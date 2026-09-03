Aplicar un periodo de prueba a un empleado es una práctica muy habitual, que sirve por un lado para el trabajador, que conoce las condiciones en las que va a desarrollarse su actividad laboral, y para la empresa, para comprobar si el empleado en cuestión cumple las expectativas para desarrollar su trabajo.

Por ello, es posible que el trabajador decida renunciar durante el periodo de prueba porque el puesto no es lo que esperaba. Si ocurre en uno de tus procesos de selección laboral, ¿cómo debes proceder? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RR. HH. todos los detalles sobre la renuncia durante el período de prueba.

¿Qué es el periodo de prueba?

¿Qué es el periodo de prueba?

El período de prueba es un concepto laboral utilizado en muchos países, incluido España, que permite tanto al empleador como al empleado evaluar la idoneidad de la relación laboral durante un tiempo determinado al inicio del contrato de trabajo.

Durante este tiempo, ambas partes tienen la oportunidad de terminar el contrato sin necesidad de preaviso y sin tener que dar una causa específica.

¿Cuáles son los requisitos de un período de prueba?

Antes de abordar la renuncia del trabajador en el periodo de prueba con una empresa, estos son los requisitos que debe cumplir este plazo de prueba para ser legal:

Para que sea válido, debe estar reflejado específicamente en el contrato de trabajo , indicando de manera explícita su duración.

Debe respetar la duración establecida previamente en el convenio colectivo de aplicación a la relación laboral o en el Estatuto de los Trabajadores . Esta duración debe ser, como máximo, de:

1 mes en caso de contratos temporales inferiores a medio año de duración.

6 meses para los trabajadores que sean técnicos titulados. Si no tienen esta categoría, el plazo se reduce a solo 2 meses.

No podrá hacerse un contrato labora l con periodo de prueba si el empleado ya ha hecho las mismas funciones en la empresa.

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¿Por qué hacer una renuncia en periodo de prueba?

No es necesario que el trabajador detalle de manera concreta los motivos que han generado la renuncia en periodo de prueba. Hay que señalar, además, que estos requisitos también pueden aplicarse a la empresa, si decide no seguir la relación laboral con el nuevo empleado al no superar el periodo de prueba.

De todos modos, hay que señalar la existencia de casos específicos que afectan al trabajador. De esta manera, situaciones como una incapacidad temporal , una maternidad o una adopción, pueden alargar el período de prueba, pero no interrumpen el cómputo, excepto acuerdo entre ambas partes.

En cualquier caso, si el trabajador acaba el periodo de prueba con renuncia sin preaviso, es recomendable que siga unos procedimientos básicos para asegurar una buena salida de la empresa.

¿Cómo hacer la renuncia en periodo de prueba?

Cuando el empleado decida dejar el trabajo en el periodo de prueba, no va a encontrar unas normas formales para llevar a cabo este procedimiento legalmente, de la misma forma que no es necesario dar un preaviso de baja voluntaria cuando se está en periodo de prueba.

De todas formas, son una buena práctica:

Redactar una carta de renuncia voluntaria para comunicar por escrito la intención de extinguir la relación laboral por no superar el período de prueba a instancia del empleado, no es necesario preaviso ni justificar la causa.

También es importante tener en cuenta que no hay un plazo establecido para hacer la renuncia en periodo de prueba con preaviso . De todos modos, es recomendable que se envíe una comunicación a la empresa con el mayor tiempo posible, para evitar que el procedimiento de salida represente un problema.

¿Se puede solicitar la prestación por desempleo después de una carta de renuncia en periodo de prueba?

Si el trabajador decide causar una baja voluntaria en su periodo de prueba, no tendrá derecho a cobrar la prestación por desempleo . Esto ocurre en todos los tipos de contrato que se resuelven con una baja voluntaria, no solo en este tiempo previo al desarrollo definitivo de tareas.

La única opción para que haya posibilidad de cobrar la prestación por desempleo es buscar otro empleo. Además, la relación contractual que se establezca con la nueva empresa habrá de prolongarse más allá del periodo de prueba establecido.

