La gestión de recursos humanos en una empresa es imprescindible. Debes tener en cuenta que su función es organizar y supervisar el activo más importante que puede tener una organización: sus empleados. Hoy en día, existen diferentes tipos de software de gestión de recursos humanos que facilitan enormemente esta labor.

Entre las actividades más relevantes se encuentran el pago de las nóminas y la gestión de la información de los empleados. Sin embargo, hay otras áreas esenciales que a veces no se pueden abarcar por falta de tiempo o de recursos. Es este punto es en el que la tecnología se está volviendo fundamental para una correcta gestión de los recursos humanos en una empresa.

¿Qué es la gestión de recursos humanos? ¿Para qué sirve la gestión de RRHH? ¿O qué puede hacer PayFit por tu empresa? En este post explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre la gestión de los recursos humanos.

¿Para qué sirve la gestión de recursos humanos en una empresa?

¿Para qué sirve la gestión de recursos humanos en una empresa?



La gestión y el desarrollo de los recursos humanos de una empresa es el nexo de unión entre la propia empresa y sus empleados. En ese sentido, las funciones más importantes de las que se ocupa son las siguientes:

Establecer la política de selección del personal. A través de diferentes sistemas y herramientas, el departamento de gestión de recursos humanos de la empresa es el encargado de definir el proceso de selección de nuevos empleados.

Establecer la política de formación. Una correcta gestión de RRHH implica elaborar un plan de formación para que los trabajadores sigan adquiriendo nuevos conocimientos una vez que ya forman parte de la organización. Esto conlleva conseguir trabajadores más cualificados, lo que repercute directamente en mayores beneficios para el negocio.

Gestionar el talento. Es importante que cada empleado desempeñe una tarea adecuada a su talento. Si no es así, la compañía estará desperdiciando recursos.

Establecer la política retributiva. Los responsables de la gestión de recursos humanos de la empresa definen las bandas salariales para que no haya ningún tipo de problema entre los trabajadores. Una vez se deja bien claro la retribución que se recibe en cada puesto, este tipo de conflictos desaparecerán.

Administración. En esta área se recogen tareas como son la gestión de nóminas, los documentos necesarios si debes despedir a algún empleado, actualizaciones de expedientes, etc.

Los beneficios de la utilización de un software de recursos humanos





Una gestión integrada de los recursos humanos mediante la utilización de un software supone un enorme avance para tu empresa. Entre sus principales beneficios te destacamos los siguientes:

Acceso muy fácil a la información de tus empleados. Una gestión integrada de recursos humanos online mediante un programa informático te permite acceder rápidamente a la información de tus empleados desde una única plataforma. Organización en el trabajo. A través de un calendario puedes organizar todo lo relacionado con tus trabajadores, como vacaciones, incapacidades, días libres, etc. Un aspecto fundamental para que tengas completamente organizada tu empresa. Administración y gestión de nóminas de manera automática. Se encarga de realizar los cálculos exactos para generar las nóminas de tus empleados, resuelve cualquier tipo de incidencia relacionada con ellas y envía los recibos a los trabajadores de manera automática, entre otras muchas funciones. Evaluación del desempeño. Podrás medir el desempeño de cada uno de los trabajadores y obtener información muy valiosa sobre el rendimiento que están ofreciendo cada uno de ellos. Reclutamiento. Mediante este software es posible atraer y reclutar al mejor talento para tus puestos vacantes. También se encargará de gestionar el contrato de trabajo de esos nuevos empleados.

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¿Cuáles son los objetivos de la gestión del capital humano?

