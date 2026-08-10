¿Por qué PayFit?

Ir al contenido principal

Elige el equilibrio perfecto entre tecnología y calidad en asesoramiento

Vous voulez garder la main sur votre paie et vos RH. Mais surtout, ne pas y passer des heures ! PayFit digitalise et centralise tous vos besoins.

Solicita una demo
PayFit, 100% automatizado. Diagrama de automatización del software PayFit.

¿Cómo saber si PayFit es la mejor solución para tu empresa?

Loading...

Simplifica los procesos relativos a la nómina y a los recursos humanos para ahorrar tiempo en tu día a día

Generación de nóminas automática
Leer más
Asesoramiento laboral
Leer más
Gestión de equipos
Leer más
Gestión de vacaciones y ausencias de los empleados
Leer más
Gestión de gastos profesionales
Leer más

¿Para quién está hecho PayFit ?

Nos adaptamos a tu negocio con una única misión: digitalizar tu empresa y hacer del trabajo una fuente de satisfacción para ti y tus empleados.

Para directivos

Para directivos

PayFit ofrece una solución que te permite gestionar la vida laboral de toda la empresa de manera fiable, sencilla y flexible. Ahorrarás tiempo y dinero para centrarte en tareas de mayor valor añadido.

Responsables de RRHH

Responsables de RRHH

PayFit es intuitivo y no requiere conocimientos previos en gestión de nóminas. Los responsables de RRHH podrán utlizar las herramientas de RRHH y ahorrar tiempo, pudiendose dedicar a tareas con más valor añadido.

Para los managers

Para los managers

Gracias a la delegación de los derechos de validación, los responsables de tus equipos podrán tener una visión global de la situación laboral de los trabajadores (teletrabajo, vacaciones, bajas...).

Para los empleados

Para los empleados

Tus empleados tendrán total libertad para acceder, desde su espacio empleado, a la información relativa a su vida laboral: días de vacaciones disponibles, nóminas, solicitud de rembolso de gastos...

Nuestros partnerships e integraciones

Qonto, Holded
Contabilidad y pagos

Paga a tus empleados en tiempo real y en pocos clics desde tu solución PayFit gracias a nuestras integraciones bancarias.

ECJIA, Simmons + Simmons
Asesoramiento legal

Una cobertura 360° de los procesos administrativos de tu empresa.

Finese, Anfix, Fiabilis
Asesoramiento contable y fiscal

Herramientas para gestionar tus finanzas y optimizar tus gastos.

Cloudworks, Cobee
Beneficios para empleados

Ofrece a tus empleados los beneficios que marcan la diferencia. Nos asociamos con esas empresas que tienen como objetivo la satisfacción de tus empleados.

Loading...
4.5/5 de 22.000+ clientes

Únete a más de 22 000 pymes que gestionan su nómina con confianza.

PruébaloSolicita una demo

Sin permanencia.