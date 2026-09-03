“Una nómina nunca es solo un número. Es confianza entre una empresa y su equipo. La prueba de que el trabajo cuenta, y la promesa de que siempre contará.

Detrás de esa nómina está el trabajo invisible que mantiene una empresa en marcha: nómina, RRHH, administración. Durante demasiado tiempo, las empresas han cargado solas con ese peso.

Creamos PayFit porque creíamos que cada empresa merecía un verdadero aliado en nómina y RRHH, no solo una herramienta. Alguien que siempre estuviera ahí.

Cuando ese peso desaparece, algo cambia. Las empresas avanzan con confianza. Pueden centrarse en su equipo, en su crecimiento y en lo que vinieron a construir.”

Firmin Zocchetto