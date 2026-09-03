Hay trámites y ocasiones en los que estamos obligados a certificar de forma oficial que no tenemos deudas pendientes. Este tipo de certificación puede ser necesaria en múltiples situaciones: desde la firma de contratos de prestación de servicios con terceros hasta la solicitud de subvenciones o ayudas públicas, pasando por cualquier gestión administrativa en la que se requiera demostrar solvencia frente a la Seguridad Social. Contar con este certificado permite acreditar que estamos al día con nuestras obligaciones y aporta transparencia y confianza ante organismos o entidades externas.

Antes de profundizar en la Seguridad Social y, en concreto, en el certificado de deudas, es importante aclarar un punto fundamental: este certificado no tiene ninguna relación con Hacienda. La declaración y las deducciones de IRPF, por ejemplo, son temas completamente distintos y no afectan a nuestras obligaciones ante la Seguridad Social. Por tanto, tener la situación fiscal regularizada no garantiza automáticamente que no haya deudas con la Seguridad Social, y viceversa.

Por eso, hoy en PayFit te explicamos en detalle: ¿Qué es un certificado de deudas de la Seguridad Social? ¿Y cómo solicitar un certificado de no tener deudas con la Seguridad Social? Además, te contaremos los casos en los que es imprescindible contar con este documento y algunos consejos prácticos para gestionarlo de manera rápida y sencilla.

¿Qué es un certificado de deudas de la Seguridad Social?

¿Qué es un certificado de deudas de la Seguridad Social?

Como bien indica su nombre, un certificado de deudas Seguridad Social es un documento oficial expedido por la Tesorería General de la Seguridad Social que acredita que una persona o empresa está al corriente de todas sus obligaciones y pagos con este organismo. En otras palabras, el certificado libre de deudas de la Seguridad Social confirma de manera oficial que no existen deudas pendientes, siendo un requisito habitual en numerosos trámites administrativos y legales.

Coloquialmente, se habla de un certificado de no tener deudas con la Seguridad Social, y se podría decir que equivale a “estar al corriente de pago”. Este documento resulta fundamental tanto para empresas como para autónomos, ya que permite demostrar ante terceros, administraciones o entidades financieras que se cumplen todas las obligaciones legales y económicas frente a la Seguridad Social.

El certificado de no tener deudas con la Seguridad Social es un requisito frecuente a la hora de solicitar subvenciones, participar en licitaciones públicas, formalizar contratos de prestación de servicios o incluso para ciertos trámites internos de la propia empresa. Contar con este certificado evita retrasos, sanciones o inconvenientes en cualquier procedimiento que requiera acreditar solvencia frente a la Seguridad Social.

En este artículo te explicaremos paso a paso cómo solicitar el certificado de no tener deudas con la Seguridad Social, quiénes pueden obtenerlo y cuáles son los casos más habituales en los que se requiere. Así, tendrás toda la información necesaria para gestionar este documento de manera rápida y sencilla, asegurando que tu situación con la Seguridad Social esté siempre al día.

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¿Cómo solicitar un certificado de no tener deudas con la Seguridad Social?

El certificado de no tener deudas con la Seguridad Social se solicita de forma telemática en la web de la Seguridad Social y es tan sencillo como darse de alta en la seguridad social o solicitar un informe de vida laboral. Solo tienes que seguir los siguientes pasos:

Entra en la página de la Seguridad Social donde se solicita el “Certificados de estar al corriente con la Seguridad Social e informes de deuda” Inicia sesión con el certificado electrónico, PIN, Cl@ve o SMS. Rellena los datos que te solicitan. Siguiendo los pasos anteriores, obtendrás tu certificado de deuda con la Seguridad Social, que confirmará si estás al corriente de pago o no.

La opción más interesante es pedirlo a tu asesor laboral, ya que, como Autorizados Red que son de tu empresa, también te lo pueden tramitar.

💡¿Sabías qué? Existe la posibilidad de aplazar las deudas con la Seguridad Social en España. Esta opción es una herramienta valiosa para empresas y autónomos que enfrentan dificultades temporales de liquidez, permitiéndoles reprogramar sus pagos en condiciones más flexibles. No obstante, es importante tener en cuenta que para acceder a este aplazamiento, se deben cumplir ciertos requisitos y presentar una solicitud justificada ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

¿Para qué sirve un certificado de deudas de la Seguridad Social?

El certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social tiene varias funciones, casi todas relacionadas con el mundo empresarial y los contratos dentro del sector público.

Según la sede de la Seguridad Social, podemos realizar las siguientes solicitudes con el certificado de deudas de la Seguridad Social:

Efectos de obtención de subvenciones.

Participación en los procesos de concesión de contratos del sector público y para el supuesto regulado en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores en los casos de contratas y subcontratas.

¿Quién puede solicitar un certificado de estar al corriente en las obligaciones de la Seguridad Social?

Los certificados de deudas de la Seguridad Social van dirigidos tanto a personas físicas como jurídicas que tienen asignado un número de código de cuenta de cotización (CCC), como a personas físicas que tienen asignado número de afiliación a la Seguridad Social.

En conclusión, el certificado de deudas con la Seguridad Social es un documento esencial tanto para empresas como para trabajadores independientes, ya que certifica la situación de cumplimiento frente a las obligaciones con la Seguridad Social en España. Obtener este certificado no solo es un requisito para participar en licitaciones públicas y acceder a subvenciones o ayudas, sino que también es una muestra de responsabilidad y transparencia financiera. Recordemos la importancia de mantenerse al día con las obligaciones de la Seguridad Social para evitar sanciones y aprovechar plenamente los beneficios de un sistema que protege a los trabajadores y contribuye al desarrollo económico y social.

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