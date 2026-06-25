Puntos clave sobre la baja voluntaria sin preaviso La baja voluntaria sin preaviso se produce cuando el trabajador decide extinguir su contrato sin respetar el plazo de aviso establecido en el convenio colectivo o en la ley

El trabajador no tiene derecho a indemnización ni a prestación por desempleo , pero sí tiene derecho al finiquito.

La empresa puede descontar del finiquito los días de preaviso incumplidos, y algunos convenios prevén el descuento del doble.

En el periodo de prueba , no es necesario preavisar: ambas partes pueden desistir libremente sin consecuencias económicas.

Es recomendable que la empresa cuente con un modelo de carta de baja voluntaria sin preaviso para documentar formalmente la decisión del trabajador.

La baja voluntaria se produce cuando el trabajador decide, de forma libre y unilateral, finalizar su relación laboral con la empresa. Está regulada en el artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores y no requiere justificar ninguna causa.

Sin embargo, cuando el trabajador no respeta el plazo de preaviso establecido, se produce una baja voluntaria sin preaviso que puede generar consecuencias económicas directas. En este artículo te explicamos qué supone para la empresa, cómo afecta al finiquito, y qué debe hacer RRHH en cada tipo de contrato.

¿Qué es la baja voluntaria sin preaviso?

¿Qué es la baja voluntaria sin preaviso?

La baja voluntaria sin preaviso es la situación en la que el trabajador comunica su intención de extinguir el contrato de trabajo sin respetar el plazo de preaviso de fin de contrato que establece su convenio colectivo o, en su defecto, la costumbre del lugar.

El plazo de preaviso habitual es de 15 días naturales , aunque puede variar según el convenio (desde 7 días en algunos sectores hasta 30 o más para categorías de alta responsabilidad). Incumplir este plazo es lo que da lugar a la baja voluntaria sin preaviso y sus consecuencias.

¿Qué diferencia hay entre baja voluntaria y despido?

Es fundamental no confundir ambas figuras. En la baja voluntaria es el trabajador quien decide marcharse ; en el despido, es la empresa quien extingue la relación laboral. Esta distinción es clave porque determina si hay derecho a indemnización y a prestación por desempleo.

Importante: si la dimisión del trabajador se debe a un incumplimiento grave del empresario (impago de salarios, modificación sustancial de condiciones), no se trata de una baja voluntaria sino de una rescisión de contrato por el artículo 50 del ET, que sí genera derecho a indemnización y desempleo.

¿Es obligatorio el preaviso en la baja voluntaria?

Sí. El artículo 49.1.d) del Estatuto de los Trabajadores establece que el trabajador debe respetar el plazo de preaviso que señale el convenio colectivo o la costumbre del lugar. La falta de preaviso del trabajador no invalida la dimisión, pero sí habilita a la empresa a aplicar descuentos en el finiquito.

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¿Cómo funciona la baja voluntaria en periodo de prueba sin preaviso?

Durante el periodo de prueba, tanto el trabajador como el empresario pueden desistir libremente de la relación laboral sin necesidad de preaviso ni de alegar causa alguna (artículo 14 del Estatuto de los Trabajadores).

¿Qué implica para la empresa?

Si el trabajador abandona durante el periodo de prueba, la empresa no puede aplicar descuento alguno por falta de preaviso. Tampoco es necesario que el trabajador presente una carta de dimisión, aunque es recomendable documentarlo por escrito.

¿Y el despido en periodo de prueba sin preaviso?

Del mismo modo, la empresa puede dar por finalizado el contrato durante el periodo de prueba sin obligación de preaviso ni de justificar la decisión. El trabajador tendrá derecho al finiquito por los días trabajados, pero no a indemnización.

¿Cómo funciona la baja voluntaria sin preaviso en un contrato temporal?

La baja voluntaria sin preaviso en un contrato temporal tiene sus propias particularidades, reguladas en el artículo 49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores:

Si el contrato temporal es superior a 1 año : la parte que desee finalizarlo está obligada a notificarlo con una antelación mínima de 15 días naturales . El preaviso en contrato temporal es obligatorio en estos casos.

Si el contrato temporal es inferior a 1 año : se puede finalizar por cualquiera de las partes en cualquier momento sin necesidad de dar preaviso.

¿Qué ocurre con los contratos fijos discontinuos?

En el caso de una baja voluntaria sin preaviso en un contrato fijo discontinuo, se aplican las mismas reglas generales de preaviso que en un contrato indefinido, ya que el fijo discontinuo es una modalidad de contrato indefinido. El trabajador deberá respetar el plazo establecido en el convenio colectivo, que suele ser de 15 días naturales .

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¿Cómo funciona la baja voluntaria sin preaviso en un contrato indefinido?

