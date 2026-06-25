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Puntos clave sobre los días de vacaciones por mes trabajado
El mínimo legal en España son
30 días naturales de vacaciones al año
(artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores), equivalentes a
2,5 días naturales por mes trabajado
.
Si el convenio colectivo establece las vacaciones en días laborables, el cálculo es de
22 días laborables al año
, es decir,
1,8 días laborables por mes trabajado
.
Las vacaciones son
retribuidas
: el trabajador cobra su salario habitual durante el periodo de descanso.
Los días de vacaciones se generan proporcionalmente desde el primer día de contrato, no a partir de un periodo mínimo.
Las vacaciones no disfrutadas deben abonarse en el finiquito si finaliza la relación laboral.
Una de las preguntas más frecuentes en cualquier departamento de RRHH es: por cada mes trabajado, ¿cuántos días de vacaciones corresponden? Conocer esta cifra es esencial para planificar correctamente los descansos del equipo y cumplir con las
vacaciones laborales
que establece la ley.
En este artículo te explicamos cómo se calculan los días de vacaciones de un trabajador, la diferencia entre días hábiles o naturales, y resolvemos ejemplos concretos para 3 y 6 meses trabajados.
¿Los días de vacaciones son en días hábiles o naturales?
Para calcular correctamente los días de vacaciones por mes trabajado, lo primero es distinguir entredías naturales y días laborables. La diferencia afecta directamente al cómputo.
¿Qué son los días naturales de vacaciones?
Los
días naturales
incluyen
todos los días del calendario
: lunes a domingo, festivos incluidos. El Estatuto de los Trabajadores fija el mínimo legal en
30 días naturales al año
. Si tomas una semana de vacaciones de lunes a domingo, se cuentan 7 días.
El cálculo por mes trabajado es:
30 días naturales / 12 meses = 2,5 días naturales de vacaciones por mes trabajado
¿Qué son los días laborables de vacaciones?
Algunos convenios colectivos establecen las vacaciones en
días laborables
,
es decir, solo los días en que el trabajador debería acudir a su puesto (normalmente de lunes a viernes). En este caso, el mínimo equivalente es de
22 días laborables al año
.
El cálculo por mes trabajado es:
22 días laborables / 12 meses = 1,8 días laborables de vacaciones por mes trabajado
Tipo de cómputo
Total anual
Por mes trabajado
Días naturales
30 días
2,5 días
Días laborables
22 días
1,8 días
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Con PayFit,
automatizas el cálculo de vacaciones
y centralizas la gestión en un solo lugar. Tu equipo solicita sus ausencias y tú las validas, sin depender de Excel.
Tener en cuenta que las vacaciones no disfrutadas se pagan en el finiquito si finaliza el contrato.
Calcular los días de vacaciones por mes trabajado y gestionar las ausencias del equipo no tiene por qué ser complicado. Un software de RRHH automatiza los cálculos, mantiene actualizado el saldo de vacaciones de cada empleado y permite aprobar solicitudes con un clic.