Puntos clave sobre los días de vacaciones por mes trabajado El mínimo legal en España son 30 días naturales de vacaciones al año (artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores), equivalentes a 2,5 días naturales por mes trabajado .

Si el convenio colectivo establece las vacaciones en días laborables, el cálculo es de 22 días laborables al año , es decir, 1,8 días laborables por mes trabajado .

Las vacaciones son retribuidas : el trabajador cobra su salario habitual durante el periodo de descanso.

Los días de vacaciones se generan proporcionalmente desde el primer día de contrato, no a partir de un periodo mínimo.

Las vacaciones no disfrutadas deben abonarse en el finiquito si finaliza la relación laboral.

Una de las preguntas más frecuentes en cualquier departamento de RRHH es: por cada mes trabajado, ¿cuántos días de vacaciones corresponden? Conocer esta cifra es esencial para planificar correctamente los descansos del equipo y cumplir con las vacaciones laborales que establece la ley.

En este artículo te explicamos cómo se calculan los días de vacaciones de un trabajador, la diferencia entre días hábiles o naturales, y resolvemos ejemplos concretos para 3 y 6 meses trabajados.

¿Los días de vacaciones son en días hábiles o naturales?

¿Los días de vacaciones son en días hábiles o naturales?

Para calcular correctamente los días de vacaciones por mes trabajado, lo primero es distinguir entre días naturales y días laborables. La diferencia afecta directamente al cómputo.

¿Qué son los días naturales de vacaciones?

Los días naturales incluyen todos los días del calendario : lunes a domingo, festivos incluidos. El Estatuto de los Trabajadores fija el mínimo legal en 30 días naturales al año . Si tomas una semana de vacaciones de lunes a domingo, se cuentan 7 días.

El cálculo por mes trabajado es:

30 días naturales / 12 meses = 2,5 días naturales de vacaciones por mes trabajado

¿Qué son los días laborables de vacaciones?

Algunos convenios colectivos establecen las vacaciones en días laborables , es decir, solo los días en que el trabajador debería acudir a su puesto (normalmente de lunes a viernes). En este caso, el mínimo equivalente es de 22 días laborables al año .

El cálculo por mes trabajado es:

22 días laborables / 12 meses = 1,8 días laborables de vacaciones por mes trabajado

Tipo de cómputo Total anual Por mes trabajado Días naturales 30 días 2,5 días Días laborables 22 días 1,8 días

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¿Cómo se calculan los días de vacaciones de un trabajador?

El cálculo es proporcional al tiempo trabajado. A continuación, dos ejemplos concretos para 3 y 6 meses.

Por 3 meses trabajados, ¿cuántos días de vacaciones corresponden?

Si un trabajador ha estado empleado durante 3 meses:

En días naturales: 3 × 2,5 = 7,5 días naturales (más de una semana completa de descanso).

En días laborables: 3 × 1,8 = 5,4 días laborables (algo más de una semana de lunes a viernes).

Por 6 meses de trabajo, ¿cuántos días de vacaciones corresponden?

Si el empleado lleva 6 meses trabajando:

En días naturales: 6 × 2,5 = 15 días naturales .

En días laborables: 6 × 1,8 = 10,8 días laborables .

Tabla de días de vacaciones por mes trabajado

Meses trabajados Días naturales Días laborables 1 2,5 1,8 2 5 3,6 3 7,5 5,4 4 10 7,2 5 12,5 9 6 15 10,8 7 17,5 12,6 8 20 14,4 9 22,5 16,2 10 25 18 11 27,5 19,8 12 30 **22 **

¿Cuántos días laborables tiene un año?

El número de días laborables en un año depende del calendario de cada ejercicio y de los festivos nacionales y locales. Como referencia para 2026:

Total de días en 2026: 365 .

Sábados y domingos: 104.

Festivos nacionales que no caen en fin de semana: aproximadamente 8-10 según la localidad.

Días laborables estimados en 2026: entre 251 y 253 días (varía por comunidad autónoma y municipio).

Conocer esta cifra es útil para planificar la distribución de vacaciones de los empleados y calcular la productividad real del equipo a lo largo del año.

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¿Cómo organizar las vacaciones de los empleados de forma eficiente?

Para los departamentos de RRHH, gestionar correctamente los días de vacaciones por mes trabajado requiere una planificación clara y herramientas adecuadas.

¿Qué herramientas se pueden utilizar?

Utilizar una hoja de vacaciones para empleados actualizada permite llevar un registro claro de los días disfrutados y pendientes. Para empresas con plantillas más amplias, un programa de control de vacaciones para empleados automatiza el seguimiento, previene conflictos de programación y facilita la aprobación de solicitudes.

¿Qué aspectos debe tener en cuenta RR.HH.?

RR. HH. debe considerar una combinación de factores legales, organizativos y humanos para gestionar correctamente las vacaciones. Entre los principales aspectos destacamos:

Consultar el convenio colectivo para verificar si establece más días de vacaciones o condiciones especiales.

Respetar el derecho del trabajador a disfrutar de al menos dos semanas ininterrumpidas dentro del año natural.

Acordar las fechas con antelación suficiente y comunicar el calendario al equipo para una correcta organización de vacaciones .

Tener en cuenta que las vacaciones no disfrutadas se pagan en el finiquito si finaliza el contrato.

Calcular los días de vacaciones por mes trabajado y gestionar las ausencias del equipo no tiene por qué ser complicado. Un software de RRHH automatiza los cálculos, mantiene actualizado el saldo de vacaciones de cada empleado y permite aprobar solicitudes con un clic.

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