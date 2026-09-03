La calidad de vida durante el trabajo, y ahora también durante el teletrabajo , es una variable que las empresas empiezan a tener muy en cuenta. Los trabajadores de hoy en día no aceptan un puesto de trabajo sencillamente por la posición que se les propone; ahora también tienen en cuenta la calidad de vida que pueden llegar a tener trabajando en esa empresa: el ambiente de trabajo, la visión y los valores, los compañeros de trabajo, las tareas diarias y la conciliación con la vida familiar y personal .

La gestión financiera que tienen las personas es un tema tabú en España y otros países, mientras que en países anglosajones se han desarrollado políticas de bienestar financiero para los empleados que permiten ofrecer más facilidades y evitar el estrés financiero causado por la gestión de las finanzas.

¿Qué es el estrés financiero? ¿Cuáles son las consecuencias del estrés financiero? ¿Cómo se gestiona el estrés financiero en España? ¿Cómo manejar el estrés financiero de forma efectiva? En el artículo de hoy, PayFit te lo cuenta.

¿Qué es el estrés financiero?

¿Qué es el estrés financiero?

El estrés financiero se produce como consecuencia de los problemas económicos que generan ansiedad y sensación de vulnerabilidad o escasez. Un buen control de las finanzas es fundamental para prevenir este tipo de estrés y sus posibles efectos negativos en la salud física y mental.

Es importante comprender la definición de estrés financiero, ya que los problemas financieros pueden causar estrés tanto a individuos como a empresas. Especialmente cuando se trata de gastos extraordinarios , la incapacidad de gestionar correctamente los recursos puede derivar en presión constante y ansiedad.

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¿Cuáles son las razones para padecer estrés financiero?

Para muchos trabajadores, vivir al límite o no saber si van a llegar a fin de mes es una sensación casi permanente. Las razones principales que indican que un trabajador padece estrés financiero son:

Distribuyes tu dinero en deudas.

No sabes ni en qué gastas tu dinero.

Gastas mucho en vivienda.

Evitas tener gastos y no precisamente para ahorrar.

Ahorrar es imposible.

Sientes que tu estabilidad emocional es vulnerable.

El problema del estrés financiero es que se decide finalmente prescindir de cosas importantes para la salud o el bienestar del trabajador. Los problemas financieros causan estrés que afecta no solo a la economía personal, sino también al desempeño laboral.

¿Cuáles son las consecuencias del estrés financiero?

El estrés financiero es una realidad que afecta a un gran número de empleados en España, y sus consecuencias van más allá de la esfera personal, impactando también en el ambiente laboral. Este fenómeno no solo preocupa a los trabajadores sino también a los empleadores, quienes buscan promover un entorno de trabajo saludable y productivo.

1️⃣ Impacto en la Salud Mental y Física: El estrés financiero puede tener un impacto significativo en la salud mental en el trabajo , incluyendo ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos. Además, este tipo de estrés también puede manifestarse físicamente, provocando dolores de cabeza, problemas de sueño, hipertensión y otras condiciones médicas. La preocupación constante por las finanzas personales consume energía y atención, lo cual puede disminuir la capacidad de concentración y rendimiento en el trabajo.

2️⃣ Disminución del Rendimiento Laboral: Los empleados que experimentan estrés financiero suelen tener una menor productividad . La preocupación por las deudas o la gestión del presupuesto personal puede resultar en distracción y falta de concentración en las tareas laborales. Esto no solo afecta la calidad del trabajo realizado sino que también puede aumentar la tasa de errores, retrasos en las entregas y, en general, una disminución en el rendimiento laboral.

3️⃣ Incremento del Absentismo y Presentismo: El estrés financiero es una causa común de absentismo laboral , ya que los problemas de salud asociados pueden llevar a los empleados a tomar más días de baja. Por otro lado, el presentismo, que ocurre cuando los empleados acuden al trabajo, pero no están completamente presentes o productivos, también se ve influenciado por este tipo de estrés. El presentismo puede ser incluso más costoso para las empresas que el absentismo, ya que es más difícil de identificar y abordar.

4️⃣ Deterioro de las Relaciones Laborales: La presión financiera puede afectar el clima laboral, generando conflictos laborales . Los empleados estresados pueden ser más susceptibles a malentendidos o a reaccionar de manera exagerada ante situaciones cotidianas, lo que puede deteriorar las relaciones laborales y crear un ambiente de trabajo tenso.

¿Cómo afecta el estrés financiero en España?

Este problema afecta a España en todas las generaciones: la Generación Z está buscando lanzarse al mundo laboral lleno de competencia y de oportunidades, los Millennials buscan una estabilidad para poder comprar; y mientras, la Generación X busca administrar sus deudas y créditos, y los baby boomers se preparan para su jubilación.

