¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
Cumplimiento normativo
Un software de nóminas facilita a las empresas del sector servicios adaptarse a los marcos normativos y legales aplicables.
¿Conoces empresas que aún gestionan sus nóminas a mano ? Háblales de PayFit y gana 500€.
En PayFit ofrecemos soluciones innovadoras de gestión de nóminas y recursos humanos para las empresas de servicios como consultoría, auditoría, etc.
El sector de servicios, que abarca desde agencias de turismo y seguros hasta servicios jurídicos y contables, ha evolucionado significativamente con la integración de la tecnología en sus operaciones diarias.
Esta transformación no solo ha optimizado las operaciones internas, sino que también ha mejorado significativamente la interacción con los clientes, permitiendo respuestas más rápidas y personalizadas que mejoran la experiencia general del usuario y la eficiencia operativa.
Cumplimiento normativo
Un software de nóminas facilita a las empresas del sector servicios adaptarse a los marcos normativos y legales aplicables.
Escalabilidad
Las empresas de servicios pueden necesitar escalar rápidamente, gestionar esta escalabilidad con un proveedor como PayFit en términos de recursos humanos es crucial.
Gestión de talento diversificado
En el competitivo sector servicios, tomar ventaja de las integraciones que ofrecen los softwares como PayFit es crucial, ya que permitien una comunicación y operación fluidas entre herramientas.
Datos y reporting
PayFit proporciona herramientas para el análisis de datos y la generación de informes, permitiendo a las empresas obtener insights valiosos sobre su fuerza laboral y tomar decisiones basadas en datos
El sector servicios representa aproximadamente el 70% del Producto Interior Bruto (PIB) de la Unión Europea, destacando su importancia vital en la economía.
Según un informe de la OCDE, el sector servicios ha visto un aumento anual de más del 20% en la inversión en tecnologías como software y servicios en la nube.
El comercio electrónico, que forma parte integral del sector servicios, ha registrado un crecimiento anual superior al 30% en los últimos cinco años, impulsado por el aumento en la adopción de tecnologías móviles y plataformas online.
La plataforma se actualiza automáticamente con los cambios legislativos, asegurando que todos los convenios colectivos gestionados cumplan con la legislación vigente.
PayFit centraliza y automatiza la gestión de todos los convenios colectivos en una única plataforma, facilitando el acceso y la administración de múltiples acuerdos simultáneamente.
Automatiza el cálculo de salarios, bonificaciones y otros beneficios según los diferentes convenios, garantizando precisión y reduciendo errores manuales.
Los empleados pueden gestionar sus solicitudes de vacaciones a través de PayFit y reportar ausencias, facilitando el proceso y reduciendo la carga administrativa sobre el departamento de RRHH.
A través del software de gestión de servicios, los empleados tienen acceso seguro a su información personal, detalles de nóminas, beneficios y documentos importantes.