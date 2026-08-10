La Agencia Tributaria es la responsable de la correcta aplicación del sistema tributario estatal y aduanero, así como de los recursos de otras Administraciones Públicas nacionales o de la Unión Europea cuya gestión se le delega por ley o convenio.

En este sentido, existen dos regímenes forales específicos aplicables a la Comunidad Autónoma del País Vasco y a la Comunidad Foral de Navarra, los cuales se caracterizan por tener potestad para mantener, establecer y regular su propio Régimen Tributario.

Esto supone que las declaraciones tributarias que declaran e ingresan las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF practicados a trabajadores y profesionales, el conocido Modelo 111, no se presenta en la Sede Electrónica de la AEAT Estatal para estas comunidades.

¿Qué es el régimen foral tributario?

¿Qué es el régimen foral tributario?

El sistema tributario y de financiación del País Vasco está regulado por la Ley 12/2002, de 23 de mayo, y determina que esta comunidad cuenta con un régimen tributario propio con capacidad normativa y de gestión.

La competencia tributaria de la comunidad vasca reside en las instituciones de sus tres territorios históricos:

Álava.

Vizcaya.

Guipúzcoa.

El reino de Navarra, por su parte, tiene potestad para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario. La Hacienda Pública de Navarra ostenta las mismas facultades que la AEAT en cuanto a exención, gestión, liquidación, recaudación y revisión de los tributos propios de la Comunidad Foral. Este territorio cuenta con su propia norma general tributaria, la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre.

Al hilo de lo anterior, las declaraciones tributarias efectuadas en estas comunidades con regímenes forales se presentarán en modelos y sedes distintas a la Estatal:

Navarra

La presentación se realiza en la Sede Electrónica de la Hacienda de Navarra mediante el Modelo 715 (Retenciones de IRPF trimestral) o bien el Modelo 745 (retenciones de IRPF mensual).

Los plazos de presentación trimestrales son los primeros 20 días naturales de mes siguiente a cada trimestre, salvo las declaraciones correspondientes al segundo y cuarto trimestre, cuyos plazos finalizan los días 5 de agosto y 31 de enero respectivamente. Para las presentaciones mensuales el ingreso será los 30 primeros días naturales del mes siguiente al periodo de liquidación mensual, o hasta el último día del mes de febrero en el caso de la declaración-liquidación correspondiente al mes de enero.

Los vencimientos que coincidan con sábado o festivo se trasladarán al primer día hábil siguiente.

Para tramitar de forma telemática el impuesto será necesario disponer de Certificado Digital válido y, se presentará en la siguiente ruta:

Accediendo a la Declaración telemática de retenciones en la Sede Electrónica de la Hacienda de Navarra e indicando:

El modelo a presentar.

Los datos del presentador (el representante titular del certificado de empresa).

El periodo de presentación.

El tipo de declaración a presentar.

En nombre de quién se presenta. En caso de presentarlo en representación se debe indicar el campo "Colaborador sin PIN".

El idioma del modelo.

La identificación del contribuyente (CIF y denominación social de la empresa obligada a la presentación del modelo tributario).

Asimismo, recuerda que para que PayFit pueda presentar el modelo tributario en representación de un CIF (empresa cliente), será necesario aceptar la solicitud de representación.

A continuación, te dejamos una ilustración del paso a seguir:

Álava

Tanto la presentación del modelo 110 (retenciones de IRPF trimestral) como la del modelo 111 (retenciones de IRPF mensual) se realiza con el certificado digital, en el aplicativo de la Sede Electrónica de la Diputación Foral de Álava.

La presentación del modelo tributario se realiza durante los veinticinco primeros días naturales del mes siguiente al correspondiente período de liquidación mensual, según proceda, excepto la correspondiente al mes de julio que puede presentarse hasta el 10 de septiembre.

De igual modo, el modelo trimestral 110 se deberá presentar en los primero 25 días naturales de los meses de abril, julio, octubre y enero.

Como ya hemos mencionado anteriormente, para que PayFit pueda presentar el modelo tributario en representación de un CIF (empresa cliente), será necesario darse de alta como representante voluntario y aceptar dicha representación por parte de la empresa.

La representación podrá ser aceptada mediante el Certificado Digital o BAKQ del interesado (empresa), accediendo al servicio de Representación Voluntaria. Así mismo se podrá aceptar mediante el envío de una clave SMS al representado, que deberá entregar al representante (PayFit). El representante, accederá a la Sede Electrónica y aceptará la solicitud indicando la clave.

⚠️ Recuerda qué... El período de aceptación no será superior a 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud de alta por parte del representante.

Vizcaya

La presentación se realiza en la Sede Electrónica de la Hacienda de Vizcaya mediante la presentación del modelo 110 (retenciones de IRPF trimestral) o bien el modelo 111 (retenciones de IRPF mensual). Los plazos de presentación trimestrales son:

1r trimestre: del 1 al 29 de abril

2nd trimestre: del 1 al 25 de julio

3r trimestre: del 1 al 25 de octubre

4to trimestre: del 1 al 25 de enero

Para las presentaciones mensuales, el formulario deberá presentarse del día 1 al 25 del mes siguiente al periodo de liquidación. Si deseas tramitar el impuesto de forma telemática será necesario disponer de Certificado Digital válido y estar autorizado en el sistema BizkaiBai.

Para que PayFit pueda presentar el modelo tributario en representación de un CIF (empresa cliente), será necesario registrarse en el Registro Electrónico General de Apoderamientos (REA) para otorgar e inscribir apoderamiento para que actuemos de forma ágil y telemática en la Administración Foral.

Guipúzcoa

La presentación se realiza en la plataforma web ZergaBidea, el programa de ayuda de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Es necesario descargar el aplicativo para presentar por internet el impuesto. Los modelos tributarios son, el modelo 110 (retenciones de IRPF trimestral) y el modelo 111 (retenciones de IRPF mensual, correspondiente a las grandes empresas).

Los plazos para la presentación del modelo tributario 110 son los días 1 a 25 de cada mes siguiente al trimestre cumplido. Así mismo, las presentaciones mensuales, tendrán de plazo delo días 1 a 25 del mes siguiente al periodo de liquidación.

Para que PayFit pueda presentar el modelo tributario en representación de un CIF (empresa cliente), será necesario que valides la solicitud de representación tributaria pendiente. Únicamente deberás acceder con el certificado de empresa y aceptar la representación, previamente solicitada por PayFit.

💻 Si tienes alguna duda, no dudes en ponerte en contacto con el Equipo de Soporte para validar y aceptar las solicitudes de representación.