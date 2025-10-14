Iniciar un emprendimiento durante una crisis económica puede sonar intimidante, pero la realidad es que las crisis y oportunidades van de la mano, especialmente cuando se trata de cómo emprender en España. Atravesar tiempos de incertidumbre trae consigo ventajas potenciales, como costes de arranque más bajos, una flexibilidad operativa superior, menos competencia y un amplio espacio para el aprendizaje y el desarrollo empresarial. Expertos en la materia han observado que las empresas fundadas en momentos de crisis tienden a tener mayores tasas de supervivencia a largo plazo. En los últimos tiempos, la digitalización ha acelerado cambios significativos en nuestras rutinas diarias, impulsando el teletrabajo, el comercio electrónico y las comunicaciones digitales de una manera nunca antes vista. Esto ha convertido a la tecnología en una aliada fundamental para el emprendimiento, abriendo las puertas a sectores en auge como la educación en línea, la consultoría digital y el e-commerce. En el artículo de hoy contamos a los empresarios y nuevos emprendedores algunas tendencias y consejos para emprender en tiempos de crisis y llevar a cabo una buena gestión de equipos en una empresa de reciente creación.

¿Cómo se puede emprender en tiempos de crisis ? El emprendimiento en tiempos de crisis supone algunas dificultades. Crear un negocio desde cero es una tarea compleja y para la que se tienen que tener en cuenta muchos factores. Uno de los motivos por los que la población es más cuidadosa a la hora de abrir un negocio es el motivo económico. Crear una empresa supone altos costes difíciles de soportar, pero cada vez se proporcionan más facilidades para propiciar el emprendimiento e impulsar la economía de un país, como sucede con las rondas de financiación . Emprender supone costes pero esto no tiene que verse así sino que tiene que considerarse como una inversión a largo plazo. Otro de los principales miedos a la hora de emprender es el miedo al cambio y a salir de la zona de confort. La gente tiene miedo de alterar los métodos de trabajo tradicionales, por ello emprender asusta a gran parte de los trabajadores. Sin embargo, la Ley de Startups de 2022 suaviza algunas de las medidas y requisitos necesarios para la creación de empresas emergentes, lo que favorece en gran medida al ecosistema emprendedor. Otra de las ayudas para nuevos emprendedores es el Kit Digital , un programa que tiene como objetivo subvencionar la adopción de soluciones digitales disponibles en el mercado.

¿Por qué emprender en tiempos de crisis ? Existen varias ventajas al considerar el emprendimiento durante épocas de crisis, entre las cuales destacan : Reducción de costes iniciales. Durante las crisis, es común que muchas empresas bajen sus precios, lo cual puede traducirse en menores gastos al momento de iniciar un negocio. Esta situación representa una ventana de oportunidad para los emprendedores que buscan iniciar su proyecto con una inversión reducida, aumentando así sus posibilidades de éxito.

Flexibilidad operativa. Al lanzar un nuevo negocio, los emprendedores pueden gozar de una mayor capacidad para adaptar sus ofertas a las necesidades concretas de sus clientes, proporcionando soluciones personalizadas con una flexibilidad que puede ser muy valorada en el mercado.

Adaptación a cambios en el consumo. Las crisis suelen modificar los patrones de consumo, generando nuevas necesidades que los emprendedores pueden satisfacer. Estar atentos a estas variaciones y a las potenciales demandas emergentes puede abrir nuevas avenidas para el emprendimiento.

Disminución de la competencia. En momentos difíciles, algunas empresas pueden verse forzadas a reducir su tamaño o incluso cerrar, dejando espacios en el mercado que los nuevos emprendedores pueden ocupar, lo que les brinda una mayor oportunidad de crecimiento y consolidación.

Oportunidades de aprendizaje y desarrollo personal. Emprender en momentos de crisis no solo puede conducir al éxito del proyecto, sino que también ofrece al emprendedor la posibilidad de adquirir valiosas habilidades en liderazgo, resiliencia y creatividad. Estas competencias son fundamentales no solo para el proyecto actual, sino para cualquier futura iniciativa empresarial. Consejos para emprender en tiempos de crisis No existe una fórmula concreta para emprender en tiempos de crisis pero sí existe una certeza : hay que saber estar en el lugar adecuado y en el momento adecuado. Entonces nos viene a la mente : ¿Cuál es el perfil de una persona emprendedora ? Pues bien, para emprender en tiempos de crisis hay que saber canalizar cada una de las oportunidades que se encuentran, tener astucia para superar los diferentes obstáculos y buscar en todo momento las soluciones aprendidas de errores anteriores. A continuación, te daremos unos consejos prácticos en el caso que quieras emprender : 1️⃣ Encuentra una necesidad en la sociedad actual y ofrece una solución : Los tiempos de crisis generan nuevas necesidades que pueden aprovecharse. Es decir, se entiende que una idea de emprendimiento debe resolver una problemática social y por ende, esta idea tiene que poderse prototipar en un producto o servicio. Este primer paso requiere atención y observación, filosofía y planteamiento : ¿Cuál es mi propuesta de valor y qué soluciona ?

