Cómo se calculan los complementos salariales en la nómina

Los complementos salariales son percepciones económicas que acompañan al salario base por una causa específica y determinada que se origina en la actividad laboral. Por ello, la determinación de los complementos corresponde a la negociación colectiva o, en su defecto, al contrato individual de trabajo, y es en estos ámbitos donde se define también la forma en que se calculan.

La forma de cálculo de los complementos salariales es extensa, en la mayoría de ocasiones determinada de forma concreta en los convenios colectivos, y en otras de modo más ambiguo, lo que obliga a hacer una interpretación a partir de los dictados de la doctrina y la jurisprudencia.

Pero...¡No te preocupes! En este artículo te enseñaremos a calcular los complementos salariales para que, empresarios y departamentos de RRHH seáis unos expertos en añadir los complementos salariales en las nóminas de vuestros trabajadores y...por fin, deje de ser un dolor de cabeza. ¡Continúa leyendo! ⬇️

¿Qué son los complementos salariales en nómina?

¿Qué son los complementos salariales en nómina?

Los complementos salariales en nómina, de acuerdo con el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, son retribuciones económicas que se añaden al salario base de un trabajador de acuerdo con sus circunstancias personales, las características del trabajo realizado y la situación de la empresa.

En otras palabras, dichos complementos no se tratan más que de unas cantidades monetarias que complementan el salario base de tus empleados conformando así a la retribución total a percibir mensualmente con arreglo a su contrato laboral.

A pesar de que, ya hemos explicado en nuestro artículo de "complementos salariales" cuantos tipos hay; creemos necesario volverlo a recordar.

💡 ¿Sabías qué? Dentro de los componentes de una nómina, los conceptos salariales incluyen el salario base, los complementos salariales y las retribuciones en forma de bienes o servicios.

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¿Qué tipos de complementos salariales existen?

Como ya hemos visto, existen diversos factores que pueden llegar a determinar los diferentes tipos de complementos salariales conforme a lo pactado en la negociación colectiva. Por lo tanto, estos complementos salariales se pueden desglosar de la siguiente manera:

Según las circunstancias personales del trabajador

En este caso, estos complementos salariales dependen de las condiciones personales o laborales de nuestro trabajador y los cuales son independientes a las condiciones de su puesto de trabajo. Estos también reciben el nombre de complementos consolidables.

Entre ellos podemos encontrar los siguientes:

🧓 Antigüedad

🗣️ Titulaciones, idiomas, conocimientos o habilidades especiales

Según las características del trabajo realizado

A diferencia de los anteriores, este tipo de complementos son no consolidables, lo que significa que el empleado no los recibirá si cambian las condiciones de su puesto de trabajo.

Entre ellos podemos encontrar los siguientes:

😮‍💨 Por cantidad y calidad del trabajo

🌃 Por nocturnidad

🔄 Por turnicidad

⚠️ Por riesgo laboral

📆 Por trabajar en días festivos

🟢 Por disponibilidad

🏡 Por lugar de residencia

Según la situación de la empresa

El propósito de estos complementos salariales es retener a los empleados y hacer que se comprometan con los objetivos de la empresa como si fueran propios, lo que resulta en un aumento de su dedicación y eficiencia. De manera similar a los mencionados previamente, estos tipos de complementos salariales son no consolidables.

Entre ellos podemos encontrar los siguientes:

💰 Participación en los beneficios

🏢 Participación en el capital social

Ahora que te hemos hecho un recordatorio, te vamos a enseñar cómo realizar los cálculos de los siguientes complementos salariales.

¿Sabes cómo se calcula los complementos salariales de precio mensual?

En este grupo podemos incluir complementos salariales como el de idiomas, escaparatismo, penosidad y toxicidad, entres otros, que se establecen de forma habitual aplicando un porcentaje sobre el salario base.

En ausencia de determinación del método exacto de cálculo por parte del convenio colectivo, hay que considerar las siguientes reglas:

1️⃣ El cálculo del porcentaje del plus, a salvo de que el convenio colectivo indique lo contrario, se ha de hacer incluyendo los tiempo de descanso y vacaciones.

2️⃣ No procede incorporar al cálculo del complemento el importe correspondiente a las pagas extraordinarias.

¿Sigues sin entenderlo? Aquí te dejamos con un ejemplo:

📝 Ejemplo sobre los complementos salariales de precio mensual.

Podemos poner como ejemplo el convenio colectivo provincial de la industria del comercio textil de Almería. En dicho convenio, nos expone lo siguiente:

"Artículo 22. Gratificación especial por idiomas: Los trabajadores con conocimientos acreditados ante su empresa de una o más lenguas o idiomas extranjeros, siempre que este conocimiento fuera requerido y pactado por escrito con la empresa, percibirán un aumento del 10% de su salario base por cada idioma de los pactados."

