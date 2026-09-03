Muchos de los trabajadores nocturnos tienen dudas acerca de su jornada laboral, los límites horarios, los descansos y las compensaciones económicas que les corresponden. Por eso, como responsable de Recursos Humanos, debes conocer en detalle todas las particularidades del trabajo en horario nocturno, tanto desde el punto de vista legal como organizativo, para poder resolver sus consultas de forma precisa y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente.

En los últimos años, el mercado laboral ha cambiado profundamente. La flexibilidad horaria, el auge del teletrabajo y las necesidades operativas de los servicios 24 horas han impulsado un aumento de los empleos nocturnos en múltiples sectores. Ya no se trata únicamente del personal sanitario, la policía o los vigilantes de seguridad: hoy encontramos trabajos de noche en el ámbito logístico, industrial, tecnológico e incluso en atención al cliente y soporte técnico, donde se cubren franjas internacionales.

Además, la naturaleza del trabajo nocturno exige una organización específica. Los trabajadores nocturnos suelen tener una jornada más corta, con un límite de 8 horas de promedio en un periodo de 15 días, según el Estatuto de los Trabajadores. Esto busca compensar el desgaste físico y mental asociado al trabajo durante las horas de descanso natural.

Para equilibrar ese esfuerzo, las empresas deben ofrecer compensaciones adicionales, que pueden incluir un plus salarial, descansos compensatorios o medidas de protección específicas. Asimismo, la ley obliga a los empleadores a realizar evaluaciones de riesgos adaptadas al trabajo nocturno y a garantizar revisiones médicas periódicas, con el fin de prevenir trastornos del sueño, fatiga o problemas de salud asociados a los cambios de ritmo circadiano.

Por todo ello, resulta esencial que los responsables de RR. HH. estén familiarizados con la regulación del trabajo nocturno y sus implicaciones. En el artículo de hoy, te contamos qué se considera trabajo nocturno, qué derechos tienen los empleados que trabajan de noche, y cómo gestionar correctamente este tipo de jornadas dentro de tu empresa.

¿Qué es el trabajo nocturno?

¿Qué es el trabajo nocturno?

El artículo 36 del Estatuto de los Trabajadores establece que se considera trabajo nocturno aquel horario laboral realizado entre las 22h y 6h. De todos modos, esta franja horaria puede ser modificada si así lo establece el convenio colectivo, siempre ampliándose a favor del trabajador.

Es importante tener en cuenta que el trabajo nocturno no siempre implica una jornada completa y puede ser a tiempo parcial. Además, algunos trabajadores pueden alternar entre turnos diurnos y nocturnos debido a la estructura y organización de la empresa.

Entonces, cualquier empleado que trabaje dentro de esta franja ¿se convierte en un trabajador nocturno? No, la nocturnidad en el Estatuto de los trabajadores contempla definiciones diferentes para trabajo y trabajador nocturno, y establece que solo se considerará trabajador nocturno aquel que trabaje más de 3 horas de su jornada laboral dentro de esta franja horaria.

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¿Qué riesgos tienen tus empleados al trabajar en un turno de noche?

Trabajar en turnos de noche puede implicar varios riesgos para la salud y el bienestar de los empleados. Algunos de los riesgos más comunes asociados con el trabajo nocturno incluyen:

Alteraciones del sueño: Los trabajadores nocturnos a menudo experimentan trastornos del sueño debido a la desalineación entre su ciclo de sueño-vigilia y el ritmo circadiano natural, lo que puede llevar a un sueño insuficiente o de mala calidad. Problemas de salud física: Hay evidencia que sugiere un aumento en el riesgo de desarrollar problemas de salud como enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes tipo 2 y problemas gastrointestinales entre los trabajadores nocturnos. Problemas de salud mental: El trabajo nocturno puede contribuir al estrés, la ansiedad y la depresión debido a la alteración del reloj biológico y la reducción del tiempo de interacción social y familiar. Riesgos de seguridad: La fatiga y la somnolencia pueden aumentar el riesgo de accidentes laborales, especialmente en trabajos que requieren atención constante y decisiones rápidas. Impacto social y familiar: Trabajar de noche puede afectar la vida social y familiar de los empleados, ya que sus horarios no coinciden con los de la mayoría de las personas, lo que puede llevar a un aislamiento social.

