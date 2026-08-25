Comprender la normativa y los convenios colectivos que rigen en tu empresa es esencial para establecer las bases y condiciones fundamentales que influirán en las dinámicas laborales. Conocer a fondo qué implica un convenio colectivo, qué aspectos regula y cómo determinar cuál aplicar a los contratos de tus empleados, se convierte en un conocimiento crucial para mantener relaciones laborales saludables y equitativas.

Por ello, saber qué convenio colectivo se aplica en tu empresa es vital para entender qué condiciones mínimas regirán las relaciones laborales en ella. Es muy importante entender qué es, qué regula y cómo saber qué convenio aplicar a los contratos de tus empleados. En el artículo de hoy, te lo explicamos todo sobre la elección correcta.

¿Qué es el Convenio Colectivo?

¿Qué es el Convenio Colectivo?

El convenio colectivo es el acuerdo llevado a cabo entre los representantes de los trabajadores y los empresarios de un sector o empresa determinado, que establece y regula las condiciones laborales de forma vinculante.

En este sentido, se trata de acuerdos que nacen de la negociación colectiva, y que obligan tanto al empresario como a los trabajadores que se vean afectados en el ámbito de aplicación del mismo y durante su periodo de vigencia.

¿Cuáles son las características del Convenio Colectivo?

Pues bien, para que un convenio sea válido debe cumplir ciertas características:

Debe efectuarse por escrito .

Debe presentarse ante la autoridad laboral competente en un plazo de 15 días a partir del momento en que se firma, para ser registrado.

Debe remitirse al órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente para su depósito.

Debe publicarse, obligatoriamente, por parte de la autoridad laboral, en el Boletín Oficial del Estado, comunidad autónoma o de la provincia correspondiente. El plazo para ello será de máximo 20 días desde la presentación del convenio en el registro .

¿Qué debe contener el Convenio Colectivo?

El convenio contendrá el conjunto de pactos o cláusulas que se han negociado entre las partes representantes. Además, podrá regular materias de índole económica, laboral o sindical, así como las condiciones de empleo y organización. Por ende, todas las garantías que el Estatuto de los Trabajadores reconoce serán el contenido mínimo y únicamente podrán ser mejoradas.

Sin perjuicio de la libertad de negociación, el convenio colectivo deberá expresar, como contenido mínimo:

La determinación de las partes que lo conciertan.

El ámbito personal, funcional, territorial y temporal .

El procedimiento para solucionar discrepancias que puedan surgir para la no aplicación de las condiciones de trabajo.

La forma y condiciones de denuncia del convenio , así como el plazo mínimo para la denuncia antes de que finalice su vigencia.

La designación de una comisión paritaria de la representación de las partes negociadoras para entender las cuestiones establecidas en la ley, así establecer los procedimientos y plazos de actuación (incluyendo el sometimiento a sistemas no judiciales de solución de conflictos).

El deber de negociar planes de igualdad en supuestos en que no resulte obligatorio por el número de trabajadores de la plantilla.

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¿Qué es la adhesión y extensión de los Convenios Colectivos?

Las partes negociadoras podrán pactar adherirse a otro convenio colectivo en vigor, siempre que estén dentro del campo de aplicación, notificándolo para su registro a la autoridad laboral competente.

Esta adhesión sirve para cubrir posibles lagunas normativas o unificar condiciones de trabajo en ámbitos con semejanzas.

Para que ocurra será necesario:

El acuerdo de las partes legitimadas para negociar.

La sumisión en la adhesión a la totalidad del convenio colectivo en vigor.

¿Qué sujetos están legitimados para la negociación?

En función del ámbito de aplicación del convenio colectivo, los sujetos legitimados para su negociación serán unos u otros. A continuación podrás consultarlos:

⚠️ La comisión negociadora estará formada por el conjunto de personas constituido por los representantes de los empresarios y de los trabajadores, y tendrá el objeto de elaborar y confeccionar el convenio colectivo.

¿Qué convenio debo aplicar?

