📌 Puntos claves Es el modelo para declarar retenciones practicadas a no residentes.

Lo presentan empresas y profesionales que pagan rentas sujetas a IRNR.

Se presenta de forma periódica (mensual o trimestral) ante la AEAT.

Está relacionado con el modelo 296, que es el resumen anual.

Hablar de modelos fiscales, números y obligaciones tributarias puede resultar complejo, especialmente cuando afectan a personas o entidades que no residen en España. . Es cierto que tanto los empleados como los responsables de empresas y de recursos humanos a veces se pueden sentir un poco perdidos en medio de tanta documentación.

Más aún cuando se trata de administración que afecta a los trabajadores no residentes. Así es con el modelo 216 : un formulario fiscal imprescindible en España para la gestión de retenciones e ingresos a cuenta de los no residentes. Este modelo permite a la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) controlar de manera eficiente las obligaciones fiscales de quienes obtienen rentas en España pero no residen en el país . Conocer su funcionamiento y correcta presentación es fundamental para cumplir con la normativa vigente y evitar posibles sanciones.

En este artículo explicaremos para qué sirve el modelo 216 , cómo se realiza su presentación , las instrucciones para rellenarlo correctamente y ofreceremos ejemplos prácticos para entenderlo mejor.

¿Qué es el modelo 216 y para qué sirve?

¿Qué es el modelo 216 y para qué sirve?

El modelo 216 de la AEAT es un documento fiscal que permite a los empresarios y profesionales declarar las retenciones realizadas a personas físicas o entidades no residentes en España . Su finalidad principal es garantizar que los ingresos obtenidos en territorio español por no residentes estén correctamente sujetos a tributación.

Entre las operaciones más comunes que se declaran con este modelo se encuentran:

Rentas de alquiler de inmuebles.

Rendimientos de actividades profesionales realizadas en España.

Intereses y dividendos percibidos por no residentes.

Presentar correctamente el modelo 216 asegura que las retenciones sean aplicadas de manera transparente y evita problemas con la Agencia Tributaria. Estas obligaciones conviven con otras declaraciones fiscales que las empresas presentan de forma habitual, como el modelo 180 (resumen anual de retenciones por arrendamientos) o el modelo 347 (declaración anual de operaciones con terceros).

🧮 Ejemplo práctico 1: Supongamos que una empresa española paga 3.000 € a un arquitecto no residente por un proyecto realizado en España. La empresa debe practicar una retención del 24% sobre esa cantidad (720 €) y declararlo mediante el modelo 216 a la AEAT.

🧮 Ejemplo práctico 2: Un inversor extranjero recibe 500 € en dividendos de una empresa española. La entidad que paga los dividendos retiene el 19% (95 €) y lo declara mediante el modelo 216, asegurando que se cumpla la obligación fiscal del no residente.

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¿Qué diferencia existe entre el modelo 216 y el modelo 296?

Es frecuente confundir el modelo 216 con el modelo 296, pero no son lo mismo.

Es decir, el modelo 216 es la declaración periódica mediante la cual se ingresan las retenciones practicadas a no residentes. En cambio, el modelo 296 es el resumen anual en el que se informa de todas las retenciones e ingresos a cuenta declarados durante el año a través de los modelos 216.

Dentro del calendario fiscal de la empresa, estos modelos pueden coincidir con otras obligaciones informativas como el modelo 180 o el modelo 347, aunque cada uno responde a operaciones y finalidades distintas. ¿Cómo presentar el modelo 216 y cuáles son sus pasos e instrucciones?

La presentación del modelo 216 se realiza generalmente de forma telemática a través de la sede electrónica de la AEAT . Estas son las instrucciones básicas:

Identificación del declarante y del no residente: Incluye los datos fiscales de ambas partes. Rellenar las casillas de ingresos y retenciones: Es importante detallar cada operación sujeta a retención. Calcular el importe total a ingresar: Suma de todas las retenciones realizadas en el periodo correspondiente. Firmar y enviar electrónicamente: Solo se acepta la presentación a través de certificado digital o Cl@ve PIN.

Para facilitar su gestión, puedes revisar ejemplos del modelo 216 que muestran cómo completar cada apartado correctamente. Además, el modelo 216 anual se utiliza para consolidar todas las retenciones efectuadas a lo largo del año, simplificando la declaración final.

🧮 Ejemplo práctico 3: Una empresa ha pagado a tres proveedores no residentes durante el trimestre: Proveedor A: 1.000 € (retención 24%) → 240 €

Proveedor B: 2.500 € (retención 24%) → 600 €

Proveedor C: 800 € (retención 24%) → 192 El modelo 216 trimestral debe reflejar los ingresos totales (4.300 €) y las retenciones totales (1.032 €), indicando claramente cada operación.

🧮 Ejemplo práctico 4 – modelo 216 anual: Al final del año, la empresa consolida todas las retenciones trimestrales y presenta el modelo 216 anual, sumando todas las retenciones efectuadas, lo que simplifica la declaración final y garantiza transparencia fiscal.

📌 Recuerda que… El modelo 216 forma parte de las obligaciones fiscales relacionadas con pagos sujetos a retención a no residentes. Aunque su ámbito es distinto, en la gestión fiscal habitual de la empresa convive con otros modelos como el modelo 111, utilizado para declarar retenciones de trabajadores y profesionales residentes, y con la emisión de certificados de retenciones que justifican las cantidades ingresadas a Hacienda.

En definitiva, el modelo 216 es una herramienta clave para cumplir con las obligaciones fiscales de las retenciones a no residentes en España. Conocer su función , instrucciones , plazos y ejemplos prácticos permite a empresas y profesionales gestionar correctamente sus impuestos y evitar sanciones. Además, dentro del calendario fiscal también coinciden otras declaraciones informativas, como el modelo 180 o el modelo 347, cada una con finalidades distintas, pero todas necesarias para un cumplimiento tributario completo ante la AEAT.

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