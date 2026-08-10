Cuando estás buscando nuevos empleados o estás promocionando desde dentro de la empresa, habrá un conjunto de habilidades específicas que dichas posiciones requieran. Estas habilidades son esenciales para garantizar que los empleados puedan desempeñar sus funciones con eficacia y contribuir al éxito del equipo y de la organización. En términos generales, algunas habilidades son innatas en las personas, mientras que otras deben aprenderse, practicarse y desarrollarse a través de formación y experiencia.

Por ello, las hard skills se consideran las competencias técnicas y concretas que forman parte de la especificación del puesto de trabajo. Estas pueden incluir conocimientos en software, manejo de maquinaria y también idiomas o certificaciones profesionales. Por su parte, las soft skills se relacionan con la especificación de la persona e incluyen capacidades como la comunicación, el liderazgo, la gestión del tiempo, la resolución de problemas y la inteligencia emocional. Estas habilidades blandas son esenciales para fomentar un buen clima laboral y mejorar la colaboración entre equipos.

En este artículo, aprenderás a identificar, diferenciar y evaluar las habilidades técnicas y blandas que necesitas para cada puesto de trabajo, optimizando así tus procesos de selección y desarrollo profesional dentro de tu empresa.

Soft skills vs. hard

Soft skills vs. hard

Las competencias hard y soft son dos tipos de habilidades o capacidades que son esenciales para el éxito profesional. Las competencias hard son aquellas que se refieren a los conocimientos técnicos y las habilidades específicas necesarias para realizar un trabajo. Las competencias soft, por su parte, son aquellas que se relacionan con las habilidades personales y las capacidades interpersonales.

Las principales diferencias entre habilidades técnicas y habilidades blandas, o también llamada soft y hard skills, radican en cómo se adquieren y se aplican en el entorno laboral. Las habilidades técnicas suelen adquirirse mediante educación o entrenamiento específico, abarcando competencias como el manejo de ciertas máquinas, software u otras herramientas. En cambio, las habilidades blandas se perciben más a menudo como rasgos de personalidad que pueden haberse desarrollado a lo largo de toda la vida. Estas habilidades se ponen a prueba al gestionar el tiempo, comunicarse con otras personas o enfrentar una situación difícil por primera vez.

¿Qué son los hard skills?

Los hard skills, o habilidades técnicas, son competencias, habilidades, conocimientos y capacidades específicas necesarias para realizar una tarea o desempeñar un rol en concreto. Por ello, estás se pueden adquirir a través de la educación y el desarrollo profesional, y suelen ser de naturaleza técnica, aunque no siempre, y se pueden medir fácilmente.

Es decir, las habilidades técnicas pueden demostrarse mediante certificados educativos o demostraciones prácticas. Por ejemplo, el desarrollo de software requiere conocimiento de algún lenguaje de programación y puede utilizarse para diversas tareas, pero el objetivo principal es escribir un programa de ordenador. En definitiva, cada rol tendrá requisitos de conjunto de habilidades diferentes, pero todas serán necesarias para llevar a cabo una tarea específica.

¿Y qué son los soft skills?

Las habilidades blandas, también conocidas como soft skills, son hábitos y rasgos personales que moldean la manera en la que trabajes, tanto individualmente como en equipo. Por su parte, podemos poner de ejemplo la comunicación efectiva, la cual es considerada como una habilidad blanda que diversos empleadores buscan. En otras palabras, las habilidades blandas son características generales relacionadas con rasgos de personalidad. Algunas habilidades blandas son deseables en todos los empleados, independientemente de su posición o experiencia, mientras que otras tienen sentido en ciertos trabajos y son menos relevantes en otros.

Por ejemplo, si valoras la colaboración en tu empresa, querrás contratar empleados que sean buenos compañeros de equipo y puedan comunicarse eficazmente con los demás. Por otro lado, las habilidades de comunicación y relaciones públicas son esenciales para roles de ventas y marketing, pero irrelevantes para roles de ingeniería. De manera similar, las habilidades de liderazgo son apropiadas para aquellas personas que gestionarán un equipo, sin importar el departamento en el que trabajen. En definitiva, las competencias soft son importantes para poder trabajar eficazmente en equipo, comunicarnos de manera efectiva y resolver problemas.

A continuación, explicaremos las diferencias entre hard y soft skills…

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¿Qué diferencia hay entre hard skills y soft skills?

La diferencia fundamental entre hard y soft skills es que los hard skills son habilidades técnicas y específicas, mientras que los soft skills son habilidades personales e interpersonales.

Es decir, los hard skills son conocimientos y habilidades que se pueden aprender y medir. Estas se adquieren a través de la educación, la formación o la experiencia laboral. En otras palabras, los hard skills son esenciales para poder desempeñar las tareas y funciones específicas de un puesto de trabajo . Por ejemplo, un ingeniero informático necesita tener conocimientos de programación, bases de datos y sistemas operativos. Un médico necesita tener conocimientos de anatomía, fisiología y patología.

Mientras que los soft skills son habilidades que se relacionan con la personalidad, las actitudes y las relaciones interpersonales. Se adquieren a través de la experiencia, el aprendizaje y el desarrollo personal. Los soft skills son importantes para poder trabajar eficazmente en equipo, comunicarnos de manera efectiva y resolver problemas . Por ejemplo, la capacidad de trabajar en equipo es esencial para poder colaborar con otros profesionales para alcanzar objetivos comunes. La capacidad de comunicación efectiva es necesaria para poder transmitir ideas y conceptos de manera clara y concisa. La capacidad de resolución de problemas es importante para poder afrontar situaciones imprevistas y encontrar soluciones eficaces en posibles problemas y/o conflictos laborales.

💡 ¿Sabías qué? En la actualidad, las competencias soft están adquiriendo una mayor importancia en el mercado laboral. Los empleadores buscan profesionales que tengan una combinación de competencias hard y soft, ya que estas últimas son necesarias para poder adaptarse a los cambios y las nuevas demandas del entorno laboral.

¿Cuál de las habilidades es más importante?

En general, tanto las habilidades duras como las blandas son relevantes para el éxito en el ámbito laboral. Sin embargo, las habilidades blandas están adquiriendo una mayor importancia en la actualidad. Esto se debe a que las empresas buscan profesionales que puedan trabajar eficazmente en equipo, comunicarse de manera efectiva y resolver problemas.

Por ello, a continuación podemos poner ejemplos de soft skills y ejemplos de hard skills para que puedas entenderlo con más facilidad.

En conclusión, tanto las habilidades blandas como las habilidades duras desempeñan un papel crucial en el éxito profesional de los individuos. Las habilidades blandas, que abarcan aspectos como la comunicación efectiva, la empatía y la resolución de problemas, son fundamentales para construir relaciones laborales sólidas y fomentar un ambiente de trabajo positivo. Por otro lado, las habilidades duras, como el dominio técnico y el conocimiento especializado, son esenciales para llevar a cabo tareas específicas y cumplir con las demandas técnicas del trabajo. La combinación equilibrada de ambas habilidades define a profesionales completos y altamente valorados en el mercado laboral actual.

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