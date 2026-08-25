Todo lo que debes saber del modelo 111

Enero siempre empieza fuerte. El cierre del año anterior hace que tengamos que presentar una buena cantidad de modelos a Hacienda para cumplir con el calendario fiscal. Estas son obligaciones de empresas como contribuyentes, por lo que si tenemos empleados a nuestra cuenta es obligatorio presentarlos.

¿Qué es el modelo 111? ¿Para qué sirve el modelo 111? ¿Qué es el AEAT 111 o Mod. 111? ¿Cuando se presenta el modelo 111? ¿Quién está obligado a presentar el modelo 111? En el artículo de hoy, te explicamos todo lo necesario sobre el Modelo 111. Además, te enseñaremos un modelo 111 con su respectivas casilla para que sepas cómo cumplimentarlo.

¿Qué es el Modelo 111?

¿Qué es el Modelo 111?

El modelo 111 es el documento mediante el cual las empresas y los trabajadores autónomos informan y entregan los importes retenidos de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) durante el trimestre a sus empleados, profesionales o empresarios. Es decir, el IRPF se recoge en el modelo 111.

A menos que no se haya retenido IRPF, tendrás que presentar el modelo 111 al AEAT.

Para ilustrarlo mejor, si cuentas con empleados, sus nóminas incluirán una deducción de IRPF que se descuenta de su salario, y como empleador, es tu responsabilidad remitir estos importes. Más adelante, el empleado presentará su declaración de impuesto personal utilizando el modelo 100.

Es decir, se trata de una cantidad de "dinero a cuenta" que posteriormente la Hacienda podría reembolsar, según el caso, al trabajador o empresario, a través de la declaración del IRPF.

En definitiva, cuando nos preguntamos qué es el modelo 111 la respuesta es sencilla: es una declaración trimestral o mensual de retenciones profesionales y de personal. Entonces te estarás preguntando ¿El modelo 111 para qué sirve? ¡No te preocupes! A continuación, te lo explicaremos.

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¿El Modelo 111 para qué sirve?

Como bien sabrás, los empleados reciben una nómina cada mes en la cual se retiene el IRPF junto a otros impuestos, como la cotización a la Seguridad Socia l por desempleo, contingencias comunes y formación profesional, que dependerán de las bases del empleado así como del grupo de cotización que tengan.

Este se descuenta del salario bruto de la nómina del trabajador y la empresa tiene que pagarlo mediante la presentación de las declaraciones de impuesto o Seguridad Social.

Por otra parte, cada trabajador tiene que presentar su propia renta personal, la cual declarará una vez al año mediante la Declaración de la Renta a Hacienda. Lo que la empresa ha ido pagando a lo largo del año en concepto de retenciones de IRPF es una especie de “caja de ahorros” para el empleado.

✍ ️ Recuerda que… No se puede llamar impuesto 111 al modelo 111. Es decir, el Modelo 111 es un modelo de autoliquidación, no un impuesto. El impuesto es el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), y el Modelo 111 es un modelo que se utiliza para declarar las retenciones e ingresos a cuenta del IRPF.

¿Cuál es el plazo para la presentación del Modelo 111?

En cuanto al modelo 111, Hacienda es el organismo al cual nos tenemos que dirigir para presentarlo. A la hora de rellenar el modelo 111 es necesario tener en cuenta varios aspectos. Por ejemplo, si es una gran empresa fiscalmente hablando o no, se presentará o bien mensualmente o trimestralmente.

Por norma general, el período de presentación del Modelo 111 se divide en trimestres de la siguiente manera:

Primer trimestre (enero, febrero, marzo): Del 1 al 20 de abril .

Segundo trimestre (abril, mayo, junio): Del 1 al 20 de julio .

Tercer trimestre (julio, agosto, septiembre): Del 1 al 20 de octubre .

Cuarto trimestre (octubre, noviembre, diciembre): Del 1 al 20 de enero.

⚠️ No obstante, existen ciertos contribuyentes que están obligados a presentar este formulario de manera mensual. Este requisito aplica a grandes empresas o a entidades del sector público cuyo presupuesto anual supere los seis millones de euros . En estos casos, deben presentar su declaración mensualmente durante los primeros 20 días de cada mes.

💡¿Sabías que...? Bajo el artículo 7p de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), los ingresos obtenidos en el extranjero por trabajadores residentes en España pueden ser exentos hasta 60.100 euros anuales. Esto es especialmente relevante al completar el Modelo 111, ya que las retenciones de IRPF aplicadas a los salarios no incluirían los ingresos exentos bajo este artículo.

