La declaración de la renta IRPF, se trata de un impuesto anual obligatorio, que se debe regularizar todos los años. Únicamente tendrán obligación de hacer la declaración de la renta , aquellos residentes en España que hayan obtenido unos ingresos mínimos previstos por la ley durante el año anterior.

En el siguiente artículo, te contamos todo lo necesario para que comprendas en qué consiste la declaración de la renta IRPF, ampliaremos con la definición sobre lo que significa el IRPF y concluimos con los pasos a seguir para que puedas presentarla fácilmente en la declaración de la renta IRPF 2026.

¿Qué es el IRPF?

El Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) es un impuesto que exige la Agencia Tributaria sin ofrecer ninguna contraprestación a cambio; es decir, se trata de un impuesto que se declara, a través de la declaración de la renta IRPF. Los residentes en España están obligados a pagar el IRPF conforme a la ley y sería la forma de contribuir por parte del ciudadano.

Se trata de un tributo de carácter personal y directo que grava, según los principios de igualdad, generalidad y progresividad, la renta de las personas físicas dependiendo de su naturaleza y circunstancias personales.

La empresa, a través del IRPF en nómina, adelanta el cobro del impuesto IRPF a la Agencia Tributaria cada mes. Es fundamental que tengamos claros estos conceptos como empresarios o profesionales de RRHH. En el certificado de retenciones , se expide el resumen de las percepciones brutas anuales y las retenciones practicadas y sirve como guía para realizar de forma correcta la declaración de la renta IRPF.

💡 ¿Cómo calcular el IRPF en nómina? Para calcular el IRPF en nómina hay que tener en cuenta 3 variables: Sueldo bruto: Es la suma del dinero total ingresado en el año.

La situación personal y familiar de cada trabajador: Como empresa deberás informarla cada año a través del modelo 145 o cuando haya una modificación.

Gastos deducibles : Como por ejemplo cuotas pagadas a la seguridad social.

¿Es lo mismo la declaración de la renta y el IRPF?

El IRPF es lo mismo que la declaración de la renta. El término “declaración de la renta” es utilizado en el lenguaje coloquial y la propia Agencia Tributaria, nombra el periodo de la declaración de la renta IRPF, como Campaña de la Renta.

Sin embargo, si nos interesa hablar en términos técnicos, deberemos usar declaración de la renta IRPF, debido a que se trata de la obligación de declarar el impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que se trata del impuesto que se declara anualmente por todos aquellos contribuyentes en el ejercicio del año anterior.

En definitiva, el IRPF y la declaración de la renta son lo mismo en España y se trata de un impuesto en el que todos los ciudadanos contribuyen en relación a su capacidad económica.

Están obligadas a presentar la declaración aquellas personas que hayan obtenido rendimientos del trabajo superiores a 22.000 euros anuales, siempre que procedan de un solo pagador.

Consejos para realizar la declaración de la renta IRPF

Lo primero que debes saber es que todos los contribuyentes que declaren su renta, deben hacerlo o bien confirmando un borrador online en la web de la Agencia Tributaria (Renta WEB) o bien presentando una declaración presencial o telefónica.

A continuación, os presentamos algunos consejos para realizar la declaración de la renta IRPF:

Estar atentos a las fechas de presentación ; la Campaña de la Renta se inicia el 8 de abril y finaliza el 30 de junio .

Para solicitar la referencia del expediente de renta, es necesaria la casilla IRPF declaración de la renta 505.

Tener preparada y en regla toda la documentación necesaria para hacer la declaración de la renta.

Conocer las deducciones y reducciones a las que se tiene derecho para reducir el importe del impuesto a pagar.

Revisar bien los borradores y, en caso de dudas, consultarlo con un profesional.

Si trabajas con PayFit, podrás descargar el certificado de retenciones y proporcionar un espacio dedicado a tus empleados para que no tengas ningún problema a la hora de aplicar las obligaciones de retención a tus empleados.

