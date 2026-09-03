¿Cómo debe afrontar tu empresa el periodo de prueba de uno de los trabajadores? Si has establecido una relación de este tipo, ese interesante que sepas qué opciones legales tienes en situaciones como no superar el periodo de prueba.

¿Qué es el periodo de prueba? ¿Qué características tiene un periodo de prueba? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RR. HH. todos los detalles sobre qué ocurre en caso de no superar el periodo de prueba el trabajador.

¿Qué es el periodo de prueba?

¿Qué es el periodo de prueba?

El período de prueba es una fase inicial en la relación laboral entre un empleado y un empleador, que se establece con el fin de evaluar si el trabajador se adapta a las exigencias del puesto y a la cultura de la empresa.

Durante este tiempo, tanto el empleador como el empleado tienen la oportunidad de determinar si la relación laboral cumple con sus expectativas sin compromisos a largo plazo.

¿Qué características tiene un periodo de prueba?

El periodo de prueba en un contrato temporal, o fijo, se establece entre el empresario y un trabajador. Su principal objetivo es que tanto el empresario como el trabajador comprueben si se cumplen sus respectivas expectativas acerca de la relación laboral que piensan establecer a largo plazo. Cuenta con las siguientes características básicas:

Se refleja siempre en el contrato de trabajo firmado.

Su duración no puede superar lo establecido en el convenio colectivo correspondiente, o en el Estatuto de los Trabajadores . Además, este tiempo debe indicarse de manera concreta.

Durante este periodo de prueba, el trabajador tendrá los mismos derechos y obligaciones que el resto de la plantilla.

No se establecerá este vínculo con un trabajador que ya haya hecho las funciones que implica el puesto con anterioridad en la misma empresa.

💡¿Sabías que… en Bélgica, a diferencia de España, el período de prueba fue abolido en 2014? Antes de esta fecha, los empleadores y empleados podían terminar el contrato durante el período de prueba sin necesidad de dar explicaciones ni pagar indemnizaciones.

Guía de las cuestiones claves del ET para un responsable de RRHH Descarga la guía gratis

¿Qué ocurre si no se supera el periodo de prueba correctamente?

La empresa puede dar por no superado el periodo de prueba de un empleado cuando no cumpla sus expectativas laborales, por causas diversas. También es posible que el candidato al puesto de trabajo decida renunciar al periodo de prueba si ve que no puede llevar a cabo sus tareas. Lo mismo sucederá si estas no se corresponden con lo que esperaba al firmar el contrato.

En ambos casos, tanto la empresa como el trabajador pueden enviar una carta de no superar el periodo de prueba, aunque no están obligados a ello legalmente. De todos modos, esta resolución del periodo de prueba con preaviso no es imprescindible para dar por finalizado el contrato.

¿Cómo notificar el despido por no superar el periodo de prueba?

Si el empleado no supera el periodo de prueba y tu empresa decide despedirlo, habrás de seguir unas pautas básicas para notificar la finalización de la relación laboral:

No hay necesidad de especificar los motivos por no superar el periodo de prueba en la comunicación al empleado.

La notificación de la no superación del periodo de prueba es recomendable que se haga siempre por escrito.

No hace falta que se produzca un preaviso en periodo de prueba para informar del despido.

Si el trabajador no acepta la carta de preaviso o no acude al puesto de trabajo, y no es posible entregársela, será necesario enviársela por burofax.

La carta por no superar el periodo de prueba en Word contendrá los siguientes datos:

Identificación del trabajador y la empresa.

Fecha en la que se produce la extinción del periodo de prueba del trabajador.

Incluir la frase "Finaliza la relación laboral por no superar el periodo de prueba”.

Señalar que el finiquito está a disposición del trabajador, o que se entrega conjuntamente con la carta.

¿Qué sucede si no se cumplen los requisitos?

Es importante que se sigan los requisitos básicos para llevar a cabo correctamente una baja por no superar el periodo de prueba.

Si esto no sucede, o se hace cuando este plazo de tiempo ya ha finalizado, la relación contractual continuará.

En caso de no superar el periodo de prueba, es posible impugnar el despido, que puede llegar a ser considerado improcedente si se trata de un despido acausal o con que incumple formalidades. Por lo tanto, es recomendable que los responsables de recursos humanos de la empresa se aseguren de cumplir con todos los requisitos a la hora de una extinción contractual en periodo de prueba.

¿Hay derecho a prestación por desempleo?

No superar el periodo de prueba y paro son compatibles, ya que el empleado tendrá derecho a percibir la prestación por desempleo o paro. Esto se debe a que esta situación equivale directamente a considerarlo en situación legal de desempleo. Por lo tanto, si cumple con el resto de los requisitos establecidos para el cobro de este subsidio, no habrá ningún obstáculo para cobrarlo.

De todos modos, hay que señalar que si el trabajador opta por rescindir a su puesto y por lo tanto, dar por finiquitado su periodo de prueba, no podrá cobrar el paro. Esto es así porque no se puede equiparar nunca legalmente esta dimisión de responsabilidades con una situación de despido equivalente en un contrato laboral.

Una vez tienes claro qué implica para tu trabajador no superar el periodo de prueba, es el momento de que recurras a las herramientas más adecuadas para gestionar todas las acciones administrativas de tu negocio con la mayor eficiencia.

En definitiva, si un empleado no supera el período de prueba, esto no necesariamente refleja una falta de competencia o habilidad por parte del trabajador o una deficiencia en la gestión del empleador. Más bien, puede ser una señal de que las expectativas no estaban alineadas o que el puesto no era el adecuado para el empleado.

Por ello, surge PayFit, una herramienta diseñada para ayudar a las empresas a gestionar de manera más eficiente y efectiva los procesos de recursos humanos y nóminas. Con PayFit, las empresas pueden mejorar la comunicación sobre las expectativas y responsabilidades desde el inicio, asegurando que tanto empleadores como empleados tengan una visión clara del rol y los objetivos a alcanzar, lo que puede aumentar las probabilidades de éxito en el período de prueba y más allá.