Asimismo, también hay que tener en cuenta que si uno de tus empleados en periodo de prueba decide renunciar a este procedimiento, no tendrás la obligación de pagar ninguna indemnización , excepto el pago del finiquito que le corresponda en función de los días trabajados y de lo que se haya establecido con anterioridad en el contrato laboral.

¿Existen sanciones por renunciar sin previo aviso?

En España, la situación respecto a renunciar sin previo aviso se maneja de manera bastante estructurada bajo el Estatuto de los Trabajadores y las normativas laborales correspondientes.

1. Periodo de preaviso: Según el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos aplicables, generalmente se requiere que los empleados notifiquen su intención de renunciar con un preaviso. La duración del preaviso depende de lo estipulado en el contrato de trabajo o en el convenio colectivo del sector. Comúnmente, este periodo puede variar entre 15 días y un mes para los empleados con responsabilidades más significativas.

2. Consecuencias de no cumplir con el preaviso: Si un empleado decide renunciar sin respetar el periodo de preaviso establecido:

Deducciones salariales: El empleador tiene derecho a descontar del salario final del trabajador el equivalente a los días de preaviso no cumplidos. Esto se considera una compensación por los inconvenientes causados por la falta de aviso.

Referencias laborales: Renunciar sin el debido aviso puede afectar las referencias laborales futuras, ya que no cumplir con el preaviso puede ser visto como una falta de profesionalidad.

3. Excepciones: En ciertos casos, como situaciones de acoso laboral o incumplimientos graves por parte del empleador, el trabajador puede tener derecho a rescindir el contrato de manera inmediata sin necesidad de preaviso. Sin embargo, estos casos deben estar bien fundamentados y, preferiblemente, contar con asesoramiento legal.

¿Qué se debe incluir en una carta de renuncia?

Una carta de renuncia es un documento formal a través del cual un empleado notifica a su empleador su decisión de dejar el puesto de trabajo. Es importante que esta carta sea clara, profesional y contenga todos los elementos necesarios para garantizar una transición suave.

A continuación te explicamos qué se debe incluir en una carta de renuncia:

Encabezado: Incluye tu nombre completo, dirección, número de teléfono y correo electrónico. También debes incluir la fecha en la que escribes la carta. Dirección del destinatario: Añade el nombre del supervisor directo o del departamento de recursos humanos, la empresa y la dirección de la empresa. Saludo: Un saludo formal, por ejemplo, "Estimado/a [Nombre del supervisor]". Declaración de renuncia: En el primer párrafo, indica claramente que estás presentando tu renuncia. Es útil mencionar tu puesto actual y el nombre de la empresa para evitar cualquier confusión. Fecha de efectividad: Especifica cuándo será efectiva tu renuncia. Esto es crucial y debe alinearse con los términos de tu contrato de trabajo respecto al aviso previo requerido. Agradecimiento: Aprovecha para agradecer a tu empleador la oportunidad de haber trabajado en la empresa. Menciona experiencias o aprendizajes específicos que valoras y cómo estos han contribuido a tu desarrollo profesional. Oferta de transición: Si es posible, ofrece tu colaboración para facilitar el período de transición. Esto puede incluir entrenar a tu reemplazo, finalizar proyectos pendientes o cualquier otra ayuda para asegurar una transferencia de responsabilidades ordenada. Cierre: Finaliza la carta con un cierre cordial, como "Atentamente" o "Con gratitud", seguido de tu firma y nombre impreso debajo. Anexos: Si lo consideras necesario, puedes mencionar que adjuntas documentos relevantes como informes finales o documentos de proyectos.

Por ello, redactar una carta de renuncia clara y profesional no solo refleja bien tu profesionalismo, sino que también puede ayudarte a mantener una buena relación con tu antiguo empleador, lo cual es importante para futuras referencias y oportunidades profesionales.

En conclusión, el período de prueba es una etapa fundamental en el proceso de contratación que beneficia tanto al empleador como al empleado al permitir una evaluación mutua sin compromisos a largo plazo.

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