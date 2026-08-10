El eNPS (Employee Net Promoter Score) se ha convertido en una de las métricas más importantes para medir la satisfacción y el compromiso de los empleados dentro de una empresa. A diferencia de otras evaluaciones tradicionales, la eNPS se centra en una pregunta clave: “¿Recomendarías trabajar en esta empresa a tus amigos o colegas?”. Este indicador no solo refleja la felicidad de los trabajadores, sino también la probabilidad de que contribuyan al éxito de la empresa a largo plazo en distintos tipos de organigramas (jerárquicos, matriciales u horizontales).

Así pues, por ejemplo, si María conoce el eNPS, sabrá, por una parte, identificar áreas de mejora en la experiencia del empleado y, por otra, le permitirá fortalecer la cultura organizacional y mejorar la productividad en el trabajo . Tal y como hemos dicho, el eNPS puede complementarse con procesos de autoevaluación individual y de equipo para generar una reflexión más profunda sobre dinámicas internas y liderazgo.

Asimismo, contar con un eNPS score adecuado es esencial para comparar el rendimiento de tu empresa con benchmarking del sector y tomar decisiones estratégicas basadas en datos reales de liderazgo situacional y dinámicas de trabajo en equipo y estructuras organizativas, incluyendo modelos como el organigrama horizontal.

¿Qué es exactamente el eNPS y cómo funciona?

¿Qué es exactamente el eNPS y cómo funciona?

El eNPS es un indicador derivado del Net Promoter Score (NPS), pero enfocado exclusivamente en los empleados. Su función principal es medir el nivel de compromiso y satisfacción de los empleados mediante una encuesta sencilla. La pregunta típica de la encuesta eNPS es:

"En una escala del 0 al 10, ¿qué tan probable es que recomiendes trabajar en esta empresa a un amigo o colega?"

Con base en las respuestas obtenidas, los empleados se podrán clasificar en:

Promotores (9-10) : Son los más comprometidos, participan activamente en la cultura de la empresa y la recomiendan a otros.

Pasivos (7-8) : Están satisfechos dentro de su equipo de trabajo , pero no muestran un nivel de entusiasmo alto ni promueven la empresa de manera activa.

Detractores (0-6): Tienen una experiencia negativa, lo que puede afectar la moral del equipo y la reputación de la empresa.

En ese sentido, la fórmula para calcular el eNPS es sencilla:

💡 ¿Sabías que…? El resultado puede variar entre -100 y 100, siendo valores positivos indicativos de un equipo satisfecho y alineado con una buena experiencia del empleado, apoyada en una comunicación interna eficaz. Los valores negativos, en cambio, suelen reflejar carencias tanto en la experiencia del empleado como en los canales y prácticas de comunicación interna, lo que exige atención inmediata para corregir dinámicas, reforzar el diálogo interno y mejorar el entorno laboral en su conjunto.

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¿Cómo calcular el eNPS y utilizarlo de manera estratégica?

Calcular el eNPS requiere tres pasos principales:

Diseñar la encuesta eNPS: Incluye la pregunta principal y, opcionalmente, preguntas abiertas que permitan entender el porqué de la puntuación. Recolectar respuestas y clasificar empleados: Segmenta las respuestas en promotores, pasivos y detractores. Aplicar la fórmula eNPS: Resta el porcentaje de detractores del porcentaje de promotores.

⚠️ Recuerda que… Existen herramientas y calculadoras que simplifican este proceso, como la calculadora de eNPS. Por ello, contar con un eNPS score bien definido permite a los managers tomar decisiones estratégicas fundamentadas, por ejemplo: reforzar la capacitación profesional, optimizar la productividad en el trabajo y ajustar la manera en como dar feedback a un empleado.

Además, comparar tu eNPS con benchmarking de otras empresas ayuda a identificar si tu empresa se encuentra en la media del sector o necesita implementar mejoras urgentes.

En definitiva, el eNPS (Employee Net Promoter Score) es mucho más que una métrica puntual: es una herramienta estratégica que permite comprender en profundidad cómo viven los empleados su experiencia dentro de la organización. Saber qué es el eNPS, cómo se calcula el eNPS, aplicar correctamente la fórmula eNPS y apoyarse en una calculadora eNPS facilita un cálculo eNPS fiable y accionable.

A través de la encuesta eNPS, las empresas pueden obtener un eNPS score claro, compararlo con eNPS benchmarks del mercado y detectar oportunidades reales de mejora. Utilizado de forma continua y alineado con la cultura corporativa, el eNPS employee net promoter score se convierte en un indicador clave para reforzar el compromiso, anticipar riesgos de rotación y construir entornos de trabajo más saludables, productivos y sostenibles a largo plazo.

Integrar el eNPS en la gestión habitual de personas no solo mejora la toma de decisiones, sino que también fortalece el desarrollo de liderazgo y orienta a los responsables de equipo hacia prácticas alineadas con cómo ser un buen manager . Cuando el eNPS se combina con procesos sólidos de comunicación interna, liderazgo cercano y herramientas digitales como PayFit, las empresas están mejor preparadas para evolucionar, retener talento y generar valor sostenible tanto para los empleados como para el negocio.