Para mitigar estos riesgos, es importante que los empleadores implementen estrategias de gestión adecuadas, como proporcionar pausas regulares, ajustar la carga de trabajo, ofrecer programas de bienestar y salud, y garantizar que los trabajadores tengan acceso a evaluaciones médicas periódicas. Además, ajustar los turnos de manera que se respeten los ritmos circadianos lo más posible puede ayudar a reducir algunos de estos riesgos.

¿Cómo calcular el plus salarial por trabajo nocturno?

Como mencionado anteriormente, el importe del plus salarial por trabajo nocturno está determinado por los convenios colectivos, usualmente oscilando entre el 25 % y el 30 % del salario base, excluyendo las pagas extraordinarias.

Para calcular este plus, se debe multiplicar el número de horas trabajadas durante el horario nocturno por el porcentaje establecido en el convenio colectivo. Por ejemplo, si un empleado recibe un salario base de 10 euros por hora y el convenio colectivo establece un plus del 25 %, la empresa calculará el plus multiplicando el número de horas trabajadas en horario nocturno por 12,5 euros.

¿Qué es el plus de nocturnidad?

Según lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores en relación con la compensación por el trabajo nocturno, se establece que dicho trabajo será remunerado de manera específica, la cual será determinada mediante la negociación colectiva. Sin embargo, esta compensación no será necesaria si el salario ya ha sido fijado considerando la naturaleza nocturna del trabajo o si se ha acordado la compensación a través de periodos de descanso.

Hay que tener en cuenta que no hay un plus de nocturnidad mínimo y que se establece tras la negociación acordada entre los representantes de los trabajadores y la empresa por convenio colectivo . Por lo tanto, no es obligatorio y si el convenio colectivo no dice nada al respecto, la empresa no estará en la obligación de pagar un plus de nocturnidad. Además, algunas empresas optan por ofrecer otro tipo de compensación a sus empleados, como son los descansos (por ejemplo, con 15 minutos por cada hora nocturna trabajada).

Pese a que existen varias justificaciones al porqué de este plus de nocturnidad, entre ellas se destacan los riesgos del trabajo nocturno, pues según las investigaciones del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la distribución irregular de la jornada y la ausencia de sueño durante la noche implica no descansar con normalidad.

Esto significa que el trabajo en horario nocturno altera nuestro ritmo biológico, y de hecho se estima que las personas que desempeñan su jornada en este horario de trabajo suelen descansar entre una y dos horas menos.

¿Cómo calcular el plus de nocturnidad según el Estatuto de los Trabajadores?

Muchos de los trabajadores nocturnos tienen dudas acerca de su jornada laboral, los descansos o las compensaciones que les corresponden. Por eso, como responsable de Recursos Humanos, es fundamental que conozcas a fondo las normas y particularidades del trabajo en horario nocturno. Comprender bien estos aspectos no solo te permitirá resolver las dudas del personal, sino también asegurar el cumplimiento de la ley, prevenir riesgos laborales y mantener un entorno de trabajo saludable y equilibrado, incluso en los turnos más exigentes.

A continuación te enseñamos a calcular de forma sencilla el plus de nocturnidad para añadirlo correctamente a la nómina de tus trabajadores:

Deberás excluir del cálculo el salario que corresponda a días de descanso o no trabajados, pues el plus de nocturnidad no se devenga los días de descanso semanal ni los festivos, así como tampoco se abona en los días en los que se disfruta de permiso o licencia retribuidos. Por esto, divide el salario base mensual entre los días naturales del mes (para calcular el salario diario). Aplica a este resultado el porcentaje en el que el convenio haya fijado el plus. Por último, multiplica el plus diario por los días efectivamente trabajados en jornada nocturna.

Como has podido ver, no es complicado aplicar este plus y, en algunos casos, los convenios directamente indican el precio de las horas trabajadas de forma nocturna.

