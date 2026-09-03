Esta medida busca alertar al empleado sobre la irregularidad en su comportamiento y brindarle la oportunidad de enmendar su conducta, evitando así la escalada de la situación a medidas más drásticas. Por ello, tener que poner una amonestación a un empleado nunca es algo fácil, sin embargo, conforme al régimen disciplinario establecido en el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos aplicables, es una buena forma de dar un toque de atención antes de tener que tomar medidas más drásticas, tal y como hemos comentado antes.

Las amonestaciones laborales pueden variar en su gravedad y pueden ir desde una simple advertencia verbal hasta un registro formal en el expediente del empleado. Su objetivo primordial es mantener un entorno de trabajo respetuoso, productivo y en cumplimiento con las normativas y políticas establecidas por la empresa.

¿Qué es una amonestación laboral? ¿Qué es la carta de amonestación? ¿Y qué debe contener esta? Pues en el artículo de hoy, trataremos qué es la amonestación laboral y como empresarios y departamentos de RR. HH. podéis convertiros en especialistas en el tema.

¿Qué es una amonestación?

¿Qué es una amonestación?

La amonestación laboral es una herramienta empleada en el ámbito laboral para señalar y corregir conductas inapropiadas o incumplimientos de las políticas internas por parte de un empleado en su lugar de trabajo.

En otras palabras, la amonestación laboral y su significado es la penalización a los empleados por el incumplimiento de las obligaciones laborales. Así mismo, puedes observar que el significado de amonestación laboral no dista tanto de la típica amonestación del instituto, que alguna vez en nuestra vida hemos escuchado.

Por esta razón, las amonestaciones pueden ir acompañadas de diferentes tipos de sanciones en función de si se trata de una falta:

🟡 Leve

🟠 Grave

🔴 Muy grave

Las faltas leves, graves y muy graves se contemplan en el Estatuto de los Trabajadores , y la gravedad de la falta viene estipulada por tu convenio colectivo, de la misma forma que la sanción a imponer. Por lo tanto, como norma general, la forma de informar a uno de tus empleados de que ha cometido una falta es mediante la carta de amonestación.

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¿Cómo se redacta la carta de amonestación?

Tal y como hemos dicho anteriormente, para informar debidamente de la amonestación por escrito se tiene que hacer mediante la carta de amonestación. En esta, se informa al empleado qué falta ha cometido o que norma ha incumplido. La amonestación escrita debe ser clara y precisa, indicando el comportamiento específico que se considera inapropiado. Es crucial que se detalle la fecha, el lugar y cualquier circunstancia relevante relacionada con el incidente. Además, es importante que el documento incluya una referencia a las políticas internas o al contrato laboral que se han violado. Asimismo, se debe ofrecer al trabajador la oportunidad de presentar sus argumentos o evidencias que puedan contradecir la acusación.

En el caso de una amonestación verbal, el procedimiento es menos formal, pero también debería seguir un protocolo que permita al trabajador entender claramente la naturaleza de su infracción y las consecuencias de reiterar tales conductas. Independientemente del tipo de amonestación, la intención primordial es corregir comportamientos que van en contra de las políticas internas de la empresa y las obligaciones laborales establecidas.

La finalidad de la carta de amonestación es que se produzca, por un lado, un cambio de comportamiento y por otro, avisar al empleado de que este, si sigue incumpliendo las normas, podría llegar a producirse un despido objetivo. Es decir, la carta de amonestación al trabajador es el paso previo a un despido disciplinario y su correspondiente offboarding.

En el artículo 54 del Estatuto de los Trabajadores nos cita lo que se consideran incumplimientos contractuales, entre ellos encontramos las faltas reiteradas e injustificadas de asistencia o puntualidad, la indisciplina o desobediencia en las labores asignadas, así como las ofensas verbales o físicas dirigidas hacia el empleador, colegas de trabajo o sus familiares, entre otros. Por esta razón, puedes presentar una carta de amonestación por falta de respeto o una carta de amonestación por falta al trabajo.

