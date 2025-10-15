¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Gastos profesionales
¿Cuánto tiempo dedicas a gestionar los gastos de tus empleados ? La herramienta de gastos profesionales de PayFit te permite gestionarlos de manera eficiente y legal, además de ver su impacto en la nómina en tiempo real.
Delega derechos de validación y permitire que los managers aprueben los gastos
Derechos de validación
Asigna derechos de validación a los managers y permíteles controlar y aprobar los gastos de su equipo.
Validación de gastos
Cuando un empleado sube un gasto, su manager recibe una notificación. Los managers pueden verificar si el gasto presentado cumple con la política de gastos de la empresa y aprobarlo o denegarlo.
Impacto en la nómina
Tan pronto como se aprueba una solicitud de gasto, este se añade automáticamente a la nómina del empleado, impactando en tiempo real.
Permite a sus empleados gestionar eficazmente sus gastos
Acceso desde el portal del empleado
Los empleados pueden hacer una foto de su ticket y enviar los gastos a través de su espacio personal. Una vez aprobado por el manager, el importe pendiente se añadirá automáticamente a su nómina en tiempo real.
Reconocimiento automático de datos
Los gastos pueden subirse manualmente o haciendo una foto del recibo. Gracias a la tecnología de reconocimiento automático de caracteres, el texto se lee automáticamente y se rellenan todos los campos necesarios para crear el gasto.
Envío de gastos en varias divisas
La subida de gastos en una divisa extranjera se convertirá a la divisa local elegida en cuanto se envíe.
Olvídate de guardar físicamente todas las facturas y tickets
Facturas y tickets digitalizados
Se acabaron los días de gestionar los gastos en papel. Una vez el gasto haya sido introducido y aprobado en PayFit, los empleados se podrán deshacer de los tickets físicos para siempre, sin necesidad de conservarlos.
Establece una política de gastos
Define los límites y condiciones de tu política de gastos y recibe una notificación cuando se introduzca un gasto que no cumple con ella.
Descarga informes de gastos de empleados
Obtén visibilidad sobre los gastos de tus empleados descargando los informes que PayFit pone a tu disposición.