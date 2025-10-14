¿Qué son las vacaciones laborales ? ¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores ? ¿Cómo calcular las vacaciones en días laborables ? ¿Se pueden sustituir las vacaciones por días pagados ? En el artículo de hoy, te proporcionaremos todo lo necesario sobre las vacaciones laborales.

En ese sentido, la legislación laboral en materia de descanso es un tema conocido por las empresas. Sin embargo, hay ciertas condiciones excepcionales que no reciben la atención necesaria en la adjudicación de las vacaciones laborales , o en otras palabras, en días laborales.

Junio, julio, agosto... los meses más calurosos del año plantean una pregunta interesante : ¿trabajas o te tomas vacaciones ? Durante esta temporada, algunos aprovechan para desconectar y disfrutar de un merecido descanso, mientras que otros mantienen el ritmo laboral, posiblemente adaptando su entorno para seguir siendo productivos incluso en el calor del verano.

¿En qué consisten los días de vacaciones laborales ? ¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre los días de vacaciones ? ¿Y qué ocurre si las vacaciones coinciden con un periodo de baja laboral ? ¿Cómo se determinan las vacaciones laborales ?

Existen variaciones por lo que respecta al formato de vacaciones laborales ofrecido por parte de la empresa, pueden haber organizaciones que obliguen a pedir las vacaciones en días o semanas enteras, o por lo contrario, pueden haber otras que permitan la solicitud de medios días o incluso horas. Esto debe siempre cumplir las condiciones del convenio colectivo, y los empleados deben estar informados de estas particularidades previo a la firma de su contrato de trabajo .

¿Se regulan en el Estatuto de los Trabajadores las vacaciones ? ¿Las vacaciones se disfrutan en días naturales o laborales ? Pues bien, no puede ser inferior, en ningún caso, a 30 días naturales de vacaciones , en función de lo establecido en el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores. En este cómputo se incluyen los domingos y los festivos, lo que equivaldría a 22 de vacaciones en días laborales (que no tienen en cuenta los sábados, domingos y festivos. En resumen, cada empleado tiene derecho o genera dos días y medio naturales de vacaciones por mes trabajado.

Según el calendario laboral de este año, contamos con 12 días festivos que podemos aprovechar para planificar las vacaciones laborales de nuestros trabajadores en 2024.

¿Qué dice el Estatuto de los Trabajadores sobre los días de vacaciones ?

De acuerdo con la ley actual son obligatorios, como mínimo, 30 días de vacaciones por cada año trabajado. Estos 30 días naturales , pueden ser calculados en días laborales, lo que afectaría a esta cifra.

El devengo de los días naturales de vacaciones de cada empleado se calcula mediante una sencilla fórmula, que veremos a continuación, y permite organizar las vacaciones de los empleados .

Cada mes trabajado supone el devengo de 2,5 días naturales de vacaciones que, multiplicado por los 12 meses del año, dan un resultado de 30 días naturales, que es el total contemplado por la legislación como mínimo por disfrutar. La transformación de los días de vacaciones en días laborables, no depende del sector profesional o modalidad contractual.

Por ejemplo, si un empleado como Juan permanece en la empresa durante 6 meses, tiene derecho a 15 días naturales de vacaciones como mínimo . Además, si Juan decide terminar su relación laboral con la empresa y no ha tomado los días de vacaciones acumulados, estos serán compensados económicamente en su liquidación final.

¿Y qué ocurre si las vacaciones coinciden con un periodo de baja laboral ?

Los días de descanso o vacaciones laborales son compatibles con períodos de incapacidad temporal. Esto significa que si las vacaciones programadas coinciden con una baja por maternidad, lactancia o enfermedad común, el trabajador mantiene su derecho a disfrutar de sus vacaciones.

Incluso si el trabajador se reincorpora después de finalizado el año de vigencia de las vacaciones, puede tomar esos días de descanso cuando regrese al trabajo.

Además, es una duda frecuente si cabe la opción de que se paguen las vacaciones no disfrutadas directamente en las nóminas . En otras palabras, los días de vacaciones (naturales o laborales) NO pueden ser compensados económicamente, deben disfrutarse.

¿Cómo se determinan las vacaciones laborales ?

Como hemos mencionado anteriormente, los 30 días de vacaciones estipulados en el Estatuto de los Trabajadores se refieren a días naturales, incluyendo fines de semana y festivos. No obstante, también es posible calcular las vacaciones en días laborables, lo que no altera la cantidad de días de descanso que corresponden al trabajador, pero puede simplificar el cálculo para las empresas.

Las formas de calcular las vacaciones son las siguientes (siempre según lo establecido en el convenio, que puede especificar si se contabilizan como días naturales o no) :

Si se calculan por días naturales : 30 días naturales/12 meses = 2,5 días de vacaciones por mes.

Si se calculan por días laborables : 22 días laborables/12 meses = 1,8 días de vacaciones por mes.

También es importante mencionar que, independientemente de cómo se calculen, este mínimo legal no puede ser reducido por ningún acuerdo de empresa o individual, a menos que sea para mejorar la cantidad de días ofrecidos.

Por está razón, gestionar adecuadamente las vacaciones de los empleados es crucial para preservar un balance óptimo entre la vida laboral y personal en cualquier organización. Al ofrecer a los trabajadores tiempo para relajarse y rejuvenecer, las empresas no sólo promueven un entorno de trabajo más estimulante y productivo, sino que también favorecen la retención de talento y el bienestar general del equipo. En definitiva, implementar políticas de vacaciones que sean transparentes, equitativas y aplicadas de manera uniforme, garantiza que todos los empleados puedan disfrutar de su merecido descanso.

