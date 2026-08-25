El fin de la extinción del contrato de trabajo supone el fin de la relación laboral y el cobro del finiquito.

El finiquito, consiste en una serie de importes que el trabajador ha adeudado y no han sido abonados todavía en el momento de la extinción del contrato.

¿Es obligatorio cobrar el finiquito? ¿Hay que firmarlo? ¿Cómo se calcula? En el artículo de hoy resolvemos todas estas cuestiones y explicamos a los empresarios y departamentos de RRHH todos los detalles sobre el finiquito.

¿Qué es el finiquito?

¿Qué es el finiquito?

El finiquito es el documento de liquidación que recibe el trabajador junto a otros papeles de fin del contrato cuando finaliza su relación laboral y causa baja en la Seguridad Social.

Carece de regulación propia pero el artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores (ET), que regula las causas de extinción del contrato de trabajo, establece lo siguiente:

“El empresario, con ocasión de la extinción del contrato [...] deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas”.

Es decir, el “documento de saldo y liquidación” es lo que se conoce como finiquito.

Finiquito: significado

El finiquito consiste en una serie de importes que el trabajador ha adeudado y no han sido abonados en el momento de la extinción del contrato de trabajo. Estos importes se generan por el simple hecho de haber prestado servicios durante un determinado tiempo en la empresa.

Por ejemplo, estos importes pueden ser las vacaciones devengadas no disfrutadas o la parte proporcional de la pagas extraordinarias.

En definitiva, el finiquito es el documento en el que el trabajador y empresario expresan su conformidad con la liquidación de todas las cantidades adeudadas por el trabajador que no se han cobrado en el momento del fin del contrato de trabajo.

¿Cómo funciona el finiquito?

Una vez hayamos realizado el preaviso de la extinción del contrato de trabajo (si procediera), podemos empezar a tramitar los papeles de fin del contrato para terminar definitivamente la relación laboral con nuestro empleado.

En el documento de finiquito hay que indicar la fecha de la extinción contractual. Además, el convenio colectivo de aplicación puede establecer algunos requisitos formales para la cumplimentación del finiquito.

El finiquito está formado por una serie de elementos:

El salario de los días trabajados que todavía no se han cobrado en el momento del fin de la relación laboral.

Pagas extra y horas extraordinarias (no prorrateadas) que están pendientes de pago.

Vacaciones laborales no disfrutadas, que se calculan hasta el momento del fin del contrato.

Otros conceptos generados y no pagados.

Todos estos conceptos cotizan en la Seguridad Social.

El artículo 38 ET regula las vacaciones laborales. En él se establece que las vacaciones no son sustituibles por una compensación económica, pero el finiquito es una excepción a esta regla.

A la suma de estas cantidades generadas habrá que restarle lo que el trabajador adeuda a la empresa, si procediera. Por ejemplo, algún adelanto del sueldo.

Junto con el finiquito, existen otros documentos básicos que se necesitan cuando finaliza una relación laboral:

La carta de despido

El certificado de empresa

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¿Cuándo se cobra el finiquito?

Igual te estás haciendo estas preguntas: ¿Es obligatorio pagar el finiquito? ¿Hay un plazo para pagar el finiquito de trabajo en España? ¿El finiquito se paga con la nómina?

Pues bien, el finiquito se cobra cuando termina la relación laboral entre la empresa y el trabajador. Y sí, es obligatorio que la empresa se lo entregue al trabajador, puesto que son cantidades adeudadas que le pertenecen por la prestación de servicios a la empresa.

Sin embargo, no existe un plazo determinado para que la empresa entregue el finiquito al trabajador, salvo que el convenio colectivo de aplicación lo establezca. Así que el finiquito puede entregarse el último día de trabajo, junto a la última nómina que reciba el trabajador o incluso más tarde de estos supuestos, dependiendo del caso concreto y de la forma de proceder de la empresa.

Si se produce el impago del finiquito, el empleado podrá reclamarlo en el plazo de 1 año.

En cuanto a la forma o medios de pago del finiquito, no hay nada establecido. Puede realizarse mediante transferencia bancaria, efectivo o cheques.

