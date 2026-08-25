¿A quién no le gusta recibir la paga extra en España y en el mundo? Es uno de los momentos más esperados para los trabajadores.

Las pagas extras se suman al salario mensual que recibe un empleado. Sin embargo, puede que la paga extra esté prorrateada y que el líquido a percibir mensualmente incluya la paga extra dividida mensualmente. A grandes rasgos, el prorrateo consiste en dividir el importe de las pagas extraordinarias a lo largo de las mensualidades del año, en lugar de pagarlas en dos momentos específicos (generalmente en junio y diciembre).

Para que nos entendamos, se define como pagas extras prorrateadas a las pagas extras que se suman y dividen proporcionalmente a lo largo de los 12 meses del año. En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RR.HH. todos los detalles sobre las pagas extra prorrateadas.

¿Qué son las pagas extra prorrateadas en España?

¿Qué son las pagas extra prorrateadas en España?

Las nóminas que recibimos mes a mes y normalmente, a mes vencido incluyen una serie de conceptos de nómina.

Puede ser que en algunas ocasiones veas que existe un elemento en la parte de devengos de la nómina bajo el nombre de paga extra. Este tipo de gratificación extraordinaria se puede percibir en un mes o varios meses concretos al año. Las más conocidas son la paga extra de Navidad o de verano.

Además, puede pasar que estas pagas se sumen y se dividan proporcionalmente en los 12 meses del año y cobrar la parte que toca cada mes. Además, la prohibición o restricción sobre el prorrateo de las pagas extraordinarias puede variar dependiendo del sector, el convenio colectivo específico o el tipo de contrato.

En otras palabras, el trabajador que reciba las pagas extras prorrateadas cobrará un monto mensual mayor en comparación con aquel que reciba las pagas extras de forma completa en meses específicos, a excepción de los meses en los que se reciben las pagas extras.

Hay que tener en cuenta que el convenio colectivo puede especificar cómo debe pagarse la paga extra. Sin embargo, si existe un acuerdo entre empresa y trabajador, se puede prorratear la paga extra, aunque el convenio colectivo especifique otra cosa.

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¿Cómo hacer el cálculo prorrata de las pagas extras en España?

El importe prorrata pagas extraordinarias, prorrateadas o no, nunca podrá ser inferior al equivalente de 30 días del salario base fijado, o dependiendo del caso, del salario mínimo interprofesional. Existen algunos casos en los que la paga extra puede ser inferior: por ejemplo, empleados en ERTE de suspensión o en baja médica.

Como mínimo se tienen que cobrar 2 pagas extras al año, pero existen algunos convenios colectivos que regulan hasta 4 pagas extra.

🧮 Ejemplo de nómina con paga extra prorrateada Supongamos que Marta, una directiva de la empresa XYZ, recibe un salario mensual de 2.100 euros. En la empresa XYZ, las dos pagas extras establecidas tienen un valor de 1.800 euros cada una. Sin embargo, de acuerdo con lo establecido en el contrato de Marta, se le aplica la paga extra prorrateada. Por esta razón, para calcular, tenemos que seguir los siguientes pasos: Sumar el importe de las dos pagas extraordinarias: 3.600 €

Dividir los 3.600 € entre 12 mensualidades, lo que resulta 300 €

Sumar el importe de la paga prorrateada (300 €) al salario base mensual de Marta; en total recibe 2.400 € En definitiva, la empresa XYZ deberá realizar un pago de 2.400 € en el salario bruto de Marta con la paga prorrateada.

Prorrateo pagas extras: ¿a quién beneficia?

Existen algunos mitos sobre las pagas extras prorrateadas. Se dice que beneficia a las empresas y no a los trabajadores, pero lo cierto es que como se trata de un acuerdo entre empresa y trabajadora, se busca el beneficio común.

Por un lado, la empresa generar la nómina con pagas extras prorrateadas permite tener una previsión de los pagos sin tener que afrontar dos picos por las gratificaciones extraordinarias.

Aun así, eso dependerá del tamaño de la empresa, ya que hay empresas grandes que prefieren pagar las pagas extra en 14 pagas para hacer algunas inversiones con “la hucha de las pagas extra”.

Por otro lado, los trabajadores o trabajadoras cobran la misma cantidad al cabo del año, sea gracias a las pagas extras prorrateadas o a las pagas extras. Los defensores de las 14 pagas defienden el argumento de la alegría que supone cobrar el doble un mes, especialmente en las épocas del año como verano o Navidad, que suelen ser de fuerte gasto en vacaciones y fiestas.

¿Te imaginas no disponer de un programa para hacer nóminas que permita incluir las pagas extras prorrateadas de manera automática y tener que, en primer lugar, preguntarte que es prorrata de pagas extras y en segundo lugar, tener que hacer el cálculo de manera manual para cada uno de tus trabajadores?

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