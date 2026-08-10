En muchas ocasiones, los trabajadores en España desconocen la existencia y los detalles del complemento de Incapacidad Temporal, a pesar de ser un beneficio económico importante.

El complemento de Incapacidad Temporal en la nómina es un elemento crucial en la gestión de recursos humanos y la contabilidad de una empresa. Permite calcular y reflejar de manera adecuada la situación de los trabajadores en incapacidad temporal, garantizando que reciban la compensación que les corresponde durante su ausencia por enfermedad o lesión.

En este artículo, exploraremos el cálculo del Complemento IT en nómina, analizaremos un caso práctico y discutiremos su impacto en la gestión de recursos humanos y las finanzas de una empresa. ¿Quieres saber más? Sigue leyendo nuestro artículo y te podrás convertir en un experto en el complemento de Incapacidad Temporal y así, empresarios y departamentos de RRHH podáis aconsejar y ayudar a vuestros trabajadores.

¿Qué cantidades percibe un trabajador de baja por IT?

¿Qué cantidades percibe un trabajador de baja por IT?

Es importante tener en cuenta que cuando un empleado se encuentra en estado de Incapacidad Temporal (IT), los importes que recibe varían según la razón de la incapacidad y la cantidad de días que el trabajador ha estado de baja.

En casos de baja por contingencias comunes , como enfermedad común o accidentes no laborales, durante los tres primeros días de baja no se recibe ningún pago . A partir del cuarto día y hasta el día veinte , el trabajador recibe el 60% de su base reguladora, y a partir del día veintiuno , este porcentaje aumenta al 75%.

En el caso de una baja por contingencias profesionales, como enfermedad profesional o accidente de trabajo, el trabajador recibe el 75% de su base reguladora desde el primer día de la baja.

Es importante destacar que estos importes representan la prestación mínima y obligatoria que establece la Ley General de la Seguridad Social para el trabajador, pero pueden ser mejorados a través de acuerdos de negociación colectiva o la decisión voluntaria de la empresa mediante un complemento de Incapacidad Temporal.

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¿Qué es el complemento IT?

El complemento de Incapacidad Temporal, también conocido como complemento IT, es un concepto dentro de la nómina de un trabajador que se utiliza para reflejar las cantidades que se deben pagar cuando un empleado se encuentra en incapacidad temporal debido a una enfermedad o lesión.

Durante este tiempo, los trabajadores tienen derecho a recibir un porcentaje de su sueldo habitual, el cual se calcula de acuerdo con la legislación laboral y los convenios colectivos aplicables.

Así mismo, es importante mencionar que no todos los trabajadores reciben este complemento, y las condiciones pueden variar según el convenio colectivo aplicable. Por ejemplo, algunos convenios otorgan este complemento durante los tres primeros días de una baja por contingencias comunes, mientras que otros pueden proporcionar el 100% del salario en lugar del 75% en casos de accidentes laborales .

Por lo tanto, aquel trabajador que esté de baja por incapacidad temporal y que, en su convenio colectivo especifique que tienen que recibir el complemento de IT, estos verán reflejados el impacto del complemento de IT en su nómina junto con la cantidad correspondiente, además del resto de importes que les corresponda recibir. Así mismo, también cabe la posibilidad de que se incluya junto con el pago total de la prestación por incapacidad.

¿Quieres aprender a calcular el complemento de IT en la nómina? ¡Sigue leyendo! A continuación, te enseñamos.

¿Cuál es el cálculo del complemento de la Incapacidad Temporal?

Como ya hemos ido mencionando, la Incapacidad Temporal (IT) es un aspecto crucial en la gestión de recursos humanos y la contabilidad de una empresa.

Por está razón, creemos que es necesario poner de ejemplo un caso práctico en el cual se vea reflejado el complemento de IT en la nómina.

Caso práctico con complemento de IT en la nómina

Para comprender mejor cómo funciona el Complemento IT, consideraremos el siguiente caso práctico.

En este escenario, se debe calcular la nómina de Antonio, para el mes de enero de 2025:

El tiempo de incapacidad temporal debido a una enfermedad común que abarca desde el 3 hasta el 24 de enero .

Antonio tiene un salario base de 60€ por día , y la base de cotización del mes anterior a la baja es de 2.100€ .

