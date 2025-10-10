PayFit cuenta con la certificación ISO 27001

¿Qué es la certificación ISO 27001 ? Es una norma reconocida internacionalmente con más de 150 verificaciones de control. PayFit ha pasado todas ellas, sin excepción.El certificado ISO consta de un conjunto de normas con el propósito de ordenar la gestión de la seguridad y de la información dentro de las empresas.