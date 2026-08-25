Todos los trabajadores tienen derecho a percibir un salario en contraprestación por su trabajo. El documento en el que se detalla con claridad y precisión la retribución que recibe el empleado por la prestación de sus servicios a la empresa se llama nómina o también recibo de salarios.

Existe un modelo oficial de recibo de salarios establecido por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Aun así, la estructura del recibo de salarios puede cambiar si así se establece por Convenio Colectivo o por acuerdo entre empresa y trabajador.

¿Qué es el recibo de salarios? ¿Cómo hacer la hoja de salario? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre el recibo de salarios.

¿Cuál es la definición de recibo de salarios?

¿Cuál es la definición de recibo de salarios?

Según el artículo 29 del Estatuto de los Trabajadores (ET), la documentación del salario se realizará mediante la entrega al trabajador de un recibo individual justificativo del pago de salarios. Es decir, lo que más comúnmente conocemos como las nóminas .

Un recibo de salarios es un justificante en el que la empresa muestra con claridad las diferentes percepciones salariales y deducciones legales que proceden, mensualmente, a cada trabajador, en contraprestación por la prestación de servicios.

El recibo de salarios no acredita el pago, es decir, no acredita que la compañía ha cumplido con su obligación de abonar la remuneración a sus empleados. Lo que acredita el pago es o bien el registro de la transferencia o bien el duplicado (resguardo) del cheque emitido.

Hay que saber que la falta continuada del pago de salario puede dar lugar a la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador. Es más, como establece el ET, el interés por el retraso del pago del salario será el 10% de lo adeudado.

💡 ¿Sabías que…? La firma del recibo de salarios o nómina no es obligatoria. La simple transferencia de la cantidad correspondiente sirve como comprobante de recibo de salario.

El pago del salario se hará puntual y documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres, que normalmente suele ser cada mes. De hecho, el propio estatuto prohíbe que se exceda más de un mes, pudiendo ser, sin embargo, a mitad de mes o el día que se concrete.

De todas formas, el trabajador tiene derecho a pedir el anticipo de nómina .

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¿Cómo hacer el recibo de pago de salario?

Saber cómo interpretar una nómina o el recibo de pago de salarios puede resultar complicado. Es esencial entender la estructura del recibo de salarios para hacer una nómina con todos sus conceptos detallados correctamente.

El recibo de salarios se ajustará al modelo que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, salvo que por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se establezca otro modelo que contenga con la debida claridad y separación las diferentes percepciones del trabajador, así como las deducciones que legalmente procedan.

¿Cómo es la estructura del recibo de salarios?

El formato de recibo de pago de sueldo o recibo de pago de nómina tiene que seguir una estructura determinada, que es la siguiente:

Encabezado: situado en la parte superior del recibo de salarios refleja todos los datos personales del empleado y de la empresa. También debe contener el período de liquidación y los días de devengo.

Cuerpo del recibo: está compuesto por los devengos : salariales y no salariales, las deducciones IRPF , las cotizaciones a la Seguridad Social y la base de retención de IRPF en la nómina.

Totales : es la parte en la que se debe calcular el sueldo neto . Esta parte refleja la suma de los devengos y las deducciones que por diferencia entre estos, habrá que constar la cantidad líquida a percibir.

Apartado final: en él se hace constar la aportación empresarial. La aportación empresarial es el coste de seguridad social que soporta la empresa. Es decir, es el resultado de aplicar a las bases de cotización el tipo (%) que corresponde abonar a la empresa (en los seguros sociales).



Puedes consultar nuestro artículo sobre cómo hacer una nómina si quieres un análisis más detallado sobre la estructura del recibo de salarios.

💡 ¿Sabías que…? Los recibos de salarios expedidos se deben archivar y conservar por las empresas, junto con los boletines de cotización a la Seguridad Social, durante un período mínimo de 4 años.

¿Qué es el modelo del justificante de pago de salarios?

Como hemos dicho, el recibo de salarios se ajustará al modelo de certificado pago de salarios que apruebe el Ministerio de Empleo y Seguridad Social pero la empresa y los representantes pueden acordar otro modelo siempre que este sea claro y detallado.

Tradicionalmente los recibos de salario se realizan manualmente a través de herramientas como Excel. De hecho, puedes descargarte gratis nuestro modelo de justificante de pago de salarios o modelo de nómina en Excel.

Si comprendes el recibo de salarios con un modelo, estarás más que listo para empezar a calcular la nómina que le corresponde a cada uno de tus empleados.

El avance de la tecnología y la optimización de procesos que buscan las empresas ha dado lugar a nuevas formas de entrega de nóminas. Hablamos de las nóminas online , cada vez más comunes en el entorno empresarial.

De todas formas, el modelo y la estructura del recibo será igual al que hemos explicado más arriba, independientemente de que se trate de un recibo de salarios online o en el formato tradicional en papel.

Como no se exige una forma determinada para entregar la nómina, no hace falta que la nómina se dé en papel. Se puede enviar a través de correo electrónico o un sistema intranet, siempre y cuando el trabajador pueda tener acceso para poder descargarla e imprimirla.

En PayFit sabemos la complejidad que supone tener que realizar todos estos trámites para tus empleados. Por ello, nuestro software automatiza todos los procesos, de manera que puedas invertir tu tiempo en otras tareas y departamentos.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación al salario de tus empleados? 1) Genera las nóminas y gestiona los trámites administrativos Gestiona y automatiza las nóminas, el recibo SEPA, los trámites con la Seguridad Social y el registro de salarios .

Introduce y modifica los datos en función del tipo de salario de tu empresa: salario en especie, retribución flexible, etc.

Envío de recibo de salarios automático y firma electrónica de documentos. 2) Informes y gráficos de la evolución salarial Obtén visibilidad con informes personalizados sobre los gastos empresariales y la evolución de salarios.

Abono de complementos salariales y anticipos de salario.

Certificado de retenciones de IRPF. 3) Reflejo automático en la nómina del salario en especie y los gastos de empresa Añade los tickets restaurante, gastos profesionales, facturas, bonus y pluses. Se incorporarán automáticamente en el recibo de salarios.

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