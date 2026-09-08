Kimberlein Ríos

Kimberlein Rios est spécialiste de contenu chez Payfit Espagne, où elle se spécialise en droit du travail et en ressources humaines. Après avoir étudié le droit et vécu en Chine, elle a orienté sa carrière vers la création de contenus juridiques pour les entreprises. Elle s’intéresse particulièrement à l’explication claire de la réglementation du travail et au suivi des dernières évolutions du droit du travail ainsi que de l’avenir du travail.