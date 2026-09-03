Este agosto, recomendar PayFit tiene premio. Gana 500€ por cada empresa que se una gracias a ti.
Sobre nosotros
Menos complejidad en nómina y RRHH, más confianza para avanzar
Toda empresa merece un aliado de confianza en nómina y RRHH. PayFit reúne ambos en un único servicio, impulsado por la experiencia humana y la IA: para que las empresas tengan claridad, apoyo y más tiempo para centrarse en su gente.
+22.000
empresas que confían en nosotros
Liberadas de la complejidad de la nómina y los RRHH. Centradas en su equipo y en su crecimiento.
+250.000
empleados cobran cada mes
Construido sobre millones de nóminas procesadas, PayFit ofrece una gestión de nómina totalmente fiable y conforme a la normativa, sea cual sea el nivel de implicación que elija cada empresa.
3 países
miles de empresas en toda Europa
Con normativa local, idioma y expertos propios en cada mercado, PayFit permite a las empresas avanzar con confianza en Francia, España y el Reino Unido.
700
PayFiters
El equipo detrás de cada empresa: con visibilidad total y experiencia en nómina al servicio de todos los clientes.
Una carta de nuestro CEO…
“Una nómina nunca es solo un número. Es confianza entre una empresa y su equipo. La prueba de que el trabajo cuenta, y la promesa de que siempre contará.
Detrás de esa nómina está el trabajo invisible que mantiene una empresa en marcha: nómina, RRHH, administración. Durante demasiado tiempo, las empresas han cargado solas con ese peso.
Creamos PayFit porque creíamos que cada empresa merecía un verdadero aliado en nómina y RRHH, no solo una herramienta. Alguien que siempre estuviera ahí.
Cuando ese peso desaparece, algo cambia. Las empresas avanzan con confianza. Pueden centrarse en su equipo, en su crecimiento y en lo que vinieron a construir.”
Firmin Zocchetto
Una década de experiencia en nómina y RRHH
Todo empezó con tres fundadores: Firmin Zocchetto, Ghislain de Fontenay y Florian Fournier, y una convicción: la nómina era demasiado compleja y las pequeñas empresas merecían algo mejor. Así que nos pusimos manos a la obra, con tecnología propia construida desde cero.
PayFit llegó al mercado francés con sus primeros clientes.
A medida que nuestros clientes crecían, también lo hacían sus necesidades. PayFit dio sus primeros pasos más allá de la nómina, sumando nuevas funciones de RRHH para gestionar más desde un solo lugar.
PayFit llegó a España y al Reino Unido. Normativa local, idioma y expertos propios en cada mercado desde el primer día.
PayFit puso en marcha su política “Work From Anywhere”: trabajar en remoto cuando hace falta y estar juntos en los momentos que de verdad importan.
PayFit lanzó Copilot: IA aplicada directamente a la nómina y los RRHH, para empresas y equipos.
PayFit alcanza la rentabilidad y se posiciona como el compañero de nóminas y RRHH impulsado por IA para cualquier empresa, en cualquier etapa de su crecimiento. Un servicio donde la experiencia humana y la tecnología van de la mano.
Las empresas españolas avanzan con confianza
Las empresas eligen su nivel de implicación. PayFit se adapta, ofreciendo una gestión de nómina liderada por expertos, con cumplimiento normativo, trazabilidad y visibilidad completos.
Desde el alta hasta las ausencias, los contratos y los informes: PayFit reúne toda la gestión de personas en un servicio completo.
+40 expertos en nómina aportan conocimiento y soporte para mantener a las empresas en movimiento. La IA de PayFit trabaja junto a ellos, contextualizada para cada empresa, anticipando necesidades y orientando la acción.
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