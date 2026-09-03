El plan de retribución flexible se ha convertido en una alternativa cada vez más popular dentro del mundo laboral. Hasta hace algunos años, este tipo de esquema salarial era más bien una excepción en el panorama laboral español y estaba limitado a empresas grandes o multinacionales. Sin embargo, en la actualidad, muchas empresas de distintos tamaños y sectores, especialmente las más modernizadas y con culturas de trabajo innovadoras, han adoptado esta modalidad de manera creciente. Por ello, el plan de retribución flexible permite a los empleados personalizar parte de su salario, recibiendo ciertos beneficios o servicios en lugar de recibir todo en dinero, lo que se traduce en ventajas tanto fiscales como de conciliación laboral.

En este artículo profundizaremos en qué consiste exactamente un plan de retribución flexible, cómo se implanta paso a paso en la empresa, cuáles son sus beneficios principales y, además, te mostraremos un ejemplo práctico que ilustra cómo se puede aplicar en la vida real, ayudando a las compañías a optimizar la satisfacción y motivación de sus empleados mientras gestionan de forma eficiente sus costes salariales.

¿Qué es el plan de retribución flexible?

¿Qué es el plan de retribución flexible?

En realidad, el plan de retribución flexible es una evolución de lo que antiguamente se denominaba pago en especies. Consiste en dedicar una parte del salario del empleado a una remuneración especial. De esta manera, se liquidan todas sus horas de trabajo, tal y como establece la ley. Sin embargo, el pago varía significativamente. En este sentido, es uno de los pilares del concepto de salario emocional.

Por lo general, el salario en especie no puede superar un 30 % del salario bruto anual. El 70 % restante, se proporciona en capital. En algunos casos, el salario en especie está exento de tributar del IRPF, pero depende del tipo de salario y de los límites legales para cada caso.

El plan de retribución flexible es un formato retributivo que ofrece múltiples beneficios y se ha consolidado como una herramienta clave tanto para empleados como para empresas. Su creciente implantación se debe a que combina eficiencia fiscal, mejora del bienestar laboral y optimización de costes, convirtiéndose en una de las estrategias de compensación más valoradas en entornos corporativos modernos. A continuación, detallamos las principales ventajas que motivan la adopción de un plan de retribución flexible:

Para el empleado

Incremento de la motivación y satisfacción laboral : Al poder elegir cómo se recibe parte de su salario, los empleados se sienten más valorados y con mayor control sobre su compensación.

Ahorro fiscal y optimización de ingresos : Algunos conceptos en especie, como seguros médicos, tickets restaurante o transporte, disfrutan de ventajas fiscales al estar parcialmente exentos de tributación. Esto permite a los empleados recibir un salario neto más alto sin aumentar el coste para la empresa.

Acceso a servicios y productos a precios reducidos : El plan de retribución flexible ejemplo incluye opciones como cheques restaurante, guardería o transporte, lo que permite a los trabajadores aprovechar beneficios con un coste inferior al del mercado.

Mejora de la conciliación laboral y personal: Gracias a la flexibilidad en la elección de beneficios, los empleados pueden adaptar su compensación a sus necesidades personales y familiares, aumentando su bienestar general.

Para la empresa

Incremento de la retribución neta sin subir costes directos : Al ofrecer parte del salario en especie exento de impuestos, la empresa puede mejorar la percepción salarial de sus empleados sin incrementar el gasto total en nómina.

Mejora de la imagen corporativa : Adoptar un flexible plan proyecta una imagen moderna y responsable, mostrando que la compañía se preocupa por el bienestar de sus trabajadores y fomenta un entorno laboral positivo.

Aumento de la productividad y reducción de rotación : La motivación y satisfacción de los empleados repercute directamente en la eficiencia laboral, reduciendo el absentismo y fomentando la fidelización del talento.