Una de las sanciones más graves es la suspensión de empleo y sueldo, en la que el trabajador deja de recibir su salario por un número de días que se determina en el convenio colectivo.

🚨Recuerda Es muy importante que toda la información que haya en la carta de amonestación sea real y comprobable, ya que el empleado puede recurrir y como empresario estarás obligado a probar los hechos en caso de juicio.

Concretamente, al redactar la carta de amonestación se debe tener en cuenta los siguientes puntos:

Describir la falta o faltas realizadas por el trabajador de forma detallada y con pruebas. Respetar los plazos: por ejemplo, si tras 6 meses de la falta no se han llegado a presentar acusaciones, la sanción prescribe. Debe estar firmada por la empresa y el trabajador amonestado. Dejar constancia de que se ha recibido el documento. Dejar constancia de la fecha de conocimiento de los hechos y de la sanción.

En resumen, es esencial abordar claramente la conducta problemática o el incumplimiento en cuestión, proporcionar detalles concretos y fechas relevantes, y explicar las consecuencias potenciales si dicha conducta continúa.

¿Qué diferencias existen entre amonestación verbal y amonestación escrita?

Las amonestaciones verbales y escritas presentan diferencias significativas en su forma de comunicación y en el grado de formalidad y registro que implican.

Por un lado, la amonestación verbal se lleva a cabo a través de una conversación directa entre el supervisor y el empleado, siendo una advertencia informal sobre un comportamiento problemático. Por lo general, no se registra de manera formal y no deja un rastro documentado en el expediente del empleado. A menudo se percibe como un primer paso para corregir un comportamiento sin llegar a medidas más serias.

Por otro lado, la amonestación escrita se comunica a través de una carta formal, detallando la conducta inapropiada o el incumplimiento. Esta forma de amonestación deja un registro documentado en el expediente del empleado y suele indicar que la situación está siendo tomada con mayor seriedad. Aunque puede tener un efecto más duradero en el comportamiento del empleado, también implica una mayor formalidad y puede ser un paso previo a acciones disciplinarias más graves.

Por consiguiente, la amonestación verbal es menos formal y documentada, a menudo vista como una advertencia inicial, mientras que la amonestación escrita es más formal, tiene un efecto más duradero y se considera un paso más serio en el proceso de corrección del comportamiento laboral. La elección entre ambos tipos de amonestaciones depende de la gravedad de la situación y de las políticas de la empresa en relación con la gestión de conductas inadecuadas.

En definitiva, la amonestación laboral desempeña un papel crucial en el mantenimiento de un entorno de trabajo respetuoso y productivo. Ya sea en forma verbal o escrita, su objetivo es claro: corregir conductas inapropiadas o incumplimientos, promover la responsabilidad y reforzar las expectativas laborales.

¿Te encuentras enfrentando una situación similar con uno de tus empleados? En PayFit, queremos ofrecerte asesoramiento laboral y acompañarte en todo este proceso. Nuestra misión es proporcionarte las herramientas necesarias para manejar estas situaciones con eficacia y profesionalismo. Las amonestaciones laborales, ya sean verbales o escritas, son instrumentos valiosos para abordar las faltas leves y graves que puedan surgir en el entorno laboral. Al establecer una comunicación clara y concisa, se busca no solo corregir la conducta del trabajador, sino también fomentar un ambiente de trabajo basado en el respeto y la colaboración. Es fundamental aplicar estas medidas de manera justa y coherente, asegurando que todos los empleados comprendan las normas y expectativas de la empresa. A través de una gestión adecuada de las amonestaciones, se puede minimizar el impacto de comportamientos inadecuados y asegurar el éxito continuo de la organización.

Además, nuestros expertos pueden brindarte orientación sobre cómo manejar situaciones delicadas, incluyendo amonestaciones y otros aspectos relacionados con la gestión de recursos humanos.

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