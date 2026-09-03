Excedencia por cuidado de hijos: qué es y cómo solicitarla

En España encontramos diferentes tipos de excedencias adaptadas a diferentes situaciones. Por ello, cuando eres mamá o papá lo que quieres es pasar más tiempo con tu pequeño y a veces, no es suficiente la baja por maternidad o la baja por paternidad . Por está razón, las mamás y papás trabajadores pueden acogerse al derecho de solicitar una excedencia por cuidado de hijos siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos.

¿Qué es la excedencia por cuidado de hijos?¿Cómo solicitar una excedencia por cuidado de hijos? ¿Cómo es la reincorporación tras excedencia por cuidado de hijos? ¿Qué pasa con la excedencia por cuidado de hijos y el paro? En el artículo de hoy, te explicamos todos los detalles sobre la excedencia por cuidado de hijos.

¿Qué es la excedencia por cuidado de hijos?

¿Qué es la excedencia por cuidado de hijos?

Una excedencia por cuidado de hijos se solicita para cuidar a un hijo recién nacido al haber finalizado la baja por maternidad y hasta que el hijo cumpla 3 años. Por ello, los empleados que quieran solicitar una excedencia por cuidado de hijos tendrán derecho a reservar su puesto de trabajo durante un año. A partir del segundo hijo se reservará el puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente.

Es decir, la excedencia afecta en todo lo relacionado a las condiciones básicas del contrato de trabajo, por ende: El trabajador no percibirá una retribución, así como tampoco tendrá la obligación de acudir al centro de trabajo, ni dispondrá de horario laboral , entre otros. Se debe recordar que en todos los casos será una excedencia voluntaria por cuidado de hijos, por lo que no estará impuesta por la empresa en ningún caso.

Recuerda que no se podrá pedir una excedencia por cuidado de hijos hasta 12 años, sino que se debe solicitar una reducción de jornada laboral.

💡 ¿Sabías qué? Tal y como hemos comentado anteriormente, no se podrá solicitar una excedencia por cuidado de hijos mayores de 3 años. En caso que alguno de tus trabajadores desee cuidar de su hijo, deberá solicitar una reducción de jornada laboral por cuidado del menor.

¿Qué diferencia hay entre la excedencia voluntaria y la excedencia por cuidado de hijo?

Por un lado, la excedencia voluntaria es un derecho que tienen los trabajadores para solicitar un período de ausencia del trabajo, que no está remunerado , por motivos personales o para desarrollar estudios que fomenten su crecimiento profesional. No hay un límite mínimo ni máximo de tiempo establecido por ley, aunque sí puede haberlo según lo que establezcan los convenios colectivos o la política de la empresa. Durante este tiempo, no se mantiene la obligación de cotizar a la Seguridad Social, y el trabajador no tiene garantizado el puesto de trabajo, aunque sí tiene preferencia de reingreso en puestos similares.

Mientras que, la excedencia por cuidado de hijo permite a cualquier trabajador solicitar un período de ausencia tras el nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento de un hijo, hasta que este cumpla tres años . Durante el primer año, el trabajador tiene derecho a la reserva de su puesto de trabajo. Pasado este tiempo, la reserva se extiende a un puesto del mismo grupo profesional o categoría equivalente. Esta excedencia también es sin remuneración, pero durante el período de excedencia, el tiempo es contado como cotizado para efectos de jubilación, desempleo y otras prestaciones de la Seguridad Social.

¿Cuánto se cobra por excedencia por cuidado de hijos?

En lo que respecta a la remuneración, durante el período de excedencia por cuidado de hijos, no se percibe salario alguno de la empresa, ya que se trata de una ausencia no remunerada.

Sin embargo, el tiempo que dura esta excedencia se considera como cotizado a efectos de prestaciones futuras de la Seguridad Social, lo que puede ayudar a mitigar el impacto económico a largo plazo.

¿Qué documentación se requiere para la solicitud de excedencia por cuidado de hijos?

Solicitar una excedencia o licencia por cuidado de hijos o familiares es un derecho reconocido para facilitar la conciliación de la vida laboral y familiar . Sin embargo, para ejercer este derecho correctamente es importante conocer la documentación necesaria para la solicitud, las posibilidades de disfrutar del permiso en diferentes momentos según las necesidades familiares, y las opciones que existen si la empresa deniega la petición.

