El calendario laboral para el año 2026 ha sido oficialmente publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a través de la Resolución de 17 de octubre de 2025, emitida por la Dirección General de Trabajo.

En dicho documento se detallan tanto los días festivos a nivel nacional, ya sean sustituibles o no, como también se incluyen los días no laborables específicos de cada comunidad autónoma. Esto proporciona a los trabajadores la posibilidad de verificar las fechas de cada festividad, identificar posibles fines de semana largos y conocer cuándo se celebrarán eventos como la Semana Santa y Navidad.

A continuación te explicamos los días festivos del próximo 2026. ¡Vamos a por otro año más de retos! 🚀

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¿Qué días van a ser festivos autonómicos?

A estos festivos nacionales, las comunidades autónomas fijarán otros días festivos. El día 6 de enero ha sido establecido como festivo por todas las comunidades autónomas.

A todos estos festivos se añadirán los festivos locales, fijados por los ayuntamientos.

✍️ ¿Sabías qué? El calendario laboral de 2026 recoge un total de 8 festivos que se celebrarán de forma conjunta en toda España. En 2026, el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) cae en domingo, lo que hace que en algunas comunidades autónomas y municipios, los trabajadores puedan trasladarlo al siguiente lunes o bien prefieren fijar ese festivo en otro momento del año.

Festivos nacionales no reemplazables

Dentro de los días festivos a nivel nacional, aquellos que son aplicables en todo el territorio español incluyen algunos que no pueden ser reemplazados por las comunidades autónomas. Estos días se aplican de manera uniforme en todo el país, sin excepciones. A continuación se detallan:

1 de enero de 2026: Año Nuevo (Jueves).

6 de enero de 2026: Epifanía del Señor (Martes).

3 de abril de 2026: Viernes Santo (Viernes).

1 de mayo de 2026: Fiesta del Trabajo (Viernes).

15 de agosto de 2026: Asunción de la Virgen (Sábado).

12 de octubre de 2026: Fiesta Nacional de España (Lunes).

8 de diciembre de 2026: Día de la Inmaculada Concepción (Martes).

25 de diciembre de 2026: Natividad del Señor (Viernes).

Además, las comunidades autónomas pueden, a su elección, trasladar al lunes los festivos que coinciden en domingo o bien sustituirlos por otras fechas a lo largo del año para celebrar festividades propias.

1 de noviembre de 2026: Todos los Santos (Domingo).

6 de diciembre de 2026: Día de la Constitución Española (Domingo).

Festivos nacionales reemplazables

En contraste, los festivos nacionales de este tipo pueden ser reemplazados por las comunidades autónomas, permitiéndoles cambiar las fechas por otras más acordes con sus tradiciones. De esta manera, se identifican como festivos nacionales sustituibles, y se especifican las comunidades autónomas que han optado por mantener la festividad en su calendario laboral:

En Cataluña , en el territorio de Arán, la festividad del 26 de diciembre (San Esteban) es sustituida por la del 17 de junio (Fiesta de Arán).

En Canarias , cada isla celebra festividades autonómicas particulares: 2 de febrero, festividad de la Virgen de Candelaria en Tenerife. 24 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro. 5 de agosto, festividad de Nuestra Señora de Las Nieves en La Palma. 18 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Peña en Fuerteventura. 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora del Pino en Gran Canaria. 15 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de los Volcanes en Lanzarote y La Graciosa. 5 de octubre, festividad de Nuestra Señora de Guadalupe en La Gomera.



Estos ajustes permiten que cada comunidad autónoma y localidad honre sus tradiciones culturales y festivas, proporcionando flexibilidad para celebrar según las costumbres locales y las preferencias de los habitantes.

Festivos autonómicos

Asimismo, en este calendario se incluyen las festividades exclusivas de cada comunidad autónoma, siendo aplicables únicamente en una región específica. Estas festividades son las siguientes:

28 de febrero: Andalucía

1 de marzo: Baleares

23 de abril: Aragón y Castilla y León

2 de mayo: Madrid

17 de mayo: Galicia

30 de mayo: Canarias

31 de mayo: Castilla-La Mancha

9 de junio: La Rioja y Murcia

25 de julio: Galicia

28 de julio: Cantabria

8 de septiembre: Asturias y Extremadura

11 de septiembre: Cataluña

9 de octubre: Comunidad Valenciana

Fiesta nacional en la que no se ha ejercido la facultad de sustitución

19 de marzo de 2026: San José en Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y Comunitat Valenciana (Jueves).

2 de abril de 2026: Jueves Santo: en Ceuta y Melilla y en todas las CCAA, excepto Cataluña y Comunitat Valenciana.

25 de julio de 2026: Santiago Apóstol: en Galicia y País Vasco (Sábado)

2 de noviembre de 2026: Día siguiente a Todos los Santos: en Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid y Comunidad Foral de Navarra. (Lunes)

7 de diciembre de 2026: Lunes siguiente al Día de la Constitución: en Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Comunidad de Madrid, Región de Murcia, La Rioja y Melilla (Lunes).

¿Por qué es importante que la empresa conozca el calendario laboral?

Es importante que la empresa conozca los festivos del año laboral, de esta forma:

Tendrá una mejor organización de sus trabajadores, equipos y proyectos.

Realizará una mejor gestión sobre las vacaciones laborales y ausencias de sus empleados.

Facilitará el registro de la jornada laboral.

El Estatuto de los Trabajadores (ET) y la Ley de Control Horario establecen la obligación para la empresa del fichaje de sus empleados. El artículo 34.6 del ET indica que anualmente se elaborará por la empresa el calendario laboral, debiendo exponerse un ejemplar del mismo en un lugar visible de cada centro de trabajo.

Conocer el calendario laboral facilita la organización del trabajo y es fundamental para el buen funcionamiento de una empresa. Permiten que los empleados conozcan muy bien cuáles son sus días laborales y de vacaciones, aportando claridad al sistema laboral de la compañía.

En PayFit nos gusta ponerte las cosas fáciles, por ello puedes descargarte nuestro calendario laboral 2026.