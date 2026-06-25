Puntos clave de la media jornada en España La media jornada es un contrato a tiempo parcial con una jornada inferior a la completa.

Habitualmente equivale a 20 horas semanales , aunque puede variar según convenio.

El salario y la cotización a la Seguridad Social se calculan de forma proporcional.

Los días de vacaciones son los mismos que en jornada completa (mínimo 30 naturales).

Desde 2023, los días trabajados a tiempo parcial cotizan como días completos para acceder a prestaciones.

El SMI 2026 se aplica en proporción a las horas: 610,50 €/mes para 20 h semanales.

La media jornada es una de las modalidades de trabajo más utilizadas en España. Según los datos de la Seguridad Social, cerca de tres millones de personas trabajan actualmente con contratos a tiempo parcial, de los cuales más del 67% son mujeres. Sin embargo, a pesar de su popularidad, muchas empresas y trabajadores siguen teniendo dudas sobre cuántas horas implica, cómo se calcula el salario o qué derechos laborales se aplican.

En esta guía explicamos todo lo que necesitas saber sobre la media jornada en España: desde su definición legal y las horas que comprende hasta su impacto en el sueldo, la cotización, las vacaciones y la gestión de la jornada laboral en tu empresa.

¿Qué es un contrato de media jornada?

¿Qué es un contrato de media jornada?



Un contrato de media jornada es, en términos legales, un contrato a tiempo parcial . El Estatuto de los Trabajadores no utiliza el término “media jornada” como tal, sino que define el trabajo a tiempo parcial como aquel en el que se presta servicio durante un número de horas inferior al de un trabajador a jornada completa comparable.

¿Cuántas horas son media jornada?

Cuántas horas son media jornada depende del convenio colectivo y del acuerdo entre empresa y trabajador. Si la jornada completa es de 40 horas semanales , la media jornada equivale habitualmente a 20 horas semanales (4 horas al día en 5 días). No obstante, contratos de 10, 25 o 30 horas semanales también se consideran a tiempo parcial y, coloquialmente, se denominan “media jornada”.

💡 Importante: si la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales se aprobase en el futuro, un contrato al 50 % pasaría de 20 a 18,75 horas semanales, manteniendo la proporción.

¿Cómo se distribuyen las horas en media jornada?

La distribución de las horas no tiene por qué ser uniforme. El contrato debe especificar cuántas horas se trabajan y cómo se reparten. Por ejemplo:

4 horas al día de lunes a viernes (20 h/semana).

2 jornadas de 8 horas y una de 4 horas (20 h/semana en 3 días).

5 horas al día de lunes a viernes (25 h/semana).

6 horas al día de lunes a viernes (30 h/semana).

Lo esencial es que las horas queden reflejadas por escrito en el contrato, un requisito imprescindible para que el horario de trabajo sea válido legalmente.

¿Cuál es el sueldo para media jornada en España?

El sueldo para media jornada se calcula de forma proporcional al salario de un trabajador a jornada completa en el mismo puesto. Si el salario mensual a tiempo completo es de 2.000€ brutos, a media jornada (50 %) corresponderían 1.000€ brutos.

¿Cuál es el salario mínimo en media jornada en 2026?

El SMI 2026 se ha fijado en 1.221 € brutos mensuales en 14 pagas (17.094 € anuales) para una jornada completa de 40 horas. En media jornada, el salario mínimo se aplica en proporción a las horas trabajadas:

Jornada semanal % jornada SMI mensual (14 pagas) 40 h (completa) 100 % 1.221 € 30 h 75 % 915,75 € 20 h 50 % 610,50 € 10 h 25 % 305,25 €

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¿Cómo se calculan las horas mensuales en media jornada?

Para calcular las horas de trabajo diarias y mensuales en un contrato a tiempo parcial, se utiliza la siguiente fórmula: horas semanales × 52 semanas ÷ 12 meses . Por ejemplo, un contrato de 20 h/semana equivale a 86,67 horas mensuales, y uno de 30 h/semana, a 130 horas mensuales.

¿Cómo afecta la media jornada a la cotización y las vacaciones?

Uno de los aspectos que más dudas genera es cómo impacta el trabajo a media jornada en la Seguridad Social y en los días de vacaciones. La normativa ha experimentado cambios recientes que benefician especialmente a los trabajadores a tiempo parcial.

¿La media jornada cotiza como jornada completa?

Desde octubre de 2023, los días trabajados a tiempo parcial cotizan como días completos para acceder a prestaciones como jubilación, incapacidad temporal, maternidad/paternidad o viudedad. Esto significa que un trabajador a media jornada acumula los mismos días cotizados que uno a jornada completa, aunque la base de cotización (y, por tanto, la cuantía de las prestaciones) sigue siendo proporcional al salario percibido.

💡 Ejemplo: si un trabajador a jornada completa cotiza sobre una base de 1.800 €/mes, el mismo trabajador a media jornada (50 %) cotizará sobre 900 €/mes, pero ambos suman el mismo número de días cotizados, y por tanto, de vacaciones o paro.

¿Cuántos días de vacaciones corresponden en media jornada?

Los trabajadores a media jornada tienen los mismos días de vacaciones que los de jornada completa: un mínimo de 30 días naturales al año (o 22 días laborables, según convenio). Trabajar menos horas no reduce los días de descanso , aunque la retribución de esos días se calcula en proporción a la jornada.

¿Qué ventajas y retos tiene la media jornada para las empresas?

Gestionar contratos a media jornada requiere un equilibrio entre las ventajas operativas y los desafíos administrativos. Conocer ambos lados permite tomar decisiones informadas sobre los tipos de jornada laboral más adecuados para tu empresa.

¿Qué ventajas ofrece la media jornada?

Reducción de costes laborales: el salario, las cotizaciones y las bonificaciones se ajustan proporcionalmente a las horas trabajadas.

Mayor flexibilidad: permite adaptar la plantilla a picos de demanda o necesidades estacionales.

Acceso a talento diverso: atrae a perfiles como estudiantes, padres o personas en transición profesional.

Mayor productividad por hora: las jornadas más cortas suelen traducirse en un rendimiento más concentrado.

¿Qué desafíos implica la media jornada?

Coordinación de horarios: cuadrar turnos entre trabajadores a tiempo completo y parcial puede ser complejo.

Registro horario obligatorio: desde 2019, todas las empresas deben registrar la jornada diaria. En contratos parciales, la coherencia entre horas pactadas y horas reales es un foco habitual de inspección.

Carga administrativa: cálculos proporcionales de salario, cotizaciones, vacaciones y beneficios requieren precisión y un buen control del tiempo efectivo de trabajo .

Retención de talento: los empleados a media jornada pueden mostrar menor compromiso si no se cuida su integración en el equipo.

Gestionar correctamente los contratos a media jornada implica controlar horarios, calcular salarios proporcionales, registrar la jornada de forma fiable y asegurar el cumplimiento legal. Un software de nóminas y RR. HH. permite automatizar estos procesos, minimizar errores y ofrecer visibilidad total sobre los costes laborales de tu plantilla.

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