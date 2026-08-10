¿Por qué PayFit?

Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Elige el equilibrio perfecto entre tecnología y calidad en asesoramiento
Vous voulez garder la main sur votre paie et vos RH. Mais surtout, ne pas y passer des heures ! PayFit digitalise et centralise tous vos besoins.
Simplifica los procesos relativos a la nómina y a los recursos humanos para ahorrar tiempo en tu día a día
¿Para quién está hecho PayFit ?
Nos adaptamos a tu negocio con una única misión: digitalizar tu empresa y hacer del trabajo una fuente de satisfacción para ti y tus empleados.
Para directivos
PayFit ofrece una solución que te permite gestionar la vida laboral de toda la empresa de manera fiable, sencilla y flexible. Ahorrarás tiempo y dinero para centrarte en tareas de mayor valor añadido.
Responsables de RRHH
PayFit es intuitivo y no requiere conocimientos previos en gestión de nóminas. Los responsables de RRHH podrán utlizar las herramientas de RRHH y ahorrar tiempo, pudiendose dedicar a tareas con más valor añadido.
Para los managers
Gracias a la delegación de los derechos de validación, los responsables de tus equipos podrán tener una visión global de la situación laboral de los trabajadores (teletrabajo, vacaciones, bajas...).
Para los empleados
Tus empleados tendrán total libertad para acceder, desde su espacio empleado, a la información relativa a su vida laboral: días de vacaciones disponibles, nóminas, solicitud de rembolso de gastos...
Nuestros partnerships e integraciones
Paga a tus empleados en tiempo real y en pocos clics desde tu solución PayFit gracias a nuestras integraciones bancarias.
Una cobertura 360° de los procesos administrativos de tu empresa.
Herramientas para gestionar tus finanzas y optimizar tus gastos.
Ofrece a tus empleados los beneficios que marcan la diferencia. Nos asociamos con esas empresas que tienen como objetivo la satisfacción de tus empleados.