Como empleador, es probable que en algún momento necesites tomar decisiones difíciles, como despedir a algunos miembros de tu equipo. Sin embargo, esta situación no tiene que ser del todo negativa. A través del outplacement, tienes la oportunidad no solo de ofrecer un puente hacia la siguiente etapa en la carrera profesional de estos trabajadores, sino también de cuidar la imagen y el bienestar de tu empresa.

Vamos a explorar más a fondo qué es el outplacement y cómo puede ser una herramienta valiosa tanto para el desarrollo profesional de los empleados como para la reputación corporativa, sin olvidar su impacto en la gestión de equipos.

¿Qué es outplacement?

¿Qué es outplacement?

El outplacement es una estrategia clave para las empresas que buscan apoyar a sus empleados durante las transiciones profesionales, no solo ayudándolos a encontrar nuevas oportunidades laborales, sino también en su desarrollo y satisfacción profesional .

En otras palabras, el outplacement y su significado es sencillo: se trata de una asistencia proporcionada por la empresa a sus empleados que han sido desvinculados, con el objetivo de facilitarles la búsqueda y transición hacia nuevas oportunidades laborales. Este servicio abarca una gama de herramientas y estrategias diseñadas para potenciar las posibilidades de reingreso al mercado de trabajo de los afectados, ofreciendo desde asesoramiento personalizado hasta capacitaciones específicas en áreas clave para el desarrollo de su carrera profesional .

Guía para digitalizar los RRHH de tu negocio Descarga la guía gratis

¿Qué tipos de outplacement existen en España?

Los procedimientos de outplacement pueden clasificarse en 3 tipos:

Outplacement Individual: Este tipo de outplacement se centra en proporcionar apoyo personalizado a cada empleado afectado. Incluye orientación profesional, redacción de currículum, asistencia en la búsqueda de empleo, coaching para entrevistas y orientación para el establecimiento de redes de contactos, todo ello adaptado a las necesidades específicas del individuo.

Outplacement Colectivo: En el marco de un ERE (Expediente de Regulación de Empleo), la normativa vigente, especialmente la Ley 35/2010, estipula que las compañías con una plantilla superior a 50 empleados están obligadas a implementar un Plan de Acompañamiento Social. Este plan tiene como objetivo principal aliviar las consecuencias sociales derivadas de los despidos.

¿Cuál es el objetivo de la recolocación?

El objetivo de la recolocación, dentro del marco del outplacement, se enfoca en varios aspectos fundamentales:

Reducir al mínimo el tiempo que un empleado desvinculado tarda en encontrar una nueva oportunidad laboral.

Transformar la percepción del despido , para que el empleado lo vea como una oportunidad de crecimiento y no como una penalización, facilitando así las negociaciones de salida.

Brindar apoyo a la empresa durante el proceso de desvinculación, asegurando que el ambiente de trabajo se mantenga positivo y que la imagen corporativa no se vea perjudicada por los despidos.

¿Cuáles son los beneficios del outplacement?

Cuando una empresa toma la decisión de despedir a parte de su personal, tanto los empleados que se van como los que permanecen en la empresa experimentan las repercusiones de esta decisión.

Por ello, el outplacement se convierte en un elemento crucial tanto para los trabajadores afectados como para la empresa.

De esta manera, la empresa muestra su compromiso con el bienestar futuro de los empleados que ya no formarán parte de ella, al mismo tiempo que transmite un mensaje de estabilidad a aquellos que continúan, quienes podrían experimentar lo que se denomina "síndrome del superviviente".

Para el empleado que enfrenta el despido, el proceso de outplacement le brinda múltiples beneficios, incluyendo:

Reducción del impacto emocional que puede generar el anuncio del despido.

Acceso a orientación y asesoramiento profesional durante su búsqueda de nuevas oportunidades laborales, lo que puede facilitar una transición hacia un nuevo campo de trabajo si es necesario.

La posibilidad de descubrir ofertas laborales que no se encuentran abiertamente en el mercado.

Una oportunidad para reconocer y valorar sus propias habilidades y competencias .

Preparación adecuada mediante la provisión de herramientas para el networking , la redacción de currículums y la preparación para entrevistas de trabajo.

En definitiva, el outplacement no solo facilita a los trabajadores afectados una transición más suave hacia nuevas oportunidades laborales, gracias a un sólido asesoramiento y recursos para el desarrollo profesional, sino que también salvaguarda el bienestar del equipo restante y protege la reputación de la empresa. Integrando estrategias de outplacement con planes de carrera personalizados, gestionando eficazmente la rotación de personal y fomentando un ambiente de trabajo positivo, las empresas pueden demostrar un compromiso real con el crecimiento y la satisfacción de todos sus miembros.

Aunque en PayFit no brindamos directamente servicios de outplacement, nuestra misión es apoyar a las empresas en la creación de un ambiente laboral óptimo y en el desarrollo continuo de sus empleados . Nuestra plataforma está diseñada para simplificar la gestión de nóminas y recursos humanos, permitiendo a las empresas concentrarse en lo que realmente importa: el bienestar y el progreso de su equipo.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la gestión de los RRHH? 1) Gestiona nóminas y trámites Gestiona y automatiza las nóminas y los trámites con la Seguridad Social y el fichero SEPA

Configuración de la plataforma según el Convenio Colectivo de tu empresa y las novedades legales

Firma digital y envío de nóminas y documentos a cada empleado por email 2) Centraliza la vida laboral de tus empleados Te proporciona acceso a todos los documentos relevantes de tu empresa en un único espacio: nóminas, contratos, certificados de baja laboral, etc.

Genera informes sobre los gastos de la empresa, impuestos y tasas, proyectos, fichaje de tus empleados, etc.

Control horario y fichaje, cálculo de vacaciones y control de gastos de empresa 3) Asesoramiento laboral Módulo de evaluación y seguimiento, reuniones 1:1

Asignación de un asesor laboral experto

Gran cantidad de recursos y contenido actualizado al que puedes recurrir en cualquier momento

💻 ¿Quieres información más detallada sobre lo que te puede ofrecer PayFit? Solicita una demostración gratuita con uno de nuestros expertos laborales.