibilitar la presentación de declaraciones a través de Internet.

5. Agiliza los trámites al permitir la firma electrónica de documentos, disminuyendo los tiempos de gestión.

6. Facilita la agilización de trámites que involucran altas o defunciones por accidentes laborales.

¿Qué documentos se pueden gestionar mediante el Sistema DELT@?

Este sistema posibilita la presentación de los siguientes documentos:

- PAT: Parte de Accidente de Trabajo con Baja, obligatorio para accidentes con ausencia laboral de al menos un día.

- URG: Comunicación Urgente, para accidentes graves o con fallecidos.

- RATSB: Relación de Accidentes de Trabajo sin Baja Médica, para casos de asistencia sin baja.

- AF: Relación de Altas o Fallecimientos de Accidentados, cumplimentado mensualmente.

¿Quiénes pueden utilizar el Sistema Delta?

Se permite el acceso a usuarios no registrados para emitir URGs e imprimir borradores de PATs. Los usuarios registrados incluyen representantes de empresa, trabajadores autónomos, entidades gestoras colaboradoras, autoridades laborales, intervención general de la seguridad social, ministerios y la inspección de trabajo.

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¿Cuándo podemos considerar que se ha producido un accidente de trabajo en la empresa?

Se presume que son constitutivas de accidente de trabajo todas las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar del trabajo, excepto las lesiones debidas a imprudencias del trabajador o fuerza mayor extraña al trabajo.

Igualmente tendrán consideración de accidente de trabajo, los incidentes con lesión que haya tenido un trabajador durante el trayecto de ida/vuelta al trabajo (accidente laboral in itinere).

Algunos de los accidentes de trabajo más frecuentes son:

Caídas al mismo nivel, que ocurren en el lugar de paso, por tropiezos o por resbalar.

Contactos eléctricos al manipular instalaciones, conectar cables, etc.

Cortes o pinchazos, frecuentes en oficinas.

Golpes con estanterías o armarios.

Fatiga postural.

¿Qué cobertura tiene el trabajador frente a un accidente de trabajo?

Todo trabajador, independientemente del periodo que lleve trabajando en la empresa, tiene derecho a asistencia médica privada por parte de la mutualidad con la que la empresa tenga cubiertas las contingencias profesionales, en este caso, la empresa facilitará al trabajador un volante para ser atendido por los servicios médicos de la mutua.

Por ende, este volante recogerá los datos identificativos de la empresa, del empleado, y los detalles del accidente acaecido. A continuación, te explicaremos cuál es la prestación que percibirá el trabajador.

¿Qué prestación percibirá el trabajador?

La prestación que percibe el trabajador ya sea por enfermedad profesional o accidente de trabajo es del 75% de la base reguladora de contingencias profesionales del mes anterior al hecho causante, desde el día siguiente al de la baja médica, ya que el primer día es abonado por la empresa al 100%. Es decir, el trabajador cobrará su salario diario normal.

Resulta necesario consultar la negociación colectiva en estos casos, ya que en numerosos convenios colectivos se prevé un complemento a cargo de la empresa para estas situaciones que amplían hasta el 100% la cobertura de la prestación de incapacidad temporal por accidente de trabajo.

¿Qué son los volantes de Accidente de Trabajo?

Los volantes de accidente de trabajo – volantes de asistencia – son documentos oficiales mediante los cuales el empresario comunica a la mutua con la que tiene concertadas las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional, la ocurrencia de un accidente de trabajo, así como las características de este, para que la mutua atienda al trabajador accidentado en sus instalaciones.

¿Cuándo deben emplearse y qué debemos hacer con ellos?

El plazo para formular dicho volante de asistencia es de 48 horas hábiles desde la fecha en que ocurrió el accidente. Suele ser requisito indispensable presentar el parte ante la mutua antes de que el trabajador sea visitado por el accidente acaecido. Si, derivado del accidente, la mutua considera necesario emitir una baja médica, el empleado tiene un plazo de 3 días para comunicárselo a la empresa.

¿Dónde podemos encontrarlos?

El documento está disponible en todas las webs de cada una de las mutuas, y aunque cada mutua tiene su diseño/formato todas recogen la misma información: fecha del accidente (día y hora), lugar donde ocurrió, descripción del mismo, forma en la que se produjo, agente causante, etc. Así como los datos del centro de trabajo y empresa donde está de alta el empleado accidentado.

¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando ocurre un accidente de trabajo?

En los supuestos en que ocurra un accidente de trabajo y el empleado afectado, mediante el anterior parte de asistencia, sea visitado en la mutua con la que tiene cubiertas las contingencias la empresa, existe la obligación legal de comunicar dicho accidente mediante la aplicación Delt@.

La aplicación Delt@ es un sistema global de comunicaciones para la notificación y el tratamiento de los accidentes de trabajo a la Autoridad Laboral, que pretende agilizar la distribución de la información y simplificar la comunicación de la misma entre los distintos usuarios, garantizando la confidencialidad del contenido de los documentos. Está dirigido a Empresas o autónomos por sí mismos o a través de representantes autorizados.

La responsabilidad de cumplimentar los formularios del aplicativo recae en el empresario respecto sus trabajadores. Deberán comunicarse todos los accidentes, hayan supuesto o no la posterior baja médica del empleado.

El plazo para llevar a cabo esta documentación es:

Si se deriva baja médica: Cinco días hábiles desde la fecha en que ocurrió el accidente o desde la fecha de notificación al empresario de la resolución de la determinación de la contingencia como accidente de trabajo. No se deriva baja médica (accidente de trabajo sin baja médica): Dentro del plazo de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente al del accidente (es decir, si el accidente sin baja ocurre el 15 de junio deberá comunicarse el informe Delt@ entre el 1 y el 5 de agosto).

La falta de comunicación en tiempo y forma del accidente constituye una infracción leve o grave, dependiendo de la gravedad del accidente, y puede acarrear sanciones.

Por ello, con PayFit contarás con un software de gestión de ausencias y vacaciones para registrar las vacaciones y ausencias de cada uno de tus empleados. Por eso, si un empleado ha sufrido un accidente en el trabajo, ahora dispondrás de toda la información sobre los informes DELT@ y además, será muy fácil para que tu asesor laboral se encargue de los trámites oportunos en el aplicativo Delt@.

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