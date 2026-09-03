El concepto “accidente de trabajo” o “accidente laboral” hace referencia a cuando un trabajador sufre una lesión corporal o funcional en el centro de trabajo mientras desarrolla sus funciones profesionales.

También se considera accidente de trabajo o laboral el que se tenga de camino al centro de trabajo o de vuelta de este al domicilio. Este tipo de accidente se llama accidente de trabajo in itinere.

Por ello, creemos que es imprescindible enseñarte a realizar cómo calcular una nómina con baja por accidente laboral, y además te facilitaremos un ejemplo de nómina con accidente laboral, para que puedas ver más y mejor cómo se calcula este tipo de baja y adaptarlo a la situación de tu empresa y de tus trabajadores. ¡Sigue leyendo! Tanto los empresarios como los departamentos de RR. HH. os convertiréis en unos expertos en el cálculo de nómina con baja por accidente laboral.

¿Qué es la baja por accidente laboral?

¿Qué es la baja por accidente laboral?

Una baja por accidente laboral se produce cuando un trabajador o trabajadora no puede continuar con sus funciones en la empresa debido a problemas de salud, ya sean físicos o mentales. Esta situación puede deberse a distintas causas: enfermedades comunes, accidentes ocurridos fuera del trabajo, enfermedades profesionales o accidentes de trabajo.

¿Entonces qué es estar de baja? Entendemos que estar de baja laboral es cuando nos encontramos incapacitados para trabajar debido a una enfermedad común o profesional, o a un accidente, ya sea relacionado con nuestro trabajo o no. La duración máxima de esta baja laboral puede ser de hasta 365 días, con posibilidad de extenderse hasta 180 días adicionales. La duración real dependerá de la evolución de la enfermedad o del accidente.

Las razones que pueden llevar a un empleado a solicitar una baja laboral por accidente laboral son, por ejemplo, resbalones, tropezones y caídas, desgarros musculares, ser golpeado por objetos que caen, desgaste por movimientos repetitivos, choques y colisiones, cortes y laceraciones, inhalar vapores tóxicos, la exposición al ruido fuerte, entre otros.

En resumen, una baja por accidente laboral es la situación en la que un trabajador o trabajadora se ve impedido/a de continuar trabajando debido a una lesión o enfermedad resultante del ejercicio de sus funciones laborales. Esta situación está respaldada por la legislación de Seguridad Social y puede aplicarse tanto a empleados por cuenta ajena como a trabajadores autónomos. La duración de la baja influye directamente en cómo se calcula la nómina correspondiente.

💡RECUERDA A diferencia de las enfermedades comunes, deberá haber cotizado al menos 180 días en los últimos cinco años. Sin embargo, si la razón de la baja es un incidente laboral o una enfermedad profesional, no será necesario cumplir con un período mínimo de cotización.

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¿Qué es un accidente laboral?

Este se define, según el artículo 156 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de la Ley General de la Seguridad Social, como “toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecute por cuenta ajena”.

En términos generales, se consideran accidentes laborales:

Aquellos que ocurren durante el trayecto al lugar de trabajo o al regresar de él (accidente laboral in itinere), los sufridos por trabajadores que desempeñan cargos electivos sindicales, los accidentes en acto de salvamento relacionados con el trabajo, las enfermedades o defectos previos que se agravan debido al accidente laboral, entre otros. También se incluyen las enfermedades intercurrentes y aquellas que los trabajadores contraen exclusivamente por realizar su trabajo, las cuales pueden no estar consideradas como enfermedades profesionales.

En conclusión, esto significa que cualquier suceso inesperado que ocurre durante el desarrollo de una actividad laboral o en el lugar de trabajo, resultando en lesiones o enfermedades para el trabajador afectado. Por ello, es importante destacar que es responsabilidad del empleador tomar medidas preventivas para garantizar un entorno de trabajo seguro.

¿Cómo se contabiliza una nómina con baja por accidente laboral?

La contabilización de una nómina con una baja por accidente laboral implica el registro adecuado de los importes correspondientes al salario y a la prestación por incapacidad temporal que el trabajador recibe durante el período en el que está de baja. Este registro es fundamental para que el trabajador cobrará correctamente y sin retrasos. Además, el registro contable debe reflejar todos los días de baja para evitar errores en la gestión.

A continuación, te presentamos una guía paso a paso sobre cómo se contabiliza una nómina con una baja por accidente laboral:

Calcular el salario base del trabajador Determinar el período de la baja laboral Calcular la prestación por incapacidad temporal Registro contable en la nómina

En resumen, la contabilización de una nómina con baja por accidente laboral implica el registro preciso de los importes relacionados con el salario del trabajador y la prestación por incapacidad temporal durante el período en que está de baja. Este proceso asegura que el trabajador cobrará lo que le corresponde, y que el coste para la empresa se calcula correctamente. Además, recibe prestaciones adicionales si el accidente cumple ciertos requisitos de la Seguridad Social. También puede incluir un complemento económico según la política de la empresa.

