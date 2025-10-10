¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
PayFit cuenta con la certificación ISO 27001
¿Qué es la certificación ISO 27001 ? Es una norma reconocida internacionalmente con más de 150 verificaciones de control. PayFit ha pasado todas ellas, sin excepción.El certificado ISO consta de un conjunto de normas con el propósito de ordenar la gestión de la seguridad y de la información dentro de las empresas.
Proporcionar un entorno seguro en todo momento
Este certificado demuestra nuestro compromiso con la protección de nuestros datos y la de nuestros clientes. Nos impulsa a reforzar nuestro compromiso con la seguridad de la información y con el cumplimiento de las leyes en materia de protección de datos.
Un compromiso global y sostenible
El cumplimiento de esta norma, validada por una auditoría independiente de terceros, confirma que nuestro programa de gestión de la seguridad es exhaustivo y sigue las mejores prácticas en materia de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Nos comprometemos a mantener esta certificación.