¿Pueden los trabajadores solicitar trabajar turnos de noche?

En España, los trabajadores sí pueden solicitar trabajar en turnos de noche, aunque esta posibilidad está sujeta a la organización y las necesidades productivas de la empresa. El Estatuto de los Trabajadores (artículo 34.8) reconoce el derecho de las personas trabajadoras a solicitar adaptaciones de la jornada laboral, incluidas las relativas al horario y a la forma de prestación del trabajo, con el fin de conciliar su vida personal, familiar y laboral.

Esto significa que un empleado puede pedir pasar a un turno nocturno si dicho cambio le permite atender mejor sus circunstancias personales (por ejemplo, el cuidado de hijos, familiares dependientes o estudios). El empleador, por su parte, está obligado a valorar la solicitud y responder por escrito, explicando si la acepta o la rechaza.

En caso de negativa, la empresa debe justificar su decisión en razones organizativas, técnicas o productivas. Por ejemplo, si el turno de noche requiere un número limitado de trabajadores o si el puesto solicitado no se desempeña durante esas horas, la empresa podría denegar el cambio de forma razonada.

Además, algunos convenios colectivos incluyen normas específicas sobre la asignación de turnos nocturnos, los criterios de preferencia o la duración máxima del trabajo nocturno. En esos casos, será necesario revisar las disposiciones del convenio aplicable para conocer las condiciones exactas.

Por último, si el trabajador considera que su solicitud no ha sido atendida de manera justa, puede acudir a la jurisdicción social para que un juez valore si la empresa ha actuado correctamente. Este procedimiento es rápido y está pensado para resolver conflictos relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral.

En resumen, los trabajadores pueden solicitar turnos de noche, pero la empresa no está obligada a concederlos automáticamente: la decisión final dependerá de un equilibrio entre las necesidades personales del empleado y las exigencias organizativas de la empresa.

¿Cómo puede ayudarte PayFit a gestionar el trabajo nocturno en tu empresa?

PayFit es un software especializado en gestión de Recursos Humanos que ofrece diversas funcionalidades, incluyendo la gestión de nóminas. Esta herramienta facilita a las empresas realizar cálculos precisos de las nóminas de los empleados, así como la transferencia automática de datos del registro de horas trabajadas. Esto resulta especialmente útil en situaciones donde los empleados son remunerados por horas trabajadas. Sea cual sea el tipo de trabajo de tus empleados, gracias a soluciones digitales como PayFit, puedes digitalizar este proceso y olvidarte de este tipo de gestiones administrativas delegándolas en nosotros. Con nuestra solución digital las variables en las nóminas tienen un impacto en tiempo real, y te permite tener bajo control todas las modificaciones y cambios con solo un par de clics. ¿Aún piensas en digitalizar la gestión de recursos humanos de tu empresa y aún no te decides? ¡PayFit es el SaaS que tu empresa necesita!

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Cuadro resumen de las nociones principales sobre el trabajo nocturno

Tema Detalle clave Definición de trabajo nocturno Labor realizada entre las 22:00 y las 6:00 h. Se considera trabajador nocturno quien trabaje más de 3 horas de su jornada dentro de este horario. Jornada máxima 8 horas de promedio en un periodo de 15 días, según el Estatuto de los Trabajadores. Riesgos asociados Alteraciones del sueño, problemas de salud física y mental, riesgos de seguridad y impacto social/familiar. Compensaciones Plus de nocturnidad (25-30% según convenio), descansos adicionales, medidas de protección y revisiones médicas periódicas. Cálculo del plus de nocturnidad Salario base diario × porcentaje del convenio × días efectivamente trabajados en horario nocturno. No se incluye días de descanso, festivos o permisos retribuidos. Solicitud de turnos nocturnos Los trabajadores pueden solicitarlos; la empresa debe valorar la petición y justificar cualquier negativa por razones organizativas, técnicas o productivas. Normativa aplicable Estatuto de los Trabajadores (artículos 34 y 36) y convenios colectivos específicos.