Clima laboral más colaborativo: Un plan de retribución flexible contribuye a generar un ambiente de trabajo saludable, donde los empleados se sienten valorados y motivados a colaborar y comprometerse con los objetivos de la empresa.

Guía para crear un plan de retribución flexible

Tras haber visto qué es el plan de retribución flexible, pasaremos a su aplicación práctica. Como has podido comprobar, este formato posee un fuerte impacto en el negocio. Para que puedas implementarlo, te explicamos cómo realizar un plan de compensación flexible en tu empresa.

Para comenzar, has de tener en cuenta estos tres aspectos:

Debe haber comunicación. Es vital determinar con los empleados qué servicios se ofrecerán.

Es voluntario . Los trabajadores no están obligados a adoptarlo, ni siquiera a nivel colectivo.

Hay que preparar el sistema. Es importante concretarlo en nómina y tener anticipación de fondos. Debe también incluirse en un anexo al contrato.

Después de lo anterior, es momento de recorrer las siguientes fases:

1. Clasificar las necesidades

Para que el plan de retribución flexible tenga éxito, debe responder a las demandas habituales de los empleados. ¿Necesitan mayor conciliación? ¿Quieren acceder a mejores servicios de salud? ¿Prefieren cuidar más de su bienestar? Para esto, obviamente, resulta vital que exista una comunicación fluida y sincera.

2. Presentación y simulación

Cuando tengas claro qué formato tendrá tu plan, debes mostrárselo al personal. De este modo, ellos podrán decidir individualmente si desean o no formar parte. Lo mejor es hacer un buen cálculo de nómina para que comprendan qué salario recibirán. Junto con ello, deben saber de qué servicios o productos podrán disfrutar en el plan de retribución flexible y a qué precio.

3. Acuerdo con los empleados

Tras la evaluación, debe formalizarse a nivel contractual. También es importante que las empresas sepan que necesitan un proveedor de retribución en especie.

4. Evaluación y feedback

Después de poner en marcha el plan de retribución flexible, hay que analizar su rendimiento. Para ello, se han de escoger métricas que permitan saber si está siendo rentable o no. Por ejemplo, la tasa de rotación del personal o la de absentismo laboral son buenos indicadores. Por supuesto, el feedback que el comité de empresa pueda proporcionar es fundamental.

Automatiza los trámites relacionados con el salario de tus empleados Solicita una demostración

Plan de retribución flexible desde un ejemplo

Para que puedas ver las particularidades de esta modalidad, te mostraremos un ejemplo de plan de retribución variable. En esta ocasión, nos centraremos en una pyme de asesoramiento laboral.

Sus empleados, hasta ahora, cobraban 14 500 € anuales. Desde ahora, pasarán a percibir 10 150 € distribuidos en las mismas 14 pagas. Los 4350 € restantes se disfrutarán de manera flexible en el plan. Para ello, pueden escoger los productos y servicios que deseen entre los que oferta la compañía, siempre y cuando no superen el límite exento:

Seguro médico (un límite de 500 € al año por persona).

Guardería (sin máximo definido).

Cheques restaurante (2.420 € anuales, como límite).

Tarjeta de transporte (máximo de 1.500 € al año).

En ningún caso la retribución en especie puede minorar por debajo del SMI (16.576 euros en 2025) el salario percibido en dinero. Es decir, 16.576 euros deben ser en dinero y, a partir de ahí, puedes poner en especie, sin superar el 30 % del total bruto.

Estos son solo algunos ejemplos, pero puede haber más. Todo depende de las particularidades de cada negocio y de lo que este pueda ofrecer. Eso sí, los límites que hemos expuesto los marca la ley y no se pueden superar.

El plan de retribución flexible es una opción muy útil para las empresas. Sin duda, una apuesta por la innovación en un panorama cada vez más variable.

💻 ¿Quieres información más detallada? Consulta nuestras funcionalidades o solicita una demostración gratuita para conocer en profundidad los servicios de PayFit para tu empresa.