En España , cuando un familiar requiere hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización pero con reposo domiciliario, existe la posibilidad de que los empleados ejerzan su derecho a solicitar un permiso laboral para acompañar y cuidar al familiar durante su hospitalización.

Estos permisos están regulados en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores y pueden variar según las circunstancias específicas, el tipo de relación laboral y el convenio colectivo aplicable.

¿Qué son los permisos por hospitalización? ¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre los permisos retribuidos por hospitalización? ¿De qué trata el permiso por hospitalización de un familiar en 2025? Pues bien, en el artículo de hoy trataremos los permisos por hospitalización. Desde PayFit te queremos resolver todas estas dudas ya que, en el caso que alguno de tus empleados tengan que pedir el permiso por hospitalización, tanto los empresarios como los departamentos de RRHH seáis unos expertos y entonces, podréis proporcionarle todo lo necesario a vuestros empleados sobre dichos permisos.

¿Qué son los permisos por hospitalización?

¿Qué son los permisos por hospitalización?

Los permisos por hospitalización de un familiar, son permisos retribuidos por hospitalización, y estos ocurren cuando uno de nuestros trabajadores piden el permiso porque uno de sus familiares está en el hospital. Recuerda que, no es posible pedirlo para todos los familiares, sólo los familiares de segundo grado ya sea por afinidad o consanguinidad.

Por lo tanto, la finalidad de los permisos por hospitalización es poder ayudar a los trabajadores a abordar circunstancias complicadas que pueden surgir en su esfera personal. En otras palabras, cuando un familiar cercano requiere hospitalización, surgen responsabilidades adicionales como visitas, deberes y una mayor atención, que pueden volverse difíciles de gestionar si deben combinarse con las obligaciones laborales cotidianas.

Así mismo, es importante mencionar que no se requiere necesariamente que el trabajador solicite el permiso el mismo día en que ocurra el ingreso del familiar. En otras palabras, el empleado tiene la flexibilidad de pedir este permiso en el momento que considere apropiado durante el período en que el pariente esté hospitalizado. Además, si el familiar se encuentra ingresado en varias ocasiones debido a la misma enfermedad, el trabajador tiene derecho a solicitar el permiso cada vez que esto ocurra. Por ejemplo, si un pariente es hospitalizado por una enfermedad, luego es dado de alta y posteriormente vuelve a enfermar en el transcurso de un mes, el trabajador puede solicitar nuevamente el permiso en esta segunda ocasión.

En resumen, los permisos por hospitalización en España son una disposición legal que reconoce la importancia de otorgar a los trabajadores el tiempo necesario para cuidar de sus familiares con la intención de conciliar su vida personal y laboral, tal y como establece la Ley de Familias .

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¿Cuál es la documentación necesaria para solicitar un permiso por hospitalización?

La documentación necesaria para solicitar un permiso por hospitalización suele incluir los siguientes elementos:

Parte médico de hospitalización: Documento oficial emitido por el hospital que indique la fecha de ingreso y, si es posible, el motivo de la hospitalización del familiar.

Justificante de parentesco: Documento que acredite la relación con la persona hospitalizada (por ejemplo, libro de familia, certificado de matrimonio, certificado de pareja de hecho, etc.).

Solicitud de permiso: Formulario o escrito dirigido a la empresa en el que se solicita el permiso por hospitalización, especificando las fechas y el vínculo con el familiar ingresado.

Documento identificativo: Copia del DNI/NIE del trabajador solicitante.

Justificante de alta hospitalaria (si es necesario): En algunos casos, se puede requerir para acreditar el final de la hospitalización.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre los permisos retribuidos por hospitalización?

El permiso por hospitalización está recogido en el artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores en el cual se expone que el trabajador podrá ausentarse del trabajo y con derecho a remuneración pero con previo aviso y justificación. Por lo tanto, en este mismo se explica los motivos en los que se puede solicitar el permiso así como también el tiempo:

Permiso por intervención quirúrgica sin hospitalización: Cinco días por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización que precise reposo domiciliario, de parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.

Permiso por intervención quirúrgica con hospitalización de familiar: Así mismo, dicho permiso también engloba el permiso por intervención quirúrgica con hospitalización con cinco días de permiso.

¿Qué grado de parentesco debe existir para que el trabajador pueda solicitarlo?

Como ya te hemos mencionado, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, tienen derecho a solicitar el permiso por hospitalización cuando se trate de algún pariente de hasta el segundo grado; ya sea por consanguinidad o afinidad .

Por lo tanto, podemos exponer que puedes llegar a concederse cuando el familiar ingresado sea:

Primer grado: Pareja de hecho, padres, suegros, hijos, cónyuge, yernos y nueras.

