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Sobre nosotros

Menos complejidad en nómina y RRHH, más confianza para avanzar

Toda empresa merece un aliado de confianza en nómina y RRHH. PayFit reúne ambos en un único servicio, impulsado por la experiencia humana y la IA: para que las empresas tengan claridad, apoyo y más tiempo para centrarse en su gente.

4.5/5 de 22.000+ clientes

+22.000

empresas que confían en nosotros

Liberadas de la complejidad de la nómina y los RRHH. Centradas en su equipo y en su crecimiento.

+250.000

empleados cobran cada mes

Construido sobre millones de nóminas procesadas, PayFit ofrece una gestión de nómina totalmente fiable y conforme a la normativa, sea cual sea el nivel de implicación que elija cada empresa.

3 países

miles de empresas en toda Europa

Con normativa local, idioma y expertos propios en cada mercado, PayFit permite a las empresas avanzar con confianza en Francia, España y el Reino Unido.

700

PayFiters

El equipo detrás de cada empresa: con visibilidad total y experiencia en nómina al servicio de todos los clientes.

Una carta de nuestro CEO…

“Una nómina nunca es solo un número. Es confianza entre una empresa y su equipo. La prueba de que el trabajo cuenta, y la promesa de que siempre contará.

Detrás de esa nómina está el trabajo invisible que mantiene una empresa en marcha: nómina, RRHH, administración. Durante demasiado tiempo, las empresas han cargado solas con ese peso. 

Creamos PayFit porque creíamos que cada empresa merecía un verdadero aliado en nómina y RRHH, no solo una herramienta. Alguien que siempre estuviera ahí.

Cuando ese peso desaparece, algo cambia. Las empresas avanzan con confianza. Pueden centrarse en su equipo, en su crecimiento y en lo que vinieron a construir.” 

Firmin Zocchetto

Una década de experiencia en nómina y RRHH

2015: Construyendo los cimientos

Todo empezó con tres fundadores: Firmin Zocchetto, Ghislain de Fontenay y Florian Fournier, y una convicción: la nómina era demasiado compleja y las pequeñas empresas merecían algo mejor. Así que nos pusimos manos a la obra, con tecnología propia construida desde cero.

2016: El lanzamiento de PayFit

PayFit llegó al mercado francés con sus primeros clientes.

2016-17: De la nómina a las personas

A medida que nuestros clientes crecían, también lo hacían sus necesidades. PayFit dio sus primeros pasos más allá de la nómina, sumando nuevas funciones de RRHH para gestionar más desde un solo lugar.

2018-19: Hola, Europa

PayFit llegó a España y al Reino Unido. Normativa local, idioma y expertos propios en cada mercado desde el primer día.

2020: Una nueva forma de trabajar

PayFit puso en marcha su política “Work From Anywhere”: trabajar en remoto cuando hace falta y estar juntos en los momentos que de verdad importan.

2023: La IA llega a la nómina y los RRHH

PayFit lanzó Copilot: IA aplicada directamente a la nómina y los RRHH, para empresas y equipos.

2026: Preparados para hoy, listos para mañana

PayFit alcanza la rentabilidad y se posiciona como el compañero de nóminas y RRHH impulsado por IA para cualquier empresa, en cualquier etapa de su crecimiento. Un servicio donde la experiencia humana y la tecnología van de la mano.

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Las empresas españolas avanzan con confianza

Una nómina experta, adaptada a cada empresa

Las empresas eligen su nivel de implicación. PayFit se adapta, ofreciendo una gestión de nómina liderada por expertos, con cumplimiento normativo, trazabilidad y visibilidad completos.

Gestión de personas y RRHH, todo en un solo lugar

Desde el alta hasta las ausencias, los contratos y los informes: PayFit reúne toda la gestión de personas en un servicio completo.

Experiencia humana e IA, trabajando juntos

+40 expertos en nómina aportan conocimiento y soporte para mantener a las empresas en movimiento. La IA de PayFit trabaja junto a ellos, contextualizada para cada empresa, anticipando necesidades y orientando la acción.

Respaldados por inversores que creen en lo que construimos

Lo que dicen nuestros clientes
Trustpilot
4.6

En Trustpilot

Elena Peyró
CEO en Joinup, +50 empleados
Yo recomendaría PayFit sin duda. Para nosotros ha sido un antes y un después en la gestión, en los procesos, en ahorro de tiempo.
Tamara Lora
Head of People en Kantox, +220 empleados
Recomendaría PayFit a otras empresas que quieran agilidad en el proceso de nómina y ahorrar tiempo a final de mes.
Yajaira Polanco
People Executive en PS21, +140 empleados
Llevamos utilizando PayFit cuatro años. La verdad es que la migración a PayFit fue muy sencilla, muy fácil.
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