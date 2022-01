Excedencia por cuidado de hijos: qué es y cómo solicitarla

¿Qué es la excedencia por cuidado de hijos?

Una excedencia por cuidado de hijos se solicita para cuidar a un hijo recién nacido al haber finalizado la baja por maternidad y hasta que el hijo cumpla 3 años.

Los empleados que quieran solicitar una excedencia por cuidado de hijos tendrán derecho a reservar su puesto de trabajo durante un año. A partir del segundo se reserva un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

La excedencia afecta en todo lo relacionado a las condiciones básicas del contrato de trabajo, es decir, no se percibirá una retribución, ya no deberá acudir al centro de trabajo, por lo que no dispondrá de horario laboral, etc.

Se debe recordar que en todos los casos será una excedencia voluntaria por cuidado de hijos, por lo que no estará impuesta por la empresa en ningún caso.

Recuerda que no se podrá pedir una excedencia por cuidado de hijos hasta 12 años, sino que se debe solicitar una reducción de jornada laboral.

¿Cómo solicitar una excedencia por cuidado de hijos en 2021?

Como hemos comentado en artículos anteriores, la excedencia laboral por cuidado de hijos en el Estatuto de los Trabajadores está regulada en el artículo 46.3.

No existe una excedencia forzosa por cuidado de hijos ya que siempre son voluntarias. Sin embargo, para hacer una solicitud de excedencia por cuidado de hijos es necesario tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, se deberá pedir antes de que el hijo cumpla 3 años de edad.

Se recomienda solicitar una excedencia por cuidado de hijos de forma escrita y con mínimo 15 días de preaviso. Según el convenio, habrá ocasiones donde el preaviso sea mayor o se deba rellenar una solicitud de excedencia por cuidado de hijos o bien usar modelos de cartas de solicitud de excedencia por cuidado de hijos.