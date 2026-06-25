Oferta válida para todos los planes. Aplicable a empresas de 10 a 99 empleados que contraten PayFit entre el 21 de abril y el 30 de junio de 2026. Consulta las condiciones de cancelación en nuestras Condiciones Generales. Se aplican gastos de configuración.
☀️ JUNIO, REFERIDOS A DIARIO
Cada empresa que nos recomiendes este mes puede convertirse en
500€ para ti
.
Soporte especializado y cumplimiento legal continuo.
Elegir un
programa de nóminas
adecuado es fundamental para garantizar una gestión laboral eficiente, reducir errores y cumplir con la normativa vigente. Estas herramientas permiten automatizar el cálculo de salarios, retenciones, impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, además de facilitar procesos clave como la gestión de vacaciones, ausencias y el
registro horario digital
de la jornada laboral.
Además, un buen programa de nóminas ayuda a mejorar la experiencia del empleado, por ejemplo, al automatizar el pago de nóminas o al facilitar procesos habituales en RR. HH. como
dar feedback a un empleado
.
Ante la amplia oferta de
programas de nóminas
, desde programas de nóminas gratis hasta soluciones SaaS avanzadas, es habitual que las empresas se pregunten cuál es la mejor opción según su tamaño, sector y necesidades.
PayFit frente a otros programas de nóminas del mercado
Actualmente existen numerosos programas de gestión de nóminas, pero no todos ofrecen el mismo nivel de automatización, especialización y facilidad de uso. A continuación, analizamos las principales alternativas y cómo se posiciona PayFit frente a ellas.
PayFit
PayFit es un programa de nóminas online que automatiza todo el proceso salarial y centraliza la gestión de RR. HH. en una única plataforma. Permite calcular nóminas de forma automática, optimizar el proceso de
pago de nóminas
y gestionar de forma integrada:
Su interfaz intuitiva y su enfoque especializado en nóminas lo convierten en una solución adecuada tanto para pymes como para empresas en crecimiento que buscan seguridad jurídica, eficiencia y escalabilidad.
PayFit vs. Factorial
Factorial es uno de los
programas de nóminas más utilizados
dentro del ecosistema de RR. HH. y se presenta como una solución global para la gestión de personas. Destaca por sus funcionalidades de recursos humanos y su enfoque amplio en la gestión del talento.
PayFit, por su parte, se diferencia por su
especialización en nóminas y cumplimiento laboral
, integrando de forma nativa el cálculo salarial con cotizaciones, control horario, ausencias y gastos. Esto permite a las empresas reducir la dependencia de herramientas externas y minimizar errores en uno de los procesos más sensibles de la gestión laboral.
Programas de nóminas gratuitos
Los
programas de nóminas gratis
o gratuitos pueden resultar útiles para empresas muy pequeñas o con necesidades básicas. Generalmente, permiten generar nóminas sencillas, pero carecen de automatización avanzada, integraciones con otros módulos de RR. HH. y soporte técnico especializado.
A medio y largo plazo, estas limitaciones pueden traducirse en mayor carga administrativa y mayor riesgo de errores. Frente a ello, PayFit ofrece una solución profesional preparada para acompañar el crecimiento de la empresa.
Programas de nóminas para asesorías
Los
programas de nóminas para asesorías
están diseñados para gestionar múltiples clientes y grandes volúmenes de datos. Aunque son potentes, suelen requerir conocimientos técnicos avanzados y no siempre resultan intuitivos para empresas que desean gestionar internamente sus nóminas.
PayFit permite a asesorías y empresas trabajar de forma colaborativa, centralizando la información y automatizando tareas repetitivas.
¿Por qué PayFit es la mejor opción como programa de nóminas?
A diferencia de otros
programas de nóminas
, PayFit no se limita al cálculo salarial. Centraliza en una sola plataforma todos los procesos clave de RR. HH., reduciendo la carga administrativa y el riesgo de errores.
Su alto nivel de automatización, su adaptación constante a los cambios normativos y su facilidad de uso lo convierten en una opción más segura, eficiente y rentable frente a programas gratuitos o soluciones parciales de pago.
Elegir un programa de nóminas no es solo una cuestión de precio, sino de eficiencia, seguridad y control. En este sentido, PayFit ofrece una solución integral alineada con las necesidades reales de las empresas.
💻
¿Quieres saber si PayFit es el programa de nóminas adecuado para tu empresa?
Solicita una
demostración gratuita
con uno de nuestros expertos laborales.
Automatizamos la creación y gestión de las nóminas de tus empleados
Un programa de nóminas es una herramienta que gestiona
nóminas online
. Es decir, implica utilizar una herramienta con acceso en la nube que permite calcular, revisar y emitir nóminas, actualizarlas con cambios normativos o personal laboral, y acceder a histórico y reportes desde cualquier lugar.
Los programas gratuitos ofrecen funcionalidades básicas y poca escalabilidad. PayFit, en cambio, automatiza todo el ciclo de nómina e integra control horario, ausencias, vacaciones y otros procesos de RR. HH.
Sí. PayFit cumple con la normativa vigente y aplica altos estándares de seguridad para garantizar la confidencialidad y protección de los datos laborales.
Sí. PayFit incluye control horario y registro de jornada, conectando automáticamente estos datos con el cálculo de nóminas.