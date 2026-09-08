En un mundo cada vez más conectado, es común que los trabajadores se sientan constantemente conectados a sus trabajos a través de teléfonos inteligentes, correos electrónicos y otras herramientas digitales. Por está razón, nace el derecho a la desconexión digital como una respuesta a la creciente interconexión y dependencia de las tecnologías digitales en el ámbito laboral.

Con la llegada del teletrabajo y el paso de la pandemia, se ha convertido en una obligatoriedad el garantizar la salud física y mental de los profesionales de una empresa.

Es por ello, que desde este post os brindaremos todo lo necesario a los empresarios y a los departamentos de RRHH para que seáis unos expertos en los derechos del trabajador , pero hoy en concreto sobre el derecho a la desconexión digital.

¿Qué es el derecho a la desconexión digital?

Podemos definir el derecho a la desconexión digital, como aquel derecho que reconoce que los trabajadores tienen derecho a descansar, relajarse y dedicar tiempo a actividades personales y familiares sin la interferencia constante del trabajo.

En otras palabras, este derecho busca establecer límites entre la jornada laboral y el tiempo personal y libre, promoviendo un equilibrio entre ambos respetando el derecho de los trabajadores a desconectar y disfrutar de su vida fuera del ámbito laboral.

¿Qué dice la ley sobre el derecho a la desconexión digital de los trabajadores?

Actualmente en España se regula en diversas leyes, aunque no existe una legislación específica que contenga únicamente dicho derecho, es decir no existe la ley de desconexión digital. Así mismo, podemos ver que la base de la regulación, la encontramos en el artículo 88 de la LOPD. No obstante, el derecho a la desconexión digital de los trabajadores se ha establecido en el Estatuto de los Trabajadores pero, de una manera más implícita dentro del marco de la conciliación laboral.

También es importante mencionar que, cada vez más se reconoce la importancia del derecho a la desconexión digital y por ello, diversos convenios colectivos y acuerdos acordados entre empresas y sindicatos han empezado a regular la desconexión digital en el ámbito laboral.

Por consiguiente, podemos exponer que estos acuerdos pueden establecer límites en cuanto al uso de dispositivos electrónicos fuera del horario laboral y garantizar el derecho de los trabajadores a no estar disponibles para obligaciones laborales durante su tiempo de descanso, como por ejemplo, las vacaciones laborales .

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¿Cómo desconectar desde casa si teletrabajo?

Trabajar desde casa es una opción muy beneficiosa para muchas personas. Sin embargo, no todos encuentran que sea fácil. El teletrabajo tiene muchas ventajas, pero puede resultar difícil si no se establecen ciertas pautas.

Para ello, a continuación te damos unas pautas que puedes establecer con tus empleados para asegurarte de que cumplen con la desconexión digital:

Organización del día a día

Es recomendable que tus empleados organicen su día para hacer una división adecuada del trabajo, esto le permitirá aumentar su tiempo disponible tanto como sea posible. Es decir, esto les hará evitar la acumulación de tareas.

Respuesta automática

Así mismo, podemos observar que los distintos servicios de correo electrónico u otros canales de mensajería nos ofrecen servicios para enviar respuestas automáticas cuando no esté en el trabajo.

Apagar dispositivos

Es necesario que, tus empleados cuando estén de vacaciones o fuera del horario laboral, desactiven las herramientas de trabajo así como, desactivar las conversaciones de trabajo, bloquear llamadas, etc. ¡Todos tus empleados tienen derecho a disfrutar de su tiempo libre!

Aunque existen muchas pautas para asegurarte que tus empleados cumplen con el derecho a la desconexión digital en el teletrabajo; estas pueden ayudarles a cumplir con dicho derecho.

¿Qué beneficios tiene la desconexión digital?

Desde la incorporación de las últimas tecnologías, vemos como cada vez más nuestros trabajadores sufren trastornos como el estrés y la ansiedad a la sobreexposición a la conectividad constante. Básicamente, esto viene derivado por la utilización de dispositivos electrónicos y de la obligación de estar siempre conectados y disponibles.

A pesar de que, las empresas tienen la obligación de respetar el derecho a la desconexión digital; es fundamental que los trabajadores lo pongan en práctica. ¿Sabes la importancia de desconectar digitalmente? A continuación te mostramos los beneficios que tiene la desconexión digital:

Mejora de la concentración: Desconectar digitalmente ayuda a los empleados a concentrarse en sus tareas, aumentando la productividad que se verá reflejada en la evaluación del desempeño laboral .

Promoción de la estabilidad mental: Es decir, el desconectar digitalmente le permitirá establecer límites entre el trabajo y la vida personal; esto le permitirá reducir el estrés, la ansiedad y la fatiga. Básicamente, la desconexión digital promoverá la salud mental en el trabajo , así como también aumentará la satisfacción laboral de los trabajadores.

Mejora de la comunicación: Este tipo de práctica favorece la comunicación cara a cara entre compañeros al reducir el uso excesivo de dispositivos electrónicos porque, esto fortalecerá las relaciones laborales promoviendo así, la empatía y el apoyo mutuo.

Fomenta la creatividad: Esta flexibilidad laboral permite a los trabajadores liberar sus mentes de la sobrecarga de información, lo que generará nuevas ideas y procesos que impulsaran el desarrollo de la empresa.

¿Cómo garantizar el derecho a la desconexión digital?

Es importante mencionar que, el empleador es responsable de garantizar que tiene derecho a reducir el trabajo digital cuando se trabaja en remoto y presencialmente. Por está razón, como empresario podrías elaborar una política interna, tal y como se recoge en el artículo 88 de la LOPD, que determine las condiciones del ejercicio de este derecho, siempre que haya sido previamente escuchado por el representante legal de los empleados.

Básicamente, este tipo de política interna permitirá que los empleados respeten su derecho al descanso y a su privacidad en la vida personal y familiar.

💡 ¿Sabías qué? Las empresas que no garanticen el derecho de desconexión digital de sus trabajadores podrían enfrentar sanciones por parte de la Inspección de Trabajo, ya que así lo recoge la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Estas sanciones dependen de la gravedad de la infracción y dichas multas oscilan desde los 750€ para los casos leves hasta los 225.018€ en situaciones consideradas como muy graves.

Por ello, garantizar el derecho a la desconexión digital como empleadores podéis implantar políticas internas como establecer límites horarios para las comunicaciones, así como también incorporar la conciliación en la cultura corporativa, entre otros.

En resumen, el derecho a la desconexión digital en España, y en el resto del mundo, es un aspecto crucial para salvaguardar la salud y el bienestar de los trabajadores en la era digital. Respetar este derecho es responsabilidad tanto de las empresas como de los líderes y empleados trabajar en conjunto para lograr un equilibrio entre la vida laboral y personal, promoviendo así una mayor productividad, satisfacción y calidad de vida en el entorno laboral.

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