La documentación necesaria es:

Solicitud formal por escrito dirigida a la empresa, indicando el motivo (cuidado de hijo/a), la fecha de inicio y la duración prevista de la excedencia.

Libro de familia o certificado de nacimiento del hijo/a para acreditar la relación de parentesco.

DNI/NIE del solicitante.

Documentación adicional si la empresa o el convenio lo requieren (por ejemplo, certificado de empadronamiento si se acredita convivencia).

Modelo de solicitud de excedencia Descárgate el modelo

¿Cómo solicitar una excedencia por cuidado de hijos en 2025?

¿Estás en la situación de requerir una excedencia por cuidado de hijos después de dar la bienvenida a un nuevo miembro a la familia, ya sea por nacimiento o adopción? Como hemos comentado en artículos anteriores, la excedencia laboral por cuidado de hijos en el Estatuto de los Trabajadores está regulada en el artículo 46.3.

Una vez agotado el período de baja por maternidad o paternidad, tus trabajadores también tienen el derecho de solicitar esta excedencia para dedicarte al cuidado de tus seres queridos. No existe una excedencia forzosa por cuidado de hijos ya que siempre son voluntarias. Sin embargo, para hacer una solicitud de excedencia por cuidado de hijos es necesario tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, se deberá pedir antes de que el hijo cumpla 3 años de edad.

Se recomienda solicitar una excedencia por cuidado de hijos de forma escrita y con mínimo 15 días de preaviso. Según el convenio colectivo, habrá ocasiones donde el preaviso sea mayor o se deba rellenar una solicitud de excedencia por cuidado de hijos o bien usar modelos de cartas de solicitud de excedencia por cuidado de hijos.

🚨 Recuerda qué Si alguno de tus trabajadores necesita pedir una excedencia por cuidado de familiares , puedes ayudarlo a comprenderlo mediante nuestro siguiente artículo.

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¿Cómo es la reincorporación tras excedencia por cuidado de hijos?

Según el convenio, es necesario avisar con antelación de la voluntad de reincorporación tras una excedencia por cuidado de hijos ya que es una excedencia pactada . La fecha de la excedencia tendrá final, por lo que eso ayudará a la organización del trabajo de la empresa.

La empresa no se puede negar a reincorporar un trabajador que viene de excedencia por cuidado de hijos, y la reincorporación es automática e incondicional.

Esto está avalado por el Tribunal Supremo, que dictó en 2013 que “La excedencia por cuidado de hijo garantiza al trabajador el derecho a la reserva del puesto de trabajo en la empresa”.

¿Qué pasa con la excedencia por cuidado de hijos y el paro?

Durante el período de excedencia por cuidado de hijos, la empresa no está obligada a realizar aportes a la cotización del trabajador. No obstante, según lo establecido en el artículo 237 de la Ley General de la Seguridad Social, el tiempo de excedencia por cuidado de hijos se considera como un período de cotización efectiva para las prestaciones correspondientes de la Seguridad Social, tales como jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

La base de cotización se calculará tomando como referencia el promedio de las bases de los seis meses anteriores al inicio de la excedencia. En caso de que el trabajador haya tenido una reducción de jornada, se considerará la base incrementada hasta alcanzar el 100% durante la reducción de jornada. Respecto a la posibilidad de recibir la prestación por desempleo, durante el período de excedencia no se tiene derecho a solicitar dicha prestación, aunque sí se tomará en cuenta para el cálculo de la jubilación.

💡 ¿Sabías qué? Para solicitar una excedencia voluntaria después de una excedencia por cuidado de hijos no deberá pasar un mínimo de tiempo.

En conclusión, la excedencia por cuidado de hijos se presenta como un derecho fundamental para aquellos trabajadores que, tras agotar la baja por maternidad o paternidad, necesitan dedicar tiempo al cuidado de sus hijos recién nacidos o adoptados. Por ello, los tipos de excedencias laborales en España son un proceso complicado que requiere asesoramiento laboral profesional.

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