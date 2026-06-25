Puntos clave sobre software de nóminas vs. asesor laboral Asesor laboral : profesional en derecho del trabajo que gestiona nóminas, cotizaciones y cumplimiento con la Seguridad Social y la AEAT.

Valor diferencial del asesor : imprescindible en situaciones complejas como despidos, inspecciones o conflictos laborales.

Software de nóminas : automatiza el ciclo salarial completo sin intermediarios, con comunicación directa con la Seguridad Social.

No son excluyentes : muchas pymes combinan software para la operativa diaria con asesor para los casos complejos.

IA 24/7 : resuelve dudas laborales al instante y reduce la dependencia del asesor en el día a día.

En este artículo te explicamos qué es un asesor laboral, qué hace y en qué se diferencia de usar un software de nóminas para gestionar las nóminas de tu empresa: desde el nivel de control y la disponibilidad hasta el cumplimiento normativo automatizado, para que puedas valorar qué opción encaja mejor con el tamaño y la realidad de tu negocio.

¿Qué es un asesor laboral y qué hace?

¿Qué es un asesor laboral y qué hace?

Un asesor laboral es un profesional, generalmente graduado social o abogado especializado en derecho laboral, que presta asesoramiento laboral para empresas en materia de contratos, nóminas, Seguridad Social, convenios colectivos y relaciones laborales. Su labor abarca tanto la gestión ordinaria (elaboración de nóminas, seguros sociales, modelos de retención) como el asesoramiento estratégico ante situaciones complejas.

¿Qué hace un asesor laboral en el día a día de una pyme?

En el ámbito operativo, un asesor laboral se encarga de tareas como:

Elaboración y revisión mensual de nóminas , incluidas pagas extraordinarias, variables y liquidaciones.

Gestión de altas, bajas y variaciones ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

Presentación de los modelos fiscales 111 y 190 ante la Agencia Tributaria.

Tramitación de incapacidades temporales y gestión de partes de baja ante la Seguridad Social.

Asesoramiento en contratación : tipo de contrato, bonificaciones, período de prueba y condiciones económicas.

En situaciones más complejas, el asesor laboral también actúa en procesos de despido, expedientes disciplinarios, inspecciones de trabajo o modificaciones sustanciales de las condiciones laborales.

¿Cuánto cuesta un asesor laboral para una pyme?

Las tarifas de asesoría laboral para empresas en España varían según el número de empleados y la complejidad de los trámites. Según tarifas habituales del mercado recogidas por asesorías especializadas en 2025 y 2026, el coste orientativo oscila desde los 20 euros por trabajador al mes en empresas pequeñas, con cuotas mínimas desde 250 euros mensuales para pymes. A estos importes pueden añadirse servicios complementarios como asesoría jurídica laboral, gestión de conflictos o retribución flexible.

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Software de nóminas vs. asesor laboral: ¿qué ofrece cada opción?

Ambas opciones tienen ventajas claras, pero también limitaciones relevantes para la operativa diaria de una pyme. Entender qué hace cada una mejor es el primer paso para tomar la decisión correcta.

Criterio Software de nóminas Asesor laboral Disponibilidad 24/7 Horario de oficina Actualización normativa Automática, en tiempo real Manual, dependiente del asesor Gestión de bajas médicas Automática: sincronización con la SS Comunicación manual, registro a registro Trazabilidad y control de datos Total: accesible en cualquier momento Limitada, en sistemas del asesor Modelos fiscales (111/216) Integrados en la plataforma Gestionados externamente Respuesta a consultas Inmediata (IA 24/7) Según disponibilidad Situaciones jurídicas complejas Limitado (no reemplaza al experto) Especialización completa Coste Fijo y predecible Variable, por empleado o servicio

Caso práctico: cuando el asesor no llega a tiempo

El problema: una empresa de 18 empleados trabaja con un asesor laboral. Un miércoles por la tarde, dos empleados comunican una baja médica simultánea. El asesor no está disponible hasta el día siguiente.

Consecuencias:

Una de las bajas llega con un día de retraso a la Seguridad Social.

Se genera un recargo administrativo.

El responsable de RR. HH. dedica varias horas a resolver la discrepancia con la TGSS.

Con un software de nóminas: la sincronización habría sido automática desde el momento del registro, sin depender de la disponibilidad de un tercero. El asistente de IA habría resuelto además las dudas del responsable de RR. HH. en tiempo real.

💡 ¿Sabías que...? Para la mayoría de las pymes, la respuesta no es elegir entre software o asesor, sino combinarlos: el software gestiona la operativa diaria con automatización y disponibilidad 24/7, mientras el asesor aporta valor en los casos que requieren interpretación jurídica o representación.

Lo que sí está claro es que depender exclusivamente de un asesor para la operativa mensual limita el control, la agilidad y la visibilidad de tu empresa sobre un proceso tan crítico como las nóminas.

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