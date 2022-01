¿Cuánto cotizan las horas extras?

Por parte del empleado, las horas extras cotizan al 2%. El porcentaje que paga la empresa por estas horas es mayor:

un 12% si son por horas extras por fuerza mayor;

un 23.6% si es por horas extras estructurales.

No obstante, lo que cotizan las horas extra para la empresa no quedará nunca reflejado en la nómina, si no en los Seguros Sociales.