La gestión del capital humano es fundamental para cualquier organización que aspire a maximizar su eficiencia y éxito. Los objetivos principales de esta área incluyen:

Atracción y retención de talento: Identificar, atraer y retener a los mejores talentos es crucial para mantener la competitividad de la empresa. Esto implica no solo reclutar individuos altamente cualificados, sino también desarrollar estrategias para mantener su motivación y lealtad a largo plazo. Desarrollo y capacitación: Invertir en la formación y desarrollo profesional de los empleados para asegurar que cuenten con las habilidades y conocimientos necesarios para cumplir con sus responsabilidades y adaptarse a los cambios del mercado. Mejora del rendimiento: Implementar sistemas de evaluación del rendimiento que permitan medir de manera efectiva la contribución de los empleados a los objetivos de la empresa, y usar esta información para mejorar los procesos y la productividad. Gestión de la cultura organizacional: Fomentar una cultura de trabajo positiva que refuerce los valores de la empresa, mejore la satisfacción laboral y promueva un ambiente de trabajo colaborativo y respetuoso. Cumplimiento legal y ético: Asegurar que todas las prácticas de gestión de recursos humanos cumplan con las leyes y regulaciones vigentes, además de adherirse a normas éticas para proteger a la empresa y a sus empleados. Gestión de la diversidad: Promover la inclusión y gestionar la diversidad dentro de la fuerza laboral para mejorar la innovación, la creatividad y el rendimiento del equipo. Planificación estratégica del personal: Alinear la planificación de recursos humanos con las metas y objetivos estratégicos de la empresa, asegurando que la organización tenga el personal adecuado en el momento y lugar correctos para cumplir sus objetivos.

Estos objetivos son esenciales para crear un entorno de trabajo donde los empleados se sientan valorados y motivados, y donde la empresa pueda alcanzar sus metas de manera eficaz y eficiente.

¿Por qué es importante la gestión de recursos humanos?

Desde su nacimiento en el siglo XX, la gestión de los RRHH ha experimentado una asombrosa evolución. En este sentido, te sorprenderá saber que ciertos autores lo identifican como la clave para el éxito empresarial. ¿Qué significa esto? Que lo consideran como un vértice más de la estrategia corporativa, al mismo nivel que la economía o la imagen de marca.

Hay valores, como el potencial intelectual, la flexibilidad laboral o la resiliencia, que no siempre reciben la importancia necesaria. Precisamente, es aquí donde mejor puedes comprender la idoneidad de la gestión de RRHH, pues se encarga de ponerlos sobre la mesa, analizarlos y optimizarlos.

De igual modo, no olvides que la competitividad interna es uno de los aspectos más potenciados en este ámbito. Se trata de gestionar la retención de talento y la captación de personal mediante tres estrategias fundamentales:

Seguimiento de tendencias laborales e implantación en el panorama empresarial.

Programas de formación para empleados mediante píldoras informativas y cursos.

Formatos de promoción interna destinados a promover el reskilling o al upskilling .

¿De qué se encarga el equipo de Recursos Humanos?

Como has visto, este departamento está estrechamente vinculado al capital profesional. Para reflejar mejor esta idea, te explicaremos las funciones de la gestión de RRHH de un modo distinto. Lo que haremos será plasmarlas según cada etapa que atraviesa el empleado, de modo que comprendas mejor el acompañamiento que implica esta labor.

1. Antes de entrar a la empresa

Los profesionales de gestión de RRHH son los encargados de controlar el crecimiento interno, es decir, las entradas de nuevos trabajadores:

Selección de personal : realización de entrevistas de trabajo y nombramiento de candidatos.

Identificación del talento: propuesta de personas con potencial para el negocio.

2. En el momento de incorporarse

Cuando un empleado nuevo llega a la empresa, el departamento de gestión de los recursos humanos se convierte en su principal apoyo laboral:

Proceso de onboarding : acompañamiento para facilitar la adaptación e integración en la empresa.

Elaboración de un plan de carrera : demostración de las posibilidades de ascenso o reinvención profesional.

3. Durante el trabajo diario

Si el trabajador ya forma parte de la compañía, otra de las funciones de la gestión de recursos humanos es supervisar y optimizar su trabajo diario:

Elaboración de planes de mejora para garantizar los derechos laborales y facilitar el teletrabajo.

