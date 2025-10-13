La brecha salarial se puede definir como la diferencia entre los salarios de diferentes grupos sociales ya sea por género, edad, nivel de estudios, entre otros. No obstante, la brecha salarial más notoria es la de hombres y mujeres, la brecha salarial de género. Esta brecha salarial durante 2024 ha disminuido hasta un 18,6%. ¿Qué es la brecha salarial ? ¿Qué tipos de brecha salarial existen ? ¿Sabes cómo calcular la brecha salarial ? ¡No te preocupes ! En este post, explicaremos a los empresarios y a los departamentos de RRHH todo lo necesario para conocer sobre la brecha salarial.

¿Qué es la brecha salarial ? ¿Qué es la brecha salarial ? ¿Conoces las causas de la brecha salarial de género ? ¿Cómo es la brecha salarial y cómo son los ejemplos en empresas ? ¿Cómo se realiza el cálculo de la brecha salarial ?

¿Qué es la brecha salarial ? La brecha salarial se refiere a la diferencia en los salarios promedio entre dos grupos o categorías profesionales. La clasificación se determina en el Convenio Colectivo , es decir, la categorización de un trabajador se basará en el puesto que va a ocupar, así como también se basa en las funciones o tareas a desarrollar. Por ello, es necesario conocer porqué es importante comprender la categoría o grupo profesional de tus trabajadores ya que nos permitirá identificar y abordar posibles brechas salariales.

💡 ¿Sabías qué? A pesar de los esfuerzos legislativos y sociales por igualar las condiciones laborales entre hombres y mujeres, la brecha salarial en España sigue siendo una realidad palpable este 2024 y lo seguirá siendo durante 2025. Aunque se han logrado avances significativos en varios sectores, aún queda mucho por hacer para erradicar completamente esta disparidad y asegurar una equidad salarial plena en el mercado laboral español.

¿Qué es la diferencia salarial vs. la desigualdad salarial ? Es importante distinguir entre la diferencia salarial y la desigualdad salarial. La diferencia salarial puede surgir debido a razones legítimas como niveles de educación y experiencia, pero también puede estar influenciada por discriminación basada en género, edad o etnia. Por otro lado, la desigualdad salarial se evalúa utilizando medidas como el coeficiente de Gini, que muestra la distribución de ingresos en una escala de 0 a 1. Esta medida ayuda a comprender la disparidad en los ingresos y la equidad en la distribución salarial en una población determinada. ¿Qué tipos de brecha salarial existen ? Por ello, compararemos las distintas funciones o tareas similares, que pertenecen a la misma categoría. Sin embargo, los salarios son diferentes y la única razón para esta disparidad se basa en cuestiones de género, edad u otros factores como veremos a continuación : Brecha salarial de género . Esta hace referencia a la diferencia entre el salario de los hombres y las mujeres, tal y como hemos mencionado anteriormente. Para poder verlo más claro y de acuerdo con la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), las mujeres trabajan en torno a 47 días anuales gratis debido a que, estas cobran un 20% menos que los hombres en todo el mundo.

Brecha salarial por edades . Así mismo, la brecha salarial por edades es muy común con personas que acaban de graduarse y tienen poca experiencia laboral.

Brecha salarial por nivel de estudios. En esta categoría, podemos observar que cuanto más alto es el nivel de estudios hay menos probabilidades de percibir un salario más bajo. Aún así, es importante mencionar que también existe la brecha salarial por sector productivo (entendiendo que en sectores como la banca el salario es superior mientras que, en sectores de ganadería el salario es más bajo), la brecha salarial por categoría de trabajo (diferenciándose entre directivos, mandos intermedios y meramente empleados).

Guía para digitalizar los RRHH de tu negocio Descarga la guía gratis

¿Conoces las causas de la brecha salarial de género ? Las causas de la desigualdad de género en el trabajo puede ser provocada por múltiples motivos. Sin embargo, la primera y la más importante es la discriminación de género, ya que esta genera una desigualdad enorme entre los ingresos entre hombres y mujeres. Uno de los principales factores que contribuyen a esta brecha salarial es la segregación ocupacional. Las mujeres tienden a ser concentradas en industrias y ocupaciones con salarios más bajos, mientras que los hombres están sobre representados en sectores mejor remunerados. ¿Te preguntarás qué es la segregación ocupacional ? ¿Y qué tipos de segregación existen ? ¡No te preocupes ! Te haré una breve introducción para que puedas asimilar todos los conceptos y así te conviertas en un especialista y puedas detectar la existencia de cualquier tipo de brecha salarial dentro de tu empresa. 1️⃣ Segregación horizontal : Básicamente, podemos definir la segregación horizontal cuando la fuerza laboral de un sector en específico, se compone de un género en particular. En términos generales, las mujeres están sobrerrepresentadas en sectores que ofrecen salarios más bajos y los hombres están sobrerrepresentados en sectores y ocupaciones donde el salario es mucho más alto.

