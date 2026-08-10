La implementación de un Plan de Igualdad en las empresas no es solo un requisito legal en España, sino también un paso esencial hacia la creación de un ambiente laboral justo y equitativo.

Este conjunto de medidas evaluadas y diseñadas específicamente para cada organización tiene como objetivo identificar, corregir y prevenir cualquier desigualdad de género, así como promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en el ámbito laboral. En un contexto donde la diversidad y la inclusión se han convertido en pilares fundamentales para el crecimiento empresarial, el Plan de Igualdad emerge como una herramienta clave para garantizar que todos los empleados, independientemente de su género, tengan las mismas oportunidades de desarrollo, remuneración y promoción dentro de la empresa.

¿Qué es un plan de igualdad en las empresas?

¿Qué es un plan de igualdad en las empresas?

Un plan de igualdad representa el conjunto de medidas y estrategias diseñadas para promover la equidad entre géneros dentro del entorno corporativo, buscando garantizar el mismo trato y las mismas oportunidades para mujeres y hombres, y erradicar cualquier forma de discriminación laboral y de género.

Estas iniciativas se basan en la integración de la perspectiva de género en el ámbito empresarial, aplicándola de manera integral en todas las políticas y niveles de las empresas. Además, estos planes son de carácter preventivo, apuntando a la eliminación de barreras y sesgos de género que puedan surgir en el futuro.

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¿Qué empresas están obligadas a tener un plan de igualdad?

En 2020, se introdujo la obligación para que todas las empresas con una plantilla de 150 empleados o más desarrollaran un Plan de Igualdad.

Esta medida se amplió el 7 de abril de 2021, haciéndose extensiva a empresas con más de 100 trabajadores. Asimismo, la ley del plan de igualdad se volvió a ajustar con el RD Ley 6/2019, rebajando el umbral a empresas con 50 empleados o más.

Por ende, a partir del 7 de marzo de 2022, todas las empresas con una plantilla de al menos 50 personas están obligadas a implementar un Plan de Igualdad, un instrumento clave para la promoción de la igualdad de género y la eliminación de las brechas entre hombres y mujeres en el trabajo.

💡 ¿Sabías qué? Desde el 1 de septiembre de 2023, se aplican nuevas bonificaciones por contratación, las cuales requieren, entre otros criterios, la implementación de un Plan de Igualdad. Las empresas que no cuenten con un Plan de Igualdad adecuadamente elaborado y registrado no podrán acceder a estos incentivos.

Entonces…¿El plan de igualdad cuando es obligatorio? El plan de igualdad es obligatorio para las empresas que cuenten con una plantilla de 50 personas o más. En otras palabras, el plan de igualdad es una herramienta esencial que las empresas utilizan para garantizar la igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres, eliminando cualquier forma de discriminación de género en el ámbito laboral.

¿Cuáles son los beneficios de implantar un plan de igualdad?

La implementación de Planes de Igualdad no solo eleva la competitividad y mejora la imagen corporativa, sino que también fortalece otros aspectos fundamentales como:

Optimización de la productividad laboral

Atracción y retención del talento

Potenciación de la imagen externa y fortalecimiento de la imagen interna

Promoción de la diversidad e inclusión en la empresa

Optimización de horarios laborales

Reducción del absentismo laboral

Mejora del ambiente laboral

La implantación de un Plan de Igualdad en las empresas trae consigo una serie de beneficios que van más allá del mero cumplimiento normativo, contribuyendo significativamente a la mejora del entorno laboral y al fortalecimiento de la cultura organizacional. Al promover la igualdad de trato y oportunidades, estos planes fomentan un clima de trabajo más inclusivo y respetuoso, que se traduce en una mayor satisfacción y motivación del personal. Además, la diversidad de perspectivas y experiencias enriquece el proceso de toma de decisiones y potencia la innovación, lo que finalmente se refleja en una mejora de la competitividad y la imagen de la empresa.

¿Qué medidas hay que tener en cuenta para elaborar un plan de igualdad?

De acuerdo con el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, los Planes de Igualdad deben abordar aspectos clave como el acceso al empleo, la clasificación y promoción profesional, la formación, la retribución, las medidas de conciliación y la prevención del acoso laboral.

Estos aspectos deben definirse a partir de un diagnóstico inicial que incluya, como mínimo:

Asimismo, el artículo 48 de la Ley Orgánica 3/2007, obliga a todas las empresas a promover un entorno laboral libre de acoso sexual y por razón de sexo, estableciendo protocolos claros para las reclamaciones y su prevención. Los Planes de Igualdad deben incluir las medidas necesarias para eliminar la discriminación laboral entre géneros e integrar la igualdad de oportunidades dentro de la empresa, lo cual está vinculado con la implementación del Registro Retributivo. La normativa subraya la importancia de promover una participación equilibrada de mujeres y hombres en todos los niveles de la organización, adoptando una cultura de igualdad y prácticas de gestión enfocadas en este objetivo.

💡 ¿Sabías qué? No implementar o no hacerlo adecuadamente un plan de igualdad puede acarrear sanciones que oscilan entre 6.251 y 187.515 euros. Además de otras consecuencias, como la pérdida de bonificaciones.

¿Cuál es el contenido mínimo de un plan de igualdad?

Tenemos que tener en cuenta que los temas abordados durante la etapa de diagnóstico deben reflejarse en el Plan de Igualdad si, durante dicho análisis, se identifica la necesidad de implementar acciones correctivas en ciertas áreas para atender las desigualdades entre mujeres y hombres. Por lo tanto, tal como se indica en el artículo 8.2 del Real Decreto 901/2020, este diagnóstico previo debe traducirse en una serie de elementos específicos que conformarán la estructura básica del Plan de Igualdad de la empresa. Tales como:

Actores involucrados en la elaboración del Plan de Igualdad

Alcance del plan en términos de personal, geografía y tiempo (A quién afecta, dónde y cuándo).

Análisis diagnóstico de la situación actual.

Conclusiones de la evaluación salarial.

Metas de igualdad, tanto numéricas como descriptivas, que la empresa se propone lograr.

Acciones específicas que la organización implementará para cumplir con los objetivos establecidos.

Mecanismos de monitoreo y valoración del progreso.

Recursos y herramientas asignados para el logro de los objetivos. Como por ejemplo, proporcionar herramientas para reducir la desigualdad de género .

Programación y cronograma detallado de acciones.

Establecimiento de un Comité de Seguimiento para evaluar el avance hacia los objetivos

Método y procedimiento para resolver posibles conflictos que surjan durante la implementación del Plan de Igualdad.

La implementación de un Plan de Igualdad en las empresas constituye un paso esencial hacia la erradicación de cualquier forma de discriminación de género en el entorno laboral. Además, la adecuada ejecución de estos planes fortalece la cultura organizacional, potencia la motivación y productividad del talento humano, y proyecta una imagen positiva de la empresa, subrayando su responsabilidad social corporativa y su adaptación a los valores de la sociedad actual.

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