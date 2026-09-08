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Calendario 2026 de gestión de RRHH y finanzas

Kimberlein Ríos
Actualizado el 2 mins

Calendario gestión de RRHH y finanzas 2026

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Resumen

La organización en el trabajo es imprescindible para gestionar tu negocio de manera eficiente y eficaz. Un calendario laboral siempre será una buena herramienta para tener claros todos los momentos claves que afectan a tu empresa. 

¿Qué es el calendario de gestión laboral y finanzas?

El calendario de gestión laboral y finanzas es un resumen de los momentos clave, acciones y declaraciones administrativas que, como empresario o responsable de RRHH tienes que tener en cuenta cada mes y trimestre.

Se compone tanto de las prácticas de recursos humanos y el plan de RRHH que toda empresa tiene que realizar, como de las declaraciones financieras. 

En cuanto a tareas de RRHH, incluimos consejos de cuándo elaborar un plan de formación, el calendario de vacaciones laborales de tus empleados o cuándo empezar con el reclutamiento y selección de personal. 

En relación a los reportes financieros, te indicamos cuándo y cómo hay que presentar el modelo 111 y el modelo 190 (entre otros), o cuándo se regulariza el IRPF y se presentan los Seguros Sociales. 

Pero no solo eso; por ello, en Payfit hemos creado "el calendario de gestión laboral y finanzas" en el cual incluimos muchos momentos más que tienes que tener en cuenta para estr 2024.  

Calendario gestión de RRHH y finanzas 2026

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¿Por qué es importante que la empresa disponga de un calendario de gestión laboral y finanzas?

Manteniendo un orden y organización, tus empleados estarán satisfechos con la gestión laboral de la compañía y la gestión de los recursos humanos. Esto les motivará y aumentará su rendimiento, de manera que se generarán unos mejores resultados y, por tanto, beneficios para la empresa.  Por otro lado, la compañía estará estructurada y organizada, lo que supondrá un buen funcionamiento interno y un éxito seguro del negocio. 

Por ello, gracias al software de Payfit ya no solo serás capaz de gestionar una nómina y recursos humanos más eficiente, sino también ofrece la oportunidad de aprovechar las ventajas de un software tan innovador. ¿De qué se encargará Payfit? Pues bien, Payfit te ayudará con la elaboración y presentación de todos los impuestos, tales como el modelo 190 o 111. ¡Comienza la transformación digital de tu empresa! 🚀

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