Género Femenino Género Masculino Cuidado de salud y servicios sociales Ingeniería y tecnología Educación primaria y preescolar Construcción y manufactura Administración/Atención al cliente Gerencias … …

2️⃣ Segregación vertical : Por su parte, la segregación vertical se da cuando hombres y mujeres ocupan diferentes categorías dentro un mismo trabajo. Este concepto tiene una estrecha relación con el techo de cristal (imposibilita a las mujeres a progresar profesionalmente), con el suelo pegajoso (obliga a las mujeres a quedarse en la parte más baja de la pirámide laboral) y con la fuga de tuberías (el talento femenino se va perdiendo a lo largo de sus carreras profesionales). Es decir, se diferencia entre cargos de dirección, coordinación de áreas, altos mandos y subordinados. Por lo que, por norma general los hombres ocupan puestos más altos (directivos, managers,etc) lo que les conlleva a percibir salarios mucho más competitivos. ¿Cómo es la brecha salarial y cómo son los ejemplos en empresas ? A continuación, te proporcionaré ejemplos de empresas que han sido identificadas tanto en términos positivos como negativos en relación a la brecha salarial. El periódico Voz Populi destaca la falta de igualdad en El Corte Inglés. En noviembre de 2022, se anunciaron los nombramientos de los altos ejecutivos, pero lamentablemente, únicamente se seleccionó a una mujer entre ellos. Por ello, El Corte Inglés se ha mencionado como un ejemplo negativo en términos de brecha salarial.

Así mismo, el periódico Crónica Global El Español ha dado como ejemplo positivo a la empresa Danone España, donde el 52% de sus empleados son mujeres. En lo que respecta a los puestos de responsabilidad, también hay una distribución equitativa : el 45% son mujeres y el 55% restante son hombres. Estos ejemplos destacan que la brecha salarial es un problema sistémico que afecta a diversas industrias y empresas en todo el mundo. Muchas empresas están tomando medidas para garantizar la igualdad de género en su empresa y así abordar esta disparidad mediante la implementación de políticas de igualdad de género, auditorías salariales, transparencia y programas de desarrollo profesional. ¿Cómo se realiza el cálculo de la brecha salarial ? Para poder ilustrarte sobre cómo se calcula la brecha salarial en España, es necesario hacerte una breve descripción del registro retributivo obligatorio implementado desde el 14 de abril de 2021. El registro retributivo obligatorio se trata de un documento que recoge toda la información sobre los salarios de los trabajadores de una empresa. Cabe destacar que, no importa el tamaño de tu empresa ya que es de cumplimiento obligatorio para todas, sin excepción. Anteriormente, con una brecha salarial del 25% se tenía que justificar. No obstante, la Directiva UE 2023/970 ha señalado que con un 5% ya tendrán que justificarlo mediante la auditoría retributiva y en caso de no llevar el registro es considerado una falta grave con las pertinentes consecuencias :

Tipos de sanciones Multa Grado mínimo Grado medio Grado máximo Sanciones leves 60€ - 125€ 126€ - 310€ 311€ - 625€ Sanciones graves 626€ - 1.250€ 1.251€ - 3.125€ 3.126€ - 6.250€ Sanciones muy graves 6.251€ - 25.000€ 25.001€ - 100.005€ 100.006€ - 187.515€

Por lo tanto, el cálculo de la brecha salarial tiene que estar dentro del informe de registro retributivo. Dicha brecha se calcula en base al salario bruto por hora. Por consiguiente, la fórmula de la brecha salarial es la siguiente :

Ejemplo para ilustrar el cálculo de la brecha salarial Imaginemos una empresa llamada TechPro Solutions que tiene 100 empleados, 60 hombres y 40 mujeres. Por ello, para calcular la brecha salarial se realizará de la siguiente manera : Han determinado que el salario medio de los hombres es de 50.000€ al año. Del mismo modo, han descubierto que el salario medio de las mujeres es de 42.000€ al año. Con estos datos y con la fórmula proporcionada podemos calcular la brecha salarial de TechPro Solutions : Brecha salarial = ((50.000€ - 42.000€)/(50.000€))*100

Brecha salarial = 16% En este caso, las mujeres en TechPro Solutions ganan, en promedio, un 16% menos que los hombres en la empresa. Dicho porcentaje indica que la empresa tiene una brecha salarial significativa entre hombres y mujeres, lo cual requeriría acciones para abordar esta desigualdad.

En definitiva y a pesar de los avances en la equidad salarial, queda un largo camino por recorrer para reducir significativamente la brecha salarial, lo que requiere un compromiso y una promoción de políticas que fomenten una distribución justa y equitativa de los ingresos en nuestra sociedad. Para PayFit la igualdad salarial es una prioridad, por esta razón nuestra plataforma integral de gestión de equipos te proporcionará una visión clara de la brecha salarial en tu organización. 💻 ¿Quieres más información sobre cómo PayFit puede ayudar ? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales y...¡Descubre porqué más de 20.000 empresas forman parte de PayFit !