¿Existe ya una solución para esa necesidad ?

¿Cómo mejorar el producto de la competencia ? Emprender en tiempos de crisis no supone exclusivamente inventar un producto o servicio desde cero, innovar y ofrecer mejoras de una solución ya existente también se considera emprender. 2️⃣ Planifica bien el nuevo proyecto : Para emprender en tiempos de crisis no solo hay que tener una buena idea. Antes de iniciar cualquier emprendimiento hay que estructurar un plan : ¿Cuánto tiempo vas a dedicar a la fase de investigación ?

¿Cómo vas a realizar la investigación de mercado ?

¿De qué manera vas a prototipar tu idea ?

¿Cómo vas a monetizar el negocio ?

¿Qué formas de financiación existen ?

💡 ¿Sabías qué? La famosa frase "renovarse o morir" se suele vincular al ilustre pensador Miguel de Unamuno, derivada de su reflexión "el progreso consiste en renovarse". En un intento de reinterpretar las palabras de Unamuno a la luz de nuestra era, podríamos reformular su pensamiento como " reinventarse o morir ", adaptando así su mensaje a los desafíos y dinámicas de los tiempos actuales.

Para todas estas preguntas hay que formular una serie de hipótesis, que habrá que testear durante la fase de investigación del proyecto. También hay que saber qué herramientas se van a utilizar y quién va a formar parte del proyecto. Esto último es muy importante, ya que hay que rodearse de gente con los mismos valores y ambiciones sobre el proyecto, que apuesten de verdad por la idea de negocio y que generen confianza sobre ella. A veces, rodearse de familiares o amigos para emprender en tiempos de crisis no es la mejor opción. Otro de los factores que se necesitan para triunfar en el proceso de emprender en tiempos de crisis es ser un buen jefe y proporcionar a los trabajadores una buena experiencia de empleado en la empresa. 3️⃣ Adaptación a los cambios durante la ejecución del proyecto : Para emprender en tiempos de crisis hay que tener la capacidad de adaptarse a los cambios que surjan en la sociedad, hay que actualizarse. El proyecto debe mostrar resultados tangibles, por ello es necesario poder crear un producto mínimo viable (MVP) con el que se pueda convencer a los inversores de que es un buen modelo de negocio. 4️⃣ Construye una marca sobre unos valores distintos : ¿Qué representa esta marca ? La solución debe sustentarse sobre unos valores fuertes. A veces, para emprender en tiempos de crisis hay que ser creativo y original. Estas cualidades ayudarán a posicionar la marca en el mercado y llamar la atención de perfiles interesantes, por lo que la búsqueda y selección de personal será más sencilla.

Construir una marca que se sustenta sobre unos valores fuertes marcará la diferencia del nuevo producto o servicio con el resto.

5️⃣ Desarrolla un buen pitch y busca financiación : Un pitch es una breve presentación del proyecto. Saber comunicarse y captar la atención de los inversores es importantísimo para conseguir resultados y poder avanzar con el negocio. Es decir, convencer a un inversor de que la idea es realmente buena evitará muchos obstáculos económicos del camino. Hay muchas empresas inversoras que apuestan por el emprendimiento español y las empresas emergentes. Aunque no siempre será posible convencer a los inversores, nunca hay que rendirse al respecto. Haz cambios y modificaciones, averigua cómo mejorar tu propuesta en base a los feedbacks obtenidos. Si la idea es buena, acabará llamando la atención de algún inversor. 6️⃣ Aprovecha las soluciones digitales para comercializar el producto : Realizar un buen estudio de mercado durante la investigación inicial servirá para elaborar una buena estrategia de marketing y lanzamiento del producto. Emprender en tiempos de crisis a través de herramientas digitales como el marketing digital o el endomarketing permitirán llevar a cabo campañas en publicidad online, redes sociales y optimización de los resultados en los motores de búsqueda, lo que generará una mayor difusión del negocio. En definitiva, las crisis también suponen cambios y oportunidades que se pueden aprovechar para emprender. Es decir, entender cómo empezar a emprender y descubrir oportunidades en la crisis son elementos clave que todo aspirante a empresario debe contemplar en su camino hacia el éxito. Las crisis, aunque parezcan barreras insuperables, en realidad pueden ofrecer el escenario perfecto para la innovación y el desarrollo de negocios disruptivos. El proceso de cómo emprender durante estos tiempos desafiantes demanda una mezcla de visión, flexibilidad, y una comprensión profunda de las dinámicas de mercado actuales. Emprender en el contexto de una crisis no solo es una prueba de resiliencia y creatividad, sino también una oportunidad única para construir fundamentos sólidos y sostenibles para el futuro.