👩 María, es administrativa en Tejidos Elegantes, S.A. y habla inglés. Así mismo, su salario base es de 900€/mes. Pues de acuerdo con su convenio colectivo, percibirán un aumento del 10% de su salario base siempre que, la empresa requiera y haya pactado con ella conocer el idioma inglés.

900€ · 10% = 90€/mes

¿Sabes cómo se calcula los complementos salariales de precio diario?

En este grupo podemos incluir complementos salariales como el de nocturnidad, cuando así lo determine el convenio colectivo.

En ausencia de definición del método de cálculo por parte del convenio colectivo, hay que aplicar las siguientes reglas:

1️⃣ Este tipo de conceptos no se devengan los días de descanso semanal, ni los festivos, ni los días de vacaciones.

2️⃣ No procede incorporar al cálculo del complemento el importe correspondiente a las pagas extraordinarias.

Aquí tienes un ejemplo para absorber mejor los conceptos.

📝 Ejemplo sobre los complementos salariales de precio mensual.

Podemos poner como ejemplo el convenio colectivo de comercio vario de la Comunidad de Madrid. En dicho convenio, nos expone lo siguiente:

"Artículo 29. Complemento por nocturnidad: Cuando el trabajo se realice en período de nocturnidad, el salario de este convenio tendrá el recargo del 25%, salvo que dicho salario se establezca atendiendo a que tal trabajo sea nocturno por su propia naturaleza, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, punto 2, del Estatuto de los Trabajadores."

🧔‍♂️ Mario, auxiliar de almacén en Variomercado Global, S.L., ha realizado 20 días de periodos de nocturnidad durante el mes; su salario base es de 980,90€.

980,90€ · 25% = 245,23€/mes

245,23€ / 30 días = 8,17€/ diarios

8,17€ · 20 días = 163,48€

Por lo tanto, el complemento salarial de precio mensual es de 8,17€/diarios.

¿Sabes cómo calcular de complementos salariales de precio por hora?

En este grupo podemos incluir complementos salariales como las horas extraordinarias, horas de trabajo en días festivos, etc.

El valor del precio de la hora ordinaria de trabajo se obtiene dividiendo el salario bruto anual (con todos los conceptos salariales incluidas las pagas extraordinarias) entre la jornada laboral anual o las horas de trabajo efectivas. Del cálculo se debe excluir:

1️⃣ Las retribuciones de naturaleza extrasalarial (plus transporte, plus vestuario, quebranto de moneda, etc.)

2️⃣ Los complementos salariales que correspondan a una mayor cantidad de trabajo, ni los que respondan a una mayor calidad de trabajo.

El cálculo del valor de una hora ordinaria resulta de utilidad para:

😬 Para el descuento de retrasos.

⏰ Cálculo del precio de las horas extraordinarias.

📝 Ejemplo sobre los complementos salariales de precio por hora.

Podemos poner como ejemplo el convenio colectivo de comercio en general de la provincia de Segovia.

"Artículo 15. Horas extraordinarias. En el supuesto de realización de horas extraordinarias, motivadas por razones coyunturales o estructurales y con absoluto respeto a la normativa aplicable a estos supuestos, podrá convenirse, entre el empresario y cada trabajador afectado, su compensación bien en metálico con incremento del 75% sobre el importe de la ordinaria, bien con tiempo de descanso, con un incremento del 75% de tiempo sobre cada hora.

La fórmula de cálculo de la hora extraordinaria será como sigue: [...]"

🧑‍💼 Empleado con la categoría de Dependiente de 2ª: Salario Base: 937,11 €

💰 Nº de pagas previstas en el convenio colectivo: 15 pagas (12 normales + 3 pagas extras)

⏰ Jornada laboral anual: 1.790 horas

Por lo tanto, el cálculo de este empleado sería el siguiente:

937,11€ x 15 pagas = 14.056,65€

14.056,65€ / 1790 horas = 7,85€

7,85€ x 1,75 = 13,74 € / por hora extraordinaria

Por lo tanto, el complemento salarial de precio diario es de 13,74€ por hora extraordinaria.

En definitiva y para concluir, estos ejemplos representan el cálculo de los complementos salariales. No obstante, es importante mencionar que el cálculo de los complementos no salariales como puede ser el salario en especie, su funcionamiento es totalmente diferente. Pues bien, te ofrecemos PayFit como un programa de nóminas que te posibilita la automatización de dichas tareas.

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