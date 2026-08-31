Puntos clave sobre el contrato por horas sueltas Qué es: una modalidad de tiempo parcial en la que el trabajador presta un número de horas inferior a la jornada completa .

Por escrito siempre: debe formalizarse por escrito y reflejar el número de horas y su distribución.

Mismos derechos: el trabajador tiene los mismos derechos que uno a tiempo completo, de forma proporcional.

Sin horas extra: no se permiten horas extraordinarias, salvo fuerza mayor; sí caben las complementarias.

Vacaciones por días, no por horas: corresponden los mismos 30 días naturales que en un contrato a tiempo completo.

Cubrir un pico de trabajo puntual, como un fin de semana en un restaurante o un evento concreto, no siempre requiere incorporar a alguien a jornada completa. El contrato por horas sueltas permite ajustar la plantilla a esas necesidades, pero exige cumplir una serie de requisitos legales que muchas empresas desconocen.

En este artículo explicamos cómo funciona, qué requisitos debe cumplir y qué aspectos conviene tener en cuenta para gestionarlo correctamente.

¿Qué es un contrato por horas sueltas?

¿Qué es un contrato por horas sueltas?

Un contrato por horas sueltas es aquel contrato laboral en el que el trabajador presta servicios por un número de horas al día, a la semana o al año inferior al de un empleado comparable a tiempo completo. Está regulado como contrato laboral a tiempo parcial en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores, y puede tener una duración indefinida o determinada.

¿En qué se diferencia de un contrato a tiempo parcial?

En la práctica, no hay diferencia legal entre ambos términos: el contrato por horas sueltas es, técnicamente, un contrato a tiempo parcial. Lo que trabajar a tiempo parcial significa es prestar servicios durante menos horas que las que realizaría un trabajador de la misma empresa y puesto a jornada completa, ya sea de forma continua o por horas sueltas y variables.

¿Qué tipos de contratos por horas sueltas existen?

Entre los tipos de contratos por horas sueltas, el más habitual es el contrato de trabajo indefinido a tiempo parcial, pensado para necesidades que se repiten en el tiempo, como los fines de semana en hostelería. También existe la opción del contrato de trabajo temporal a tiempo parcial, reservado a necesidades puntuales y justificadas, como cubrir un evento concreto.

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¿Qué requisitos y derechos tiene un contrato por horas sueltas?

Para que un contrato por horas sueltas sea válido, debe cumplir una serie de requisitos formales. A cambio, la ley garantiza al trabajador los mismos derechos que a cualquier persona contratada a jornada completa.

¿Qué debe incluir el contrato por escrito?

El contrato debe formalizarse siempre por escrito y especificar:

El número de horas de trabajo pactadas (diarias, semanales, mensuales o anuales)

Su distribución conforme al convenio colectivo aplicable

Todo esto también debe comunicarse al SEPE en un plazo máximo de 10 días desde su firma. Si no se cumple con la forma escrita, se presume que el contrato es a jornada completa, salvo que la empresa demuestre lo contrario.

¿Qué derechos tiene el trabajador frente a uno a tiempo completo?

Los derechos de un trabajador con contrato por horas sueltas son equivalentes a los de un trabajador a tiempo completo. La gran diferencia es que están aplicados de forma proporcional a las horas trabajadas cuando el beneficio depende del tiempo (como un plus de nocturnidad), pero completos cuando no depende de ello (como una bonificación de transporte). Además, el trabajador puede solicitar voluntariamente el cambio entre un contrato a tiempo completo y uno parcial, sin que la empresa pueda imponerlo ni sancionarle por negarse.

¿Se pueden hacer horas extra o complementarias?

No, un contrato por horas sueltas no permite horas extraordinarias salvo en casos excepcionales, pero sí admite horas complementarias bajo condiciones muy concretas que conviene conocer para evitar sanciones.

¿Por qué no se permiten las horas extraordinarias?

Las horas extraordinarias solo pueden realizarse en contratos a jornada completa. En un contrato a tiempo parcial únicamente se admiten si es necesario prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios y urgentes, conforme al artículo 35.3 del Estatuto de los Trabajadores. Fuera de ese supuesto, cualquier hora trabajada por encima de la jornada pactada debe canalizarse como hora complementaria.