Segundo grado: Hermanos, abuelos, abuelos políticos, nietos y cuñados.

No obstante, en situaciones de ingreso de un familiar, los días de permiso únicamente se conceden hasta el segundo grado ya sea por afinidad o consanguinidad. Por lo tanto, tus trabajadores se preguntarán… ¿Qué ocurre, por ejemplo, si tu trabajador desea solicitar el permiso para cuidar de su sobrino? Pues bien, en este caso no será posible pedir el permiso por hospitalización de un sobrino, ya que este forma parte del tercer grado de consanguinidad.

¿Cómo se computan los días del permiso por hospitalización?

Ha habido cierta controversia en relación con si estos días de permiso deben ser considerados como días laborables (hábiles) o días naturales. Aunque el Estatuto de los Trabajadores no detalla este aspecto, la jurisprudencia establece de manera firme que los permisos remunerados deben tomarse en días laborables en lugar de días naturales. Así mismo, no es imperativo que el permiso se utilice en el mismo día en que ocurre la hospitalización, según la interpretación jurisprudencial consolidada.

Entonces…después de la explicación previa, te pueden venir dos preguntas a la mente:

¿Cuándo empieza a contar el permiso por hospitalización? ¿El permiso por hospitalización es en días hábiles o naturales?

Pues bien, de acuerdo con la interpretación del artículo 37.3.b) del ET se entiende que los días de permiso se consideran laborales. Ya que, en el único permiso que se expresa que son días naturales, es el permiso por matrimonio o registro de pareja de hecho.

📚¿Sabías qué no es lo mismo un permiso que una baja laboral? Cuando se trata de una intervención quirúrgica en la que eres el paciente, el escenario no implica simplemente un permiso, sino más bien una distinción en comparación con la situación de un permiso concedido debido a la operación de un familiar. Es decir, cuando tienes una intervención quirúrgica no se origina un permiso por intervención quirúrgica propia sin hospitalización del trabajador sino que, estamos delante de una baja laboral ya que, temporalmente, el trabajador no podrá cumplir con sus labores habituales.

¿Cuáles son las diferencias entre el alta hospitalaria y el permiso de recuperación domiciliaria?

Las principales diferencias entre el alta hospitalaria y el permiso de recuperación domiciliaria son las siguientes:

Alta hospitalaria: Es la decisión médica por la cual el paciente deja de necesitar atención hospitalaria y puede abandonar el hospital. No significa necesariamente que esté completamente recuperado, sino que su estado permite continuar el tratamiento o recuperación fuera del hospital, ya sea en casa o en otro centro.

Permiso de recuperación domiciliaria: Es el periodo en el que el paciente, tras recibir el alta hospitalaria, continúa en su domicilio con cuidados, reposo o tratamiento médico. En este tiempo, la persona puede seguir de baja médica ( incapacidad temporal ) si el médico así lo prescribe, hasta que esté en condiciones de reincorporarse a su vida laboral y social.

En resumen, el alta hospitalaria es el fin de la estancia en el hospital, mientras que el permiso de recuperación domiciliaria es el tiempo que el paciente permanece en casa recuperándose, normalmente bajo baja médica, hasta obtener el alta definitiva para volver a trabajar o su vida normal.

¿De qué trata el permiso por hospitalización de un familiar en 2025?

El 28 de junio de 2023 , se emitió el Real Decreto 5/2023 y se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE), en el cual se adopta legislación europea que abarca diversas disposiciones, incluyendo medidas para favorecer el equilibrio entre la vida familiar y laboral de familias y cuidadores.

A pesar de que se han establecido diversas medidas para la conciliación; en este artículo hablaremos sobre el permiso por hospitalización de un familiar, como ya hemos dicho se trata de un permiso remunerado por motivo de accidente o enfermedad grave, hospitalización o intervención quirúrgica. La duración de este permiso ha aumentado de 2 días a 5 días. En casos donde haya desplazamiento, la duración anterior era de 4 días. Esta ampliación incluye situaciones en las que no haya hospitalización que requiera reposo en el hogar. Además, esta disposición se ha ampliado para incluir a parejas de hecho y a cualquier otra persona que conviva con la persona trabajadora.

En resumen, los permisos por hospitalización en España se erigen como un pilar importante dentro de las normativas laborales que buscan salvaguardar el equilibrio entre las responsabilidades laborales y las situaciones de salud que puedan surgir. Estos permisos demuestran un reconocimiento de la necesidad de proporcionar a los trabajadores el tiempo necesario para cuidar a familiares hospitalizados. Por ello, la implementación efectiva de estos permisos no solo fortalece los lazos entre empleados y empresas, sino que también resalta la importancia de la humanidad en el entorno laboral moderno.

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