¿Quién está obligado a presentar el Modelo 111?

Como hemos comentado anteriormente, todas las empresas y autónomos individuales que tengan trabajadores o facturas profesionales tienen la obligación de presentar y rellenar el modelo 111 .

Por otra parte, si se cumplen alguno de los siguientes requisitos también se tendrá que presentar el modelo 111:

Es obligatorio presentar el modelo 111 si no hay retenciones, aunque se tengan trabajadores en nómina y su IRPF sea 0.

Si se tiene facturas de actividad agrícola, ganadera o forestal.

Con facturas de ciertas actividades con obligación de retención del 1% de IRPF.

Si se han ganado premios en concursos o juegos habrá retenciones del 111.

Si se han obtenido ganancias patrimoniales en percepciones obtenidas por aprovechamientos forestales de montes públicos.

Por cesión de derechos de imagen.

¿Cómo presentar el modelo 111 telemáticamente?

Hoy en día las empresas tienen la obligación de presentar el modelo 111 de forma telemática. Por ello, para presentar el modelo 111 telemáticamente, hay que seguir los siguientes pasos:

Acceder al portal de la Agencia Tributaria. Puedes hacerlo a través de la web de la Agencia Tributaria o de la app móvil. Identificarte. Puedes hacerlo con Cl@ve PIN, Cl@ve Permanente o DNI electrónico. Seleccionar el modelo 111. En la sección "Modelos y Declaraciones", selecciona el modelo 111 y pulsa en "Presentar". Introducir los datos de la autoliquidación. Los datos que tienes que introducir son los siguientes: Razón social o nombre y apellidos: La razón social o nombre y apellidos de la empresa o entidad que presenta la autoliquidación. NIF: El NIF de la empresa o entidad que presenta la autoliquidación. Periodo de liquidación : El periodo de liquidación al que corresponde la autoliquidación. Rendimientos del trabajo: Los rendimientos del trabajo pagados en el periodo de liquidación. Rendimientos de actividades económicas: Los rendimientos de actividades económicas pagados en el periodo de liquidación. Premios: Los premios pagados en el periodo de liquidación. Determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta: Las determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta pagados en el periodo de liquidación. Descargar y firmar el modelo. Una vez que hayas introducido todos los datos, puedes descargar el modelo en PDF. Firma el modelo en el lugar indicado y guárdalo. Enviar el modelo. Una vez que hayas firmado el modelo, puedes enviarlo a la Agencia Tributaria. Puedes hacerlo a través de la web de la Agencia Tributaria o de la app móvil.

Te dejamos con el modelo 111 que ofrece la Agencia Tributaria:

⚠️ Recuerda que... Por lo general, si una empresa o autónomo no puede pagar el importe de una declaración, puede pedir un aplazamiento o fraccionamiento. No obstante, Hacienda no permite aplazar el pago del modelo 111, ya que corresponde a retenciones practicadas a terceros.

¿Qué pasa si no presento el modelo 111 a tiempo?

Si un autónomo o empresa no respeta los plazos establecidos, se enfrentará a sanciones. Estas penalizaciones dependen del grado de demora y se añaden al total no pagado del IRPF:

1️⃣ Si un autónomo o empresa se percata del retraso y decide regularizar su situación de manera voluntaria antes de recibir una notificación de la AEAT, los recargos aplicables son los siguientes:

5% si el modelo 111 se presenta después de tres meses y hasta un día antes de cumplir seis meses.

10% si el modelo 111 se presenta entre tres meses y un día y seis meses.

15% si el modelo 111 se presenta entre seis meses y un día y un año.

20% más intereses de demora si el modelo 111 se presenta después de más de un año.

2️⃣ Si la AEAT detecta el incumplimiento y notifica al contribuyente antes de que éste regularice su situación, las sanciones dependerán de la gravedad de la infracción, según lo estipulado en la Ley General Tributaria:

50% del importe no ingresado para infracciones leves, como errores involuntarios que no resulten en un perjuicio económico significativo para la AEAT.

100% del importe no ingresado para infracciones graves, como la reducción indebida de los ingresos a declarar, ya sea de forma intencionada o no.

150% del importe no ingresado para infracciones muy graves, como la ocultación intencionada de información fiscal que obstaculice la labor de inspección de la AEAT.

En definitiva, como has podido observar la presentación del modelo 111 es obligatoria para todas las empresas y entidades que paguen rentas a trabajadores, profesionales o empresarios, independientemente de que se hayan practicado retenciones o no.

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