También afecta a todos los niveles salariales: una empresa que paga a sus empleados particularmente bien no se libra de este problema. De hecho, el estrés financiero no está vinculado a la remuneración que recibe una persona, sino con la relación que existe entre el dinero de una persona y el tipo de gasto que realiza. En cada nivel hay un ritmo de vida asociado: por lo tanto, el "estrés financiero" se refiere a no tener una seguridad acerca de sus finanzas y no realizar un buen control.

En el contexto actual, es probable que este tipo de estrés se agrave: el Covid-19 ha puesto de rodillas a la economía mundial y España no ha sido menos. Las empresas piden bonificaciones para, así pues, poder mantener los puestos de trabajo de muchos de los trabajadores. A las dificultades laborales y económicas del covid se enfrentan los empleados y las empresas, especialmente por la pérdida de compromiso con la empresa y consecuentemente en la actividad productiva empresarial.

En este contexto, es esencial que primero, las empresas entiendan los gastos deducibles y los gastos no deducibles para poder gestionar bien sus finanzas y poder asesorar a sus trabajadores en su gestión financiera personal.

⚠️ Recuerda qué... Todas las decisiones que contribuyan a la reducción del estrés financiero de los empleados (desmaterialización de informes de gastos, flexibilidad en los pagos, contribución a los gastos diarios, implementación de planes de ahorro, capacitación financiera, etc.) permitirán ver un círculo virtuoso el día para la empresa como para los empleados. Por un lado, para empleados: mejor gestión de sus ahorros, disminución de las distracciones y aumento de la productividad, fomento de la confianza en la empresa y disminución de los problemas de salud. Por otro lado, para empresas: mejora el employee branding y el ambiente de trabajo, retención de sus empleados, mayor rendimiento y mejores resultados.

¿Qué herramientas existen para evitar el estrés financiero?

Como hemos comentado, existen varias soluciones que pueden ayudar a paliar el estrés financiero que sufren los empleados de una empresa. Ahora bien, como más vale prevenir que curar, te mostramos qué herramientas pueden ayudarte a establecer una política de bienestar financiero a tus trabajadores que acabará con su estrés.

Desmaterializar informes de gastos

Desmaterializar los informes de gastos profesionales tanto a nivel de empresa como individualmente, conlleva un gran número de beneficios:

Ahorro de tiempo a los empleados que pasan menos tiempo administrando informes de gastos. De esta manera pueden dedicar más tiempo a tareas más productivas con mayor valor añadido.

Las validaciones internas son más rápidas y están mejor documentadas, y los riesgos de fraude se reducen mucho con los informes de gastos.

Resulta en una ganancia financiera en el procesamiento de datos administrativos y contables , tanto en términos humanos, como también en costos operativos.

Al permitir que los empleados no tengan que pagar por los costes profesionales, la empresa les libera del estrés de no ser reembolsados ​​en caso de pérdida del recibo. De esta manera recuperan lo gastado de manera mucho más fácil.

Ofrecer planes de ahorro

El estrés financiero a menudo es causado por no tener una capacidad mensual para poder ahorrar. Por lo tanto, puede ser importante para la empresa ofrecer planes de ahorro para sus empleados, como un Plan de ahorro de la empresa (PEE), un PER (Plan de ahorro para la jubilación), un PEI (Plan de ahorro entre empresas).

Proponer un anticipo

La solicitud anticipada del salario es un tema que cada vez resulta más popular en las empresas: te permite solicitar un anticipo de la nómina por los días trabajados y ya solicitados. Algunas startups incluso ofrecen a los empleados elegir la fecha o los plazos para el pago de su nómina: ¡cada 15, 10 o incluso 2 días!

Esta opción tiene mucha más importancia cuando las fechas conllevan más apogeos, como las vacaciones de verano o la Navidad. Esto permite a los empleados lidiar con gastos excepcionales con más flexibilidad y, por lo tanto, evitar estrés. El objetivo de esto no es solicitar un adelanto salarial, sino pagar a los trabajadores gradualmente durante el mes, lo que les permite administrar mejor sus finanzas.

Contribución a los gastos diarios

La compañía también puede apoyar a sus empleados ayudándoles con sus gastos diarios, como dietas y transporte. Al identificar las principales áreas de gasto de los trabajadores, se pueden establecer ayudas para organizar una mejor gestión.

El estrés financiero es un problema multifacético con repercusiones significativas en la salud, el bienestar y la productividad laboral. Conocer la definición de estrés financiero, entender que los problemas financieros causan estrés y aplicar estrategias de prevención permite a las empresas y empleados crear un entorno más saludable y productivo. Implementar estas soluciones es esencial para manejar el estrés financiero de forma efectiva.

En PayFit, nuestro módulo de gastos permite a los empleados gestionar sus gastos financieros de manera eficiente, reduciendo el estrés financiero relacionado con los reembolsos de gastos profesionales.