En un contrato indefinido, el trabajador que desee dimitir debe respetar el plazo de preaviso en contrato indefinido establecido en su convenio colectivo. Si no existe convenio aplicable o este no fija un plazo concreto, se aplica la costumbre del lugar, que habitualmente es de 15 días naturales.

En determinadas ocasiones, un trabajador puede querer dejar un trabajo por otro sin preaviso . Aunque la ley no lo prohíbe expresamente, las consecuencias económicas (descuento en el finiquito) hacen recomendable respetar siempre el plazo de preaviso.

¿Qué consecuencias tiene la baja voluntaria sin preaviso?

La baja voluntaria sin preaviso acarrea diversas consecuencias para el trabajador que el departamento de RR. HH. debe conocer:

¿Qué derechos pierde el trabajador?

No tiene derecho a indemnización : al ser una decisión voluntaria, no corresponde compensación por extinción del contrato.

No tiene derecho a prestación por desempleo : el paro solo se percibe cuando la pérdida de empleo es involuntaria.

¿Qué derechos conserva?

Sí tiene derecho al finiquito : la empresa debe abonar todas las cantidades pendientes (salario de los días trabajados, vacaciones no disfrutadas, pagas extras proporcionales).

Tiene derecho a recibir los papeles de fin de contrato (certificado de empresa, comunicación de baja en la Seguridad Social).

¿Qué puede hacer la empresa?

Descontar del finiquito los días de preaviso incumplidos. El cálculo habitual es: (salario diario × días no preavisados).

Algunos convenios prevén el descuento del doble : dos días de salario por cada día de preaviso incumplido.

En casos excepcionales, si el abandono causa perjuicios demostrables (puestos de alta responsabilidad), la empresa puede reclamar judicialmente una indemnización por daños y perjuicios .

Importante (jurisprudencia 2024): el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (STSJ Madrid 924/2024) estableció que para que la empresa pueda descontar del finiquito los días no preavisados, es imprescindible que el trabajador haya sido informado previamente por escrito sobre los plazos y las consecuencias del incumplimiento.

¿Cómo calcular el finiquito en la baja voluntaria sin preaviso?

El finiquito por despido y el finiquito por baja voluntaria comparten la misma estructura de conceptos, pero en la baja voluntaria no hay indemnización. Para calcular el finiquito de una baja voluntaria sin preaviso, hay que tener en cuenta:

¿Qué conceptos incluye el finiquito?

Salario de los días trabajados del mes en curso .

Parte proporcional de las pagas extraordinarias (si no están prorrateadas).

Vacaciones no disfrutadas .

Horas extras, pluses o comisiones pendientes.

Descuento por días de preaviso incumplidos (si procede).

Ejemplo práctico: calcular finiquito de una baja voluntaria sin preaviso

Supuesto: Elena trabaja con contrato indefinido, cobra 2.000 €/mes con 2 pagas extras no prorrateadas. Su convenio establece un preaviso de 15 días. Elena presenta su baja voluntaria el 10 de marzo de 2026 con efectos inmediatos, sin respetar el preaviso.

Concepto Importe Salario días trabajados (10 días) (2.000 / 30) × 10 = 666,67 € Prorrata pagas extras (ene-10 mar) 555,56 € Vacaciones no disfrutadas (6 días) (2.000 / 30) × 6 = 400 € Descuento por 15 días sin preaviso (2.000 / 30) × 15 = -1.000 € Finiquito bruto 622,23 €

Como se puede observar, el descuento por falta de preaviso reduce significativamente el finiquito. Si Elena hubiera respetado los 15 días de preaviso, habría percibido 1.622,23 € brutos en lugar de 622,23 €.

¿Cómo debe ser la carta de baja voluntaria sin preaviso?

Cuando se produce una baja voluntaria sin preaviso, es recomendable que la empresa disponga de una plantilla de baja voluntaria sin preaviso que el trabajador pueda firmar en el momento, dejando constancia escrita de la decisión.

¿Qué debe incluir el modelo de carta de baja voluntaria sin preaviso?

Datos identificativos del trabajador (nombre, DNI, puesto).

Declaración expresa de su voluntad de causar baja.

Fecha en la que comunica la baja y último día de trabajo efectivo .

Reconocimiento de que no cumple el plazo de preaviso y conocimiento de las posibles consecuencias.

Firma del trabajador y sello de recepción de la empresa.

¿Es obligatorio firmar la carta de baja voluntaria?

Sí. Tanto el trabajador como la empresa deben firmar el documento para dejar constancia de que la comunicación se ha producido. Si el trabajador se niega a firmar, la empresa puede enviarle una notificación por burofax.

Gestionar correctamente una baja voluntaria sin preaviso implica calcular el finiquito con precisión, aplicar los descuentos correspondientes y generar toda la documentación necesaria. Un software de nóminas permite automatizar estos cálculos y garantizar que los papeles de fin de contrato se generan sin errores.

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