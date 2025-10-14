A todo el mundo le gusta un día de descanso pero… ¿Te habías preguntado alguna vez qué significa un festivo recuperable y un festivo no recuperable ? Por ello, para poder conocer la posibilidad de cambiar un día festivo por uno laboral en España es necesario conocer las diferencias entre ambos. De groso modo, podemos extraer que un día recuperable es aquel que nos tocará recuperar en otro momento. Mientras que, un día no recuperable es aquel donde el trabajador no tiene que compensarlo. Es una pregunta que nos causa mucha curiosidad porque queremos saber cómo se paga un día festivo trabajado . No obstante, hay situaciones excepcionales en las que ciertos acuerdos colectivos establecen la compensación adicional de un día extra o beneficios especiales para los empleados cuyos contratos incluyan una cláusula específica al respecto. ¿Qué es un festivo recuperable ? ¿Y uno no recuperable ? ¿Existe la posibilidad de intercambiar un día festivo por uno normal ? ¡No te preocupes ! Proporcionaremos a los empleadores y a los departamentos de recursos humanos toda la información necesaria sobre la posibilidad de cambiar un día festivo por uno laboral.

¿Conoces las diferencias entre festivo recuperable y festivo no recuperable ? El concepto de días festivos recuperables se basa en la flexibilidad laboral para adaptar los días festivos según las necesidades del empleador y el trabajador. Es decir, los festivos recuperables son considerados días laborables, pero pueden convertirse en festivos mediante un acuerdo laboral o según lo establezca el convenio colectivo .

Mientras que, los festivos no recuperables son aquellos en el que los empleados no están obligados a trabajar y no se les ofrece la oportunidad de recuperar ese día de descanso en otro momento tal y como lo establece el Estatuto de los Trabajadores .

Festivo recuperable El concepto de festivo recuperable se entiende como días que no están reconocidos como festivos de acuerdo con la legislación. Y en diversas ocasiones, estos días se pueden llegar a convertir en festivos mediante acuerdos laborales.

📅 Por ejemplo En Cataluña, podemos observar que la Generalitat en el calendario laboral de 2025 ha establecido 13 festivos en lugar de 12 que deben tener las comunidades. Por esta razón, nos exponen que se tienen que escoger entre una de las siguientes fiestas, las cuales tienen carácter recuperable : 6 de enero (Reyes)

21 de abril (Lunes de Pascua Florida)

09 de junio (Lunes de Pascua Granada)

24 de junio (San Juan)

11 de septiembre (Diada nacional de Cataluña)

26 de diciembre (San Esteban)

Festivo no recuperable Los festivos no recuperables son días festivos que no se pueden recuperar en caso de que caigan en un día laborable. Básicamente, se entiende que son aquellos días en los que los trabajadores no tienen derecho a recuperar el tiempo de descanso, ni tampoco a recibir un pago adicional. Estos días son considerados como días de descanso obligatorio y están establecidos por la legislación y son los siguientes : 01 de enero (Año nuevo)

01 de mayo (El Día del Trabajador)

18 de abril (Viernes Santo)

15 de agosto (La Asunción)

12 de octubre (Fiesta Nacional de España)

1 de noviembre (Todos los Santos)

6 de diciembre (Día de la Constitución)

8 de diciembre (La Inmaculada)

25 de diciembre (Navidad)

¿Existe la posibilidad de intercambiar un día festivo por uno normal ? En España, por lo general, no se puede intercambiar un día festivo por un día laborable. En otras palabras, los días festivos están establecidos por ley y son considerados como días de descanso obligatorio. Por esto, mayoritariamente, no se pueden recuperar en otro día de la semana en caso de que coincidan con un día laboral. No obstante, es importante mencionar que hay excepciones dependiendo de la comunidad autónoma así como del convenio colectivo que resulte aplicable. Por ejemplo, en el sector del turismo o de la hostelería suelen acordar jornadas laborales durante los días festivos, al entenderse que son fechas con más afluencia, y poderlos cambiar por un día de descanso en otro día.

💡 ¿Sabías que...? En todo caso, las condiciones de trabajo son importantes para poder concretar el intercambio de días festivos por días laborables, las cuales deben de estar establecidas en el convenio colectivo o acordadas entre el empleador y los empleados.

En definitiva y en términos generales, en España no es común el intercambio de un día festivo por uno laborable. La posibilidad de cambiar un día festivo por uno normal dependerá de las regulaciones legales y los convenios colectivos aplicables.