Retención del talento con el fin de asegurar un ambiente favorable que reduzca la tasa de rotación.

¿Cuáles son las competencias de la gestión de RRHH?

¿Sabes qué es la gestión de RRHH por competencias? Recientemente, este concepto ha ganado una relevancia que se hace patente, sobre todo, en empresas verdaderamente adaptadas al siglo XXI.

1. Diferenciación de aptitudes

Los especialistas en gestión estratégica de recursos humanos deben garantizar que cada trabajador está en el puesto correcto según sus competencias. Para ello, las dividen en cuatro tipos principales:

Esenciales : son las básicas para ejercer el puesto y se examinan en la entrevista de trabajo .

Diferenciadoras : permiten establecer ciertos niveles de personal con mayores posibilidades de ascenso.

Genéricas : estas aptitudes, con un enfoque más transversal, son las que se requieren para estar en la empresa.

Específicas: imprescindibles para acceder a un puesto superior o cambiar de función.

2. Objetivos enfocados al crecimiento interno

Más allá de la entrada continua de personal a través del reclutamiento personal , el departamento de gestión de RRHH también se centra en la plantilla existente. Para ello, establecen ciertos objetivos:

Permitir el progreso constante mediante planes de carrera vinculados a las competencias.

Agilizar la toma de decisiones basada en las aptitudes y el conocimiento.

Garantizar el desarrollo de nuevas habilidades o la optimización de las existentes.

3. Nuevos modelos de gestión de RRHH

Por último, el sistema basado en competencias permite desarrollar nuevos modelos de gestión. Esta es la mejor manera de explicar para qué sirve la gestión de recursos humanos:

Employee journey maps : valoración íntegra y visual de la trayectoria de un empleado dentro del negocio para aumentar las posibilidades de retención.

Inbound recruiting : método basado en conseguir candidatos mediante la atracción al valorar el negocio como una oportunidad profesional.

Performance management: permitir a los empleados ser un buen mánager es vital para crear nuevos modelos de liderazgo y cooperación interna.

En definitiva, la gestión de RRHH se ha consolidado como un eje vertebrador de las compañías, tanto del presente como del futuro. ¿Quieres saber más sobre qué significa RRHH ?

Como has podido ver, los nuevos tiempos requieren enfoques completamente opuestos a los tradicionales. Por ello, PayFit emerge como una herramienta esencial en este paisaje de RRHH modernizado, ofreciendo una plataforma automatizada que simplifica la gestión de nóminas, las bajas laborales, y los beneficios, permitiendo a los equipos de RRHH dedicar más tiempo a las estrategias de desarrollo del talento y menos a tareas administrativas. Además, con funcionalidades que facilitan el seguimiento de objetivos y el desempeño, PayFit ayuda a alinear las metas individuales con los objetivos corporativos, fomentando un entorno de trabajo más productivo y motivador. Esto, combinado con su capacidad para adaptarse a las regulaciones locales y gestionar datos de forma segura, convierte a PayFit en un aliado clave para cualquier empresa que busque optimizar sus operaciones de RRHH y potenciar su capital humano en la era digital.

¿Qué puede hacer PayFit por tu empresa con relación a la gestión de los RRHH? 1) Gestiona nóminas y trámites Gestiona y automatiza las nóminas y los trámites con la Seguridad Social y el fichero SEPA

Configuración de la plataforma según el Convenio Colectivo de tu empresa y las novedades legales

Firma digital y envío de nóminas y documentos a cada empleado por email 2) Centraliza la vida laboral de tus empleados Te proporciona acceso a todos los documentos relevantes de tu empresa en un único espacio: nóminas, contratos, certificados de baja laboral, etc.

Genera informes sobre los gastos de la empresa, impuestos y tasas, proyectos, fichaje de tus empleados, etc.

Control horario y fichaje, cálculo de vacaciones y control de gastos de empresa 3) Asesoramiento laboral Módulo de evaluación y seguimiento, reuniones 1:1

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