En cuanto al finiquito en el contrato laboral, tanto si se trata del finiquito por despido, finiquito por baja voluntaria, finiquito por fin de contrato por mutuo acuerdo, o finiquito por excedencia voluntaria, el trabajador tiene derecho a él.

En definitiva, el finiquito se entrega cuando finaliza el contrato de trabajo y se extingue la relación laboral entre la empresa y el empleado, en cualquiera de los casos e independientemente de si existe o no una indemnización.

¿Es obligatorio firmar el finiquito?

A pesar de que la firma no es obligatoria para ninguna de las partes, la idea del finiquito es acreditar que trabajador y empresario aceptan y están conformes con el fin del contrato laboral y la relación con la empresa.

Por ello, la firma del finiquito es una prueba de que el trabajador recibe las cantidades adeudadas que le corresponden y que no queda ningún saldo pendiente por recibir.

¿Sabías qué? Si la relación laboral termina de forma conflictiva pero el trabajador está de acuerdo con el contenido del finiquito, entonces podrá firmarlo “en disconformidad”. De esta manera, podrá realizar futuras reclamaciones si así lo desea. Pero si el trabajador no está conforme con el contenido del documento de finiquito, entonces no deberá firmarlo y tendrá que presentar una papeleta de conciliación.

No existe un plazo para la firma del finiquito sino que dependerá de la forma en que finalice el contrato.

Por otro lado, el artículo 49 ET establece que el trabajador podrá solicitar la presencia de un representante legal de los trabajadores en el momento de proceder a la firma del recibo del finiquito. Si el empresario impidiese la presencia del representante en el momento de la firma, el trabajador podrá hacerlo constar en el propio recibo, a los efectos oportunos.

¿Cuáles son las implicaciones legales de no proporcionar un finiquito?

Las implicaciones legales de no proporcionar un finiquito en España pueden ser significativas para los empleadores. Es decir, los empleadores están obligados a cumplir con las regulaciones de despido y finiquito establecidas en la legislación laboral española.

Entre las implicaciones legales "más comunes" encontramos las siguientes:

Compensación por Despido: En España, la compensación por despido es un derecho fundamental para los empleados y está regulada por la ley. Los empleadores deben proporcionar un finiquito que incluya una compensación adecuada basada en el tipo de despido, como días de salario por año trabajado. Si un despido es considerado injusto, la compensación puede incrementarse significativamente. Consecuencias Legales: No proporcionar un finiquito o hacerlo de manera incorrecta puede resultar en sanciones legales para el empleador. Los empleados tienen derecho a desafiar un despido que consideren injusto a través de los tribunales laborales, lo que podría llevar a un fallo que obligue al empleador a pagar la compensación correspondiente o incluso a reinstalar al empleado. Procedimientos de Despido: Los empleadores deben seguir procedimientos específicos al despedir empleados, como proporcionar un aviso por escrito detallando las razones del despido y otorgar el tiempo de aviso requerido. La falta de cumplimiento con estos procedimientos puede resultar en que el despido sea declarado nulo o improcedente. Impacto Financiero: Además de las multas y sanciones legales, no cumplir con las obligaciones de finiquito puede llevar a costos adicionales significativos para la empresa, incluyendo el pago de salarios atrasados, indemnizaciones adicionales, y costos legales asociados con disputas laborales.

En resumen, los empleadores deben estar bien informados y cumplir con las leyes de empleo y despido en España para evitar implicaciones legales y financieras considerables.

¿Cómo calcular un finiquito?

Dependerá del tipo de contrato y del trabajador en cada caso. Los conceptos pueden variar en función de estos factores.

En nuestro post sobre cómo calcular un finiquito te explicamos todos los detalles. Además, analizamos paso a paso un ejemplo real en documento de liquidación y finiquito.

Finiquitos ejemplos

No existe un modelo estándar de finiquito, sino que cada empresa podrá crear su propio modelo siempre y cuando en él queden claros todos los conceptos y contenido.

De todas formas, habrá que incluir estos datos mínimos:

El salario de los días trabajados y no cobrados.

Pagas extra y horas extraordinarias (no prorrateadas) que están pendientes de pago.

Vacaciones laborales no disfrutadas, que se calculan hasta el momento del fin del contrato.

Otras cuantías generadas y no pagadas.

En caso de indemnización por despido, el importe que corresponda.

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