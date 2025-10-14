¿Qué es el permiso por fuerza mayor ? ¿Cuáles son los requisitos del permiso por fuerza mayor ? Por ello, en el artículo de hoy trataremos los puntos clave sobre el permiso por fuerza mayor así tanto empresarios como departamentos de RRHH os podéis convertir en expertos en los permisos retribuidos .

Desde el 30 de junio de 2023, se pusieron en efecto las novedades aprobadas por el Gobierno en relación con la búsqueda de equilibrio entre la vida personal, familiar y laboral. Entre estas, resalta la extensión de los permisos, en conformidad con las regulaciones establecidas por la normativa europea.

Así mismo, es importante mencionar que dicho permiso se tiene que ajustar a aquello acordado en el convenio colectivo correspondiente o, si no existe dicha regulación en el convenio, aquello acordado entre la empresa y los representantes de los trabajadores .

En otras palabras, el permiso por ausencia por fuerza mayor familiar es un permiso retribuido de 4 días al año el cual es aplicable en situaciones de fuerza mayor, tal y como su propio nombre indica, cuando se requiera debida a emergencias familiares urgentes relacionadas con familiares o personas con las que el trabajador convive , concretamente en casos de enfermedad o accidentes que demanden la presencia inmediata de la persona trabajadora.

El artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores establece que el permiso por causa de fuerza mayor es el derecho a ausentarse de la vida laboral debido a situaciones de fuerza mayor, en caso de motivos familiares urgentes vinculados a familiares o personas con las que se convive.

¿Cuáles son los requisitos del permiso por fuerza mayor ?

Como ya hemos indicado anteriormente, en el apartado 9 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores se regula el permiso para ausencias por fuerza mayor. En este se establece una serie de requisitos legales que han de concurrir en el hecho causante para poder hacerlo efectivo.

Por ello, los requisitos del permiso por fuerza mayor son los siguientes :

1️⃣ Se tiene que considerar que es por causa de fuerza mayor.

¿Te preguntarás que se considera fuerza mayor ? Pues bien, el Tribunal Supremo ha establecido por fuerza mayor lo siguiente : “aquellos hechos que aun siendo previsibles, sean sin embargo inevitables, insuperables e irresistibles, siempre que la causa que los motiva sea independiente y extraña a la voluntad del sujeto obligado".

2️⃣ Que sea necesario.

Es decir, se establece que para que sea necesario se requiere que la persona trabajadora deba tener la necesidad de hacer uso del permiso por fuerza mayor.

3️⃣ Exclusividad de solicitar el permiso por fuerza mayor por motivos familiares y relacionados con familiares o personas convivientes.

4️⃣ Se exige el criterio de urgencia como uno de los requisitos.

5️⃣ El hecho causante exigido es en caso de enfermedad o accidente. Se considera que fuera de este hecho causante se tendría que acudir al resto de permisos previstos, como lo serían los permisos por hospitalización.

6️⃣ Requieran la presencia inmediata del empleado de manera obligatoria.

En resumen, el nuevo permiso retribuido de cuatro días al año, destinado a situaciones de fuerza mayor vinculadas a circunstancias familiares urgentes, en caso de enfermedad o accidente que exijan la presencia inmediata, ofrece a los empleados la flexibilidad necesaria para atender emergencias familiares. Por lo tanto, tus trabajadores pueden disfrutarlo por horas, pero el cómputo total anual es de 4 días. Por ejemplo : Miguel puede disfrutar 3h un día, 5h otro…y así hasta sumar 4 días laborables en total.

¿Quién puede disfrutar de un permiso por fuerza mayor ?

Según el artículo 37.9 del Estatuto de los Trabajadores en España, se considera de carácter retribuido el permiso por motivos familiares urgentes como parte de las situaciones de fuerza mayor.

Este permiso es aplicable a cualquier trabajador que necesite ausentarse de su trabajo por circunstancias imprevistas que requieran atención inmediata y que puedan justificarse adecuadamente.

¿Cuánto tiempo se permite el permiso por fuerza mayor ?

El Estatuto de los Trabajadores permite que los trabajadores se ausenten del trabajo cuatro días al año por causa de fuerza mayor. Este permiso no necesita ser disfrutado de manera consecutiva, pudiendo fraccionarse por horas o días según la necesidad.

¿Qué documentación se requiere para este tipo de permiso ?

Para justificar un permiso por fuerza mayor, el trabajador está obligado a presentar documentación que acredite la causa de la ausencia.

Esto puede incluir, pero no se limita a, certificados médicos, informes policiales en caso de accidentes, o documentos que demuestren la afectación por desastres naturales. La aceptación de estos documentos depende de cada empresa, pero generalmente deben ser suficientes para justificar la ausencia.

¿Cuál es la distinción entre el permiso destinado a los cuidadores y el de ausencia por fuerza mayor ?

La diferencia radica en la especificación de las circunstancias que justifican su utilización. Es decir, por un lado el permiso para cuidadores se requiere en casos de serias razones médicas, mientras que el permiso por fuerza mayor está basado en situaciones familiares urgentes.

Mientras que, los eventos que demandan el uso del permiso por fuerza mayor deben denotar urgencia y una necesidad inmediata de acción. Un escenario en el que sería aplicable este permiso sería si surgiera una enfermedad repentina en un menor durante el horario escolar, exigiendo una respuesta inmediata de los padres trabajadores.

En definitiva, el permiso por fuerza mayor emerge como un recurso vital para enfrentar circunstancias familiares urgentes que requieren atención inmediata. Su enfoque en la respuesta pronta a situaciones imprevistas demuestra su importancia en la conciliación entre las responsabilidades laborales y familiares de nuestros empleados. Al brindar la flexibilidad necesaria para lidiar con emergencias familiares, este permiso no solo refleja un compromiso con el bienestar de los trabajadores, sino que también subraya la sensibilidad de las políticas laborales a las necesidades cambiantes de la vida moderna. La provisión de este permiso no solo contribuye a un entorno laboral más comprensivo, sino que también apunta a un equilibrio más sostenible entre las diversas facetas de la vida de los trabajadores.