¿Cómo funcionan las horas complementarias pactadas y voluntarias?

El artículo 12.5 del Estatuto de los Trabajadores distingue dos modalidades:

Las horas complementarias pactadas, que el trabajador está obligado a realizar si así se acordó por escrito

Las voluntarias, que la empresa puede ofrecer en cualquier momento y cuya negativa no es sancionable.

Ambas solo se aplican a contratos con una jornada mínima de 10 horas semanales en cómputo anual, y deben comunicarse con al menos 3 días de antelación.

Estas son las principales diferencias entre ambos tipos de horas complementarias:

Horas complementarias pactadas Horas complementarias voluntarias Límite legal 30 % de las horas ordinarias (ampliable al 60 % por convenio) 15 % de las horas ordinarias (ampliable al 30 % por convenio) ¿Es obligatorio aceptarlas? Sí, si están pactadas por escrito en el contrato No, la negativa no es sancionable Preaviso Mínimo 3 días Mínimo 3 días Retribución Igual que las horas ordinarias Igual que las horas ordinarias

💡¿Sabías que...? La suma de las horas ordinarias y las complementarias, pactadas o voluntarias, nunca puede superar la jornada de un trabajador a tiempo completo comparable.

¿Cómo se registra la jornada en un contrato por horas sueltas?

Desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, todas las empresas deben registrar diariamente el inicio y el fin de la jornada de cada trabajador,, y conservar los resúmenes mensuales durante al menos 4 años.

A día de hoy, la norma permite cualquier sistema fiable, en papel, hoja de cálculo o digital. Sin embargo, el Gobierno está tramintando un nuevo real decreto que exigiría un registro exclusivamente digital. Mientras no se publique en el BOE, sigue vigente el marco de 2019.

¿Cómo se calculan las vacaciones en un contrato por horas sueltas?

Las vacaciones se calculan en función de los días trabajados, no de las horas, por lo que un trabajador por horas sueltas disfruta de los mismos 30 días naturales al año que uno a tiempo completo, equivalentes a 2,5 días por mes trabajado. Lo que varía de forma proporcional es la retribución durante esos días, no la duración del descanso.

¿Qué relación tiene con otros tipos de contrato de trabajo?

El contrato por horas sueltas es una variante dentro de los tipos de contrato de trabajo reconocidos en España, y puede combinarse con otras modalidades según la duración y la recurrencia de la necesidad que cubra.

¿Puede ser indefinido o temporal?

Sí, puede ser indefinido o temporal según la necesidad que cubra. Para trabajos que se repiten en el tiempo pero de forma discontinua, como campañas o temporadas, conviene valorar también el contrato fijo discontinuo, que puede ajustarse mejor que un contrato por horas sueltas renovado constantemente.

¿Qué dice la reforma laboral sobre el encadenamiento de contratos?

Desde la reforma laboral están más limitados, y conviene revisar las reglas de encadenamiento de contratos temporales antes de renovar sucesivamente un contrato por horas sueltas, ya que superar los límites legales puede convertirlo automáticamente en indefinido.

Ejemplo práctico

Un restaurante contrata de palabra a un camarero solo para los fines de semana, sin formalizar el contrato por escrito ni especificar la distribución de las horas.

Consecuencias:

Ante una inspección, el contrato puede presumirse a jornada completa, con el coste salarial retroactivo que eso implica.

No es posible pactar horas complementarias porque no existe un contrato válido de tiempo parcial.

Riesgo de sanción por falta de registro horario y de comunicación al SEPE.

Gestionamos la nómina y ayudamos a garantizar que los contratos a tiempo parcial cumplen los requisitos legales, desde su formalización hasta el registro de la jornada y la gestión de las horas pactadas.

Como hemos visto, un contrato por horas sueltas exige cumplir requisitos formales precisos y respetar los derechos de la persona trabajadora. Podemos gestionar estos contratos de tu empresa para que avances con mayor tranquilidad, reducir la carga administrativa y asegurar el cumplimiento laboral.

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