El convenio colectivo de la empresa establece un complemento por incapacidad temporal que cubre hasta el 100% del salario a partir del 8.º día, aunque la fórmula para calcular el complemento varía según el convenio colectivo aplicable.

El cálculo se realiza teniendo en cuenta la base reguladora de la prestación por IT, que se obtiene dividiendo la base de cotización del mes anterior por el número de días cotizados en ese mes. Luego, se aplican porcentajes en función de la contingencia y los días de prestación. En el caso de Antonio:

⏺️ Del 1 º al 3 º día no se cobra nada (días 3, 4 y 5 de enero = 3 días).

En el supuesto planteado el convenio colectivo no establece el pago del 100 por 100 de las retribuciones hasta el octavo día de prestación.

⏺️ Del 4.º al 15.º se cobra el 60% de la base del mes anterior a cargo de la empresa (día 6 al 17 de enero = 12 días). Por lo tanto:

2.100€ / 31 días = 67,74 euros/día base cotización.

67,74€/diarios · 12 días = 812,90 euros de sueldo.

812,90€ · 60% = 487,74 euros corresponden al periodo del 4.º al 15.º días de baja.

Del 4.º al 8.º no se percibe complemento.

Del 8.º al 15.º día = 8 días de complemento.

En el supuesto planteado el convenio colectivo no establece el pago del 100 por 100 de las retribuciones desde el octavo día de prestación. De esta forma, para alcanzar el 100% del salario la empresa debe cubrir el 40% restante.

67,74€ · 8 días = 541,92 euros de sueldo por 8 días de trabajo.

541,92€ · 60% = 325,15 euros de IT por el periodo entre el 8.º y 15.º día de baja.

541,92€ · 40% = 216,77 euros corresponden como complemento de IT al periodo del 8.º al 15.º días de baja.

⏺️ Del 16 º al 20 º día se cobra el 60 % de la base del mes anterior a cargo a la Seguridad Social (día 18 al 22 de enero = 5 días).

67,74€ · 5 días = 338,7 euros

338,7€ · 60% = 203,22 euros corresponden a los días compuestos entre el 16.º al 20.º días de baja.

Para alcanzar el 100% del salario la empresa debe cubrir el 40% restante. Por ello, 338,7€ · 40% = 135,48 euros corresponden como complemento de IT a los días del 16 º al 20 º días de baja.

⏺️ Del 21 º día en adelante se cobra el 75% a cargo de la Seguridad Social (23 al 24 de enero = 2 días).

67,74€ · 2 días = 135,48 euros

135,48€ · 75 % = 101,61 euros corresponden al periodo del 21 º día en adelante de baja.

Para alcanzar el 100% del salario la empresa debe cubrir el 25% restante. Por consiguiente, 135,48€ · 25 % = 33,87 euros corresponden como complemento de IT al periodo del 21 º día en adelante de baja.

TOTAL A PERCIBIR POR IT ENFERMEDAD COMÚN = Del 1.º al 3.º día no se cobra prestación + Del 4.º al 15.º (487,74 euros) + Del 16.º al 20.º (203,22 euros) + Del 21.º día en adelante (101,61 euros) = 792,57 euros.

TOTAL COMPLEMENTO IT = Del 1.º al 8.º día no se cobra complemento + Del 8.º al 15.º (216,77 euros) + Del 16.º al 20.º (135,48 euros)+ Del 21.º día en adelante (33,87 euros) = 386,12 euros.

En definitiva y como ya hemos comentado anteriormente, el Complemento IT tiene un impacto significativo tanto en los trabajadores como en las empresas. Para los empleados, garantiza una compensación económica durante su incapacidad, lo que alivia la carga financiera que puedan experimentar durante este tiempo de baja.

Es decir, la implementación de un complemento de enfermedad en la nómina demuestra el compromiso de la empresa con la salud y el bienestar de su equipo. Esto no solo beneficia a los empleados al brindarles un apoyo financiero en momentos difíciles, sino que también contribuye a crear un ambiente laboral más positivo y productivo. En última instancia, el complemento enfermedad en la nómina es una inversión en el capital humano de la empresa que puede tener un impacto positivo a largo plazo en la moral, la atracción y retención de talento y el éxito general de la empresa.

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