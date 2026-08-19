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Fundamentos RRHH

Descubre los fundamentos de RRHH: formación para managers, nuevas políticas de trabajo, prácticas de RRHH y mucho más.

Gestión de equipos

Toda la formación de RRHH para que los managers de tus equipos aprendan a realizar una gestión de equipos óptima

Ser un buen manager, las claves que necesitasTipos de management: ¿eres un líder o un “jefe”?Todo lo que hay que saber sobre la carrera profesional
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Prácticas de RRHH

¿Cómo mejorar el proceso de contratación de nuevos empleados? Te compartimos las mejores prácticas para los procesos de selección.

Los secretos de una buena gestión de personas y equiposPlan de recursos humanos, ¿en qué consiste?Atraer y Retener Talento en 2023
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Actualidad legal y laboral

Encuentra aquí todo lo que necesitas saber sobre las últimas novedades legales y laborales que pueden afectar a tu empresa.

La jornada de 37.5 horas, la nueva realidadEl TS obliga a las empresas a una audiencia previaMedidas urgentes por la DANA
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Gestión de Recursos Humanos

¿Qué importancia tiene el departamento de Recursos Humanos dentro de una empresa? Explicamos a los empresarios y encargados del departamento de RRHH todas las claves al respecto.

La gestión de los recursos humanos de una empresaQué significa RRHH: las funciones de este departamentoSoftware de recursos humanos para PYMES
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Tendencias RRHH

Estar al tanto de las principales tendencias de RRHH mejorará el desarrollo de tu negocio. En esta categoría analizamos cuestiones como el microlearning, employer branding, trabajar en una startup o la humanización de los RRHH, entre otros.

Employer branding, la nueva tendencia de RRHH Cómo humanizar los RRHH de una empresaPeople Analytics en el Departamento de RRHH
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Gestión de objetivos

Optimizando el rendimiento del equipo: formación integral de RRHH para desarrollar habilidades de gestión en managers y potenciar la eficiencia del equipo.

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Más de 22.000 clientes ya han simplificado su gestión de nóminas

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