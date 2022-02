¿Qué es el trabajo nocturno?

El artículo 36 del Estatuto de los trabajadores establece que se considera trabajo nocturno aquél horario laboral realizado entre las 22h y 6h. De todos modos, esta franja horaria puede ser modificada si así lo establece el convenio colectivo, siempre ampliándose a favor del trabajador.

Entonces, cualquier empleado que trabaje dentro de esta franja ¿se convierte en un trabajador nocturno? No, la nocturnidad en el Estatuto de los trabajadores contempla definiciones diferentes para trabajo y trabajador nocturno, y establece que sólo se considerará trabajador nocturno aquél que trabaje más de 3 horas de su jornada laboral dentro de esta franja horaria.

¿Qué es el plus de nocturnidad?

El plus de nocturnidad es una cuantía extra que se abona en función de las horas de trabajo en horario nocturno, sea el trabajador considerado nocturno o no.

Hay que tener en cuenta que no hay un plus de nocturnidad mínimo y que se establece tras la negociación acordada entre los representantes de los trabajadores y la empresa por convenio colectivo.

Por lo tanto, no es obligatorio y si el convenio colectivo no dice nada al respecto, la empresa no estará en la obligación de pagar un plus de nocturnidad. Además, algunas empresas optan por ofrecer otro tipo de compensación a sus empleados, como son los descansos (por ejemplo, con 15 minutos por cada hora nocturna trabajada).

Pese a que existen varias justificaciones al por qué de este plus de nocturnidad, entre ellas se destacan los riesgos del trabajo nocturno, pues según las investigaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la distribución irregular de la jornada y la ausencia de sueño durante la noche implica no descansar con normalidad.

Esto significa que el trabajo en horario nocturno altera nuestro ritmo biológico, y de hecho se estima que las personas que desempeñan su jornada en este horario de trabajo suelen descansar entre una y dos horas menos.

¿Cómo calcular el plus de nocturnidad según el Estatuto de los Trabajadores?

Tal como hemos mencionado, el plus de nocturnidad se fija en los convenios colectivos, y lo único que regula el Estatuto son las definiciones de los conceptos, sin obligar a pagar dichas horas por encima de una hora ordinaria. Aún así, como norma general este plus suele oscilar entre el 25% y el 30% del salario base.

A continuación te enseñamos a calcular de forma sencilla el plus de nocturnidad para añadirlo correctamente a la nómina de tus trabajadores:

Deberás excluir del cálculo el salario que corresponda a días de descanso o no trabajados, pues el plus de nocturnidad no se devenga los días de descanso semanal ni los festivos, así como tampoco se abona en los días en los que se disfruta de permiso o licencia retribuidos. Por esto, divide el salario base mensual entre los días naturales del mes (para calcular el salario diario). Aplica a este resultado el porcentaje en el que el convenio haya fijado el plus. Por último, multiplica el plus diario por los días efectivamente trabajados en jornada nocturna.

Como has podido ver, no es complicado aplicar este plus y, en algunos casos, los convenios directamente indican el precio de las horas trabajadas de forma nocturna. Sea cual sea el tipo de trabajo de tus empleados, gracias a soluciones digitales como PayFit, puedes digitalizar este proceso y olvidarte de este tipo de gestiones administrativas delegándolas en nosotros.

Con nuestra solución digital las variables en las nóminas tienen un impacto en tiempo real, y te permite tener bajo control todas las modificaciones y cambios con solo un par de clicks.