¿Cuánto más se cobra en nómina con un accidente laboral?

¿Te has preguntado, alguna vez, cómo contabilizar una nómina con baja por accidente? Pues bien, la prestación económica se materializa en un subsidio cuya cuantía se fija en función de la base reguladora de la nómina o base de cotización y de los porcentajes aplicables a la misma según el tipo de contingencia.

En este caso hay que basar el cálculo de nómina con baja por accidente laboral en el porcentaje de contingencia profesional. Por esta razón, la base de cotización por contingencias profesionales asciende al 75 % de la base reguladora desde el día siguiente de la baja médica en adelante, y será este porcentaje el usado en el cálculo de nómina con baja por accidente.

Este complemento de baja por incapacidad temporal se abona directamente en nómina y tiene carácter temporal. Será el convenio el que nos indique tanto la cuantía como los periodos en los que deben complementarse las prestaciones por incapacidad temporal. Por último, será la Seguridad Social o la entidad gestora, quien asuma el coste desde el día siguiente al inicio de la baja médica, de acuerdo a la cuantía correspondiente.

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¿Cómo se calcula la baja por accidente laboral?

El cálculo de la baja por accidente laboral se realiza en principio a la base reguladora del trabajador y la duración de la incapacidad temporal. Es imprescindible recordarte que, la base reguladora es el promedio de las bases de cotización del trabajador durante los últimos meses previos al accidente laboral. La duración de la baja afecta directamente al cálculo final de la nómina.

A continuación vamos a ver cómo calcular una nómina con baja por accidente a través de un caso práctico. Por esta razón, es importante conocer si estamos delante de una baja por accidente laboral o, por el contrario, es una baja por enfermedad profesional.

No obstante, como empresario tienes que ser consciente que el trabajador cobrará desde el día siguiente a la baja por accidente laboral. Básicamente, el trabajador cobrará siempre un 75% de la base reguladora desde el día siguiente al inicio de la baja, ya que el primer día se considera salario abonado por la empresa. Además, el trabajador cobra directamente en su nómina sin necesidad de esperar a la gestión administrativa. También hay quien recibe pagos adicionales si la baja es prolongada o está sujeta a bonificaciones especiales.

Caso práctico del cálculo de una nómina con baja por accidente laboral

José Hidalgo, diseñador gráfico en PayFit. El pasado mes de junio tuvo un accidente en moto mientras iba a la oficina de Barcelona. Por lo tanto, la base reguladora se calcula de la siguiente manera:

Base Reguladora = 1.700€ / 30 días

Base Reguladora = 54,84€/día

Posteriormente, calcularemos cómo se realiza el cálculo de su nómina con baja por accidente laboral. Por ello, al tratarse de un accidente laboral, José tiene derecho a cobrar el 75% de la base reguladora de los días que esté de baja. Es crucial contar los días exactos de la baja laboral para ajustar adecuadamente la compensación. De acuerdo con el médico, José estará 15 días de baja. Es crucial contar los días exactos de la baja laboral para ajustar adecuadamente la compensación. Por ello su base reguladora es la siguiente:

54,84 x 15 x 75%= 616,95€

Así mismo, a la cantidad anterior hay que sumarle los días que José percibe el valor habitual, es decir, los días que está trabajando. Por lo tanto, los días que trabajará son los 15 días restantes: 54,84€ * 15 = 822,60€

Por consiguiente, el total es de 1.439,55€ que será lo que se refleje en la nómina con accidente laboral de José para el mes de enero.

En conclusión, el cálculo de nómina para un empleado que se encuentra de baja por accidente laboral es un proceso que requiere atención y precisión. Además, es esencial mantener una comunicación clara y transparente con el empleado afectado, brindándole el apoyo necesario durante su recuperación. Como empresa, cumplir con todas las obligaciones legales y garantizar el bienestar de nuestros trabajadores es primordial para asegurar un ambiente laboral seguro y satisfactorio para todos.

Con PayFit, podrás digitalizar todo el proceso de generación de nóminas, incluido el cálculo de nómina con baja por accidente laboral. Con nuestra solución digital, podrás añadir la baja por contingencias comunes o profesionales en un par de clics, y así, podrás ver las nóminas actualizadas en tiempo real. Además, contarás con un asesor laboral que te resolverá cualquier duda y estará siempre disponible para ayudarte.

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