Puntos clave sobre la baja por recaída Existe baja por recaída cuando hay una nueva baja por la misma o similar patología dentro de los 180 días naturales posteriores al alta.

Los días de recaída se suman al proceso anterior de incapacidad temporal y no reinician el contador.

La incapacidad temporal dura hasta 365 días, prorrogables 180 más, con un máximo ordinario de 545 días.

Si han pasado más de 180 días o la patología es distinta, se abre un nuevo proceso médico y prestacional.

La empresa debe gestionar la ausencia, revisar el pago delegado y actualizar los datos económicos por Sistema RED cuando corresponda.

La baja por recaída es una situación habitual en la gestión de una baja laboral. Un trabajador recibe el alta, se reincorpora y, poco después, vuelve a estar impedido para trabajar por la misma dolencia o por una patología similar. Para la empresa, la clave está en saber si se trata de una recaída o de una nueva baja médica.

En este artículo te explicamos qué es la baja por recaída, cuánto puede durar una baja por recaída, cuál es el procedimiento para pedir baja médica por recaída y qué debe revisar la empresa para gestionar correctamente la ausencia, la nómina y la reincorporación.

¿Qué es la baja laboral por recaída?

¿Qué es la baja laboral por recaída?

La baja laboral por recaída es una nueva incapacidad temporal causada por la misma o similar patología que originó una baja anterior, siempre que se produzca dentro de los 180 días naturales siguientes al alta médica. La Ley General de la Seguridad Social la considera parte del mismo proceso de incapacidad temporal.

Si la nueva baja se produce por una enfermedad distinta, o si han pasado más de 180 días desde el alta anterior, se entiende que empieza un proceso nuevo. En ese caso, se revisan de nuevo los requisitos de acceso a la prestación y, si procede, la base reguladora aplicable.

Situación Cómo se considera Efecto principal Misma o similar patología dentro de 180 días Baja por recaída Se suma al proceso anterior Misma patología después de 180 días Nueva baja médica Nuevo reconocimiento y nuevo cómputo Patología distinta dentro de 180 días Nueva baja médica No se considera recaída

💡 Recuerda que... Desde 2025, las bajas por menstruación incapacitante secundaria no se computan como recaídas de procesos anteriores: cada baja se considera un proceso nuevo a efectos de duración máxima.

¿Cuánto puede durar una baja por recaída?

Una baja por recaída puede durar hasta el límite máximo del proceso de incapacidad temporal al que pertenece. Por eso, no se cuentan 365 días nuevos desde la recaída, sino que se suman los días ya consumidos en la baja inicial y los días de la recaída.

¿Cómo se computan los días de recaída?

Los periodos de recaída se acumulan al proceso anterior para calcular la duración máxima de la incapacidad temporal y su posible prórroga. Este punto es importante para RR. HH., porque una recaída puede acercar antes al trabajador a la revisión del INSS (Instituto Nacional de Seguridad Social) si ya llevaba muchos días de baja en el proceso inicial.

¿Qué ocurre al llegar al máximo de días?

La duración ordinaria de la incapacidad temporal es de 365 días. Si se prevé recuperación, puede prorrogarse 180 días más, hasta 545 días. En situaciones excepcionales, cuando se retrasa la calificación de una posible incapacidad permanente, los efectos económicos pueden prolongarse sin superar los 730 días naturales en total.

Momento del proceso Qué ocurre Impacto en la empresa Hasta 365 días Seguimiento ordinario de la incapacidad temporal Control de nómina, cotización y ausencia De 365 a 545 días Posible prórroga de 180 días si se prevé recuperación Mayor intervención del INSS Después de 545 días Revisión para alta, incapacidad permanente o demora de calificación Revisar efectos en contrato y cotización Hasta 730 días Solo en supuestos excepcionales de demora Seguimiento administrativo específico

¿Cuánto se cobra durante una recaída de baja laboral?

Durante una recaída de baja laboral, la prestación sigue las reglas de la contingencia que originó el proceso. En términos prácticos, la empresa debe revisar si la baja deriva de contingencias comunes o profesionales, porque eso determina el porcentaje, el responsable del pago y el tratamiento en nómina.

¿Quién paga si la recaída deriva de una enfermedad común?

En una baja por enfermedad común o accidente no laboral, el subsidio se abona desde el cuarto día. Del día 4 al 20 se cobra el 60 % de la base reguladora y, desde el día 21, el 75 %. La empresa asume el pago del día 4 al 15 y, a partir del día 16, lo asume el INSS o la mutua, normalmente mediante pago delegado.

¿Quién paga si deriva de un accidente laboral o enfermedad profesional?

En una baja por accidente laboral o una baja por enfermedad profesional, la prestación es del 75 % de la base reguladora desde el día siguiente al de la baja. El día de la baja se considera salario ordinario a cargo de la empresa.

Contingencia Cuantía Pago Enfermedad común o accidente no laboral 60 % del día 4 al 20; 75 % desde el día 21 Empresa del día 4 al 15; INSS o mutua desde el día 16 Accidente de trabajo o enfermedad profesional 75 % desde el día siguiente a la baja Entidad gestora o mutua, con salario del día de baja a cargo de la empresa

¿Cuál es el procedimiento para pedir la baja médica por recaída?

El procedimiento para pedir la baja médica por recaída depende de quién emitió el alta anterior y de la duración del proceso previo. El trabajador no decide por sí mismo si se trata de una recaída: debe existir un parte médico y, en determinados casos, la competencia corresponde al INSS.

¿Cómo pedir la baja por recaída si el alta la emitió el médico o la mutua?

Si el alta anterior no fue emitida por el INSS y la recaída se produce dentro del periodo ordinario de control, el trabajador debe acudir al servicio público de salud o a la mutua, según la contingencia. El facultativo valorará si la nueva situación responde a la misma o similar patología y emitirá el parte correspondiente.

¿Qué pasa si el alta la emitió el INSS?

Cuando el alta médica anterior la emitió el INSS, este organismo es el único competente para emitir una nueva baja por la misma o similar patología dentro de los 180 días siguientes. Esto aplica tanto antes de alcanzar los 365 días como después, cuando ya interviene la inspección médica del INSS.

¿Qué debe hacer la empresa?

Desde 2023, el trabajador ya no tiene que entregar a la empresa la copia del parte médico, aunque sí debe comunicar su ausencia. La empresa recibe la información por vía telemática y debe remitir al INSS los datos económicos que procedan por Sistema RED. Por eso, es recomendable tener un proceso claro para gestionar una baja laboral desde el primer día.

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¿Cómo gestionar una segunda baja laboral en el mismo año?

Una segunda baja laboral en el mismo año no es automáticamente una recaída. Puede tratarse de una recaída, de una recidiva o de un proceso completamente nuevo.

Para la empresa, la prioridad es no asumir el tipo de baja sin revisar el parte, el plazo y la contingencia.

¿Cuántas veces se puede estar de baja laboral?

La normativa no fija un número máximo de bajas laborales al año. Un trabajador puede tener varias bajas si están médicamente justificadas.

El límite relevante no es el número de partes, sino la duración máxima de cada proceso y el control médico que corresponda en cada caso.

¿Cuál es la diferencia entre recidiva y recaída?

La diferencia entre recidiva y recaída está en la continuidad del proceso. La recaída es la reaparición de la misma o similar patología dentro de los 180 días posteriores al alta, por lo que continúa el proceso anterior.

La recidiva suele referirse a la reaparición de una enfermedad tras un periodo de remisión, pero puede tratarse como un proceso nuevo si no cumple los requisitos legales de recaída.

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