El sector en que se desarrolla la actividad de la empresa y el área geográfica son los factores que determinarán qué convenio colectivo se aplicará. En caso de duda, siempre es posible consultar a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, aunque sus dictámenes no son vinculantes y no es un órgano que ofrezca respuestas inmediatas.

Según establece el artículo 14 del Real Decreto 1362/2012 de 27 de septiembre, tienen potestad para dar respuesta a esta consulta:

1️⃣ Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

2️⃣ Cualquier órgano de representación unitaria de los trabajadores o entidad sindical o empresarial que acredite un interés legítimo en la consulta.

3️⃣ Cualquier autoridad laboral o jurisdiccional que tenga competencia en asuntos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación o interpretación de un convenio colectivo.

Debes tener en cuenta que para la correcta aplicación del convenio colectivo deberás consultar, en primer lugar, el ámbito funcional del mismo. En el se describirá la actividad principal de las empresas que deben aplicar dicho convenio. Además, deberas revisar el ámbito territorial ya que indicará el ámbito geográfico de aplicación del convenio. Así como el ámbito personal, que delimitará en profundidad las empresas afectadas y las excluidas de la aplicación del convenio colectivo.

¿Qué sucede si aplico mal un convenio colectivo?

Aplicar un convenio colectivo diferente al propio de la actividad desarrollada por la empresa, cuando las condiciones laborales y salariales reflejadas en el mismo son inferiores a las que contempladas en el de pertinente aplicación, supone un perjuicio para los trabajadores y se vulnera el artículo 3.3 del Estatuto de los Trabajadores, en cuanto se aplica una normal pactada que no es más favorable para el trabajador.

Ante esta falta los trabajadores podrían demandar judicialmente a la empresa. Además, existe un procedimiento específico respecto la interpretación y aplicación de los convenios colectivos por el cual los sujetos legitimados pueden instar a que se dicte una sentencia en un plazo de tres días obligando al empresario a la aplicación de un determinado convenio.

La reclamación judicial podrá interponerse para exigir el derecho a la aplicación del convenio colectivo correcto, o bien para el resarcimiento de los derechos que no han sido respetados. Esta posible reclamación por el cobro de cantidades se podrá retraer a 12 meses e implicará la cotización con efectos retroactivos.

En caso de concurrencia, ¿qué se debe hacer?

En ocasiones determinar cuál es el convenio colectivo que se debe aplicar es difícil ya que pueden existir concurrencia de convenios, es decir, más de un convenio que se aplica a una misma relación laboral. No toda concurrencia es conflictiva para los empleados, los diferentes convenios pueden ser complementarios y no contradictorios y esto puede permitir su aplicación de forma simultánea sin generar conflicto. Únicamente se produce la concurrencia de convenios cuando ambos son estatutarios, y se resuelve:

1️⃣ El convenio de empresa tiene siempre prioridad aplicativa respecto al estatutario en materia:

De retribución salarial.

De horas extraordinarias y su retribución.

De horario y distribución de la jornada.

2️⃣ Se determina la preferencia de un convenio que está vigente sobre otro de distinto ámbito posterior en el tiempo, con independencia de sus denominaciones, ámbito territorial o funcional. El convenio colectivo posterior no se considera nulo por no ser aplicable, se mantiene suspendido de forma total o parcial según las materias sobre las que exista concurrencia. Los convenios colectivos estatutarios son los negociados siguiendo el procedimiento y la tramitación establecidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Los que se negocian fuera de este procedimiento son convenios extraestatutarios y, aún teniendo fuerza vinculante, quedan limitados a las relaciones individuales de trabajo de los firmantes. Se debe tener en cuenta que, a través de un acuerdo interprofesional o de un acuerdo sectorial, se pueden establecer las reglas para la solución en conflictos de concurrencia.

Como empresa, ¿puedo cambiar el convenio colectivo? Y, ¿a instancia del trabajador?

No, la empresa no puede decidir libremente qué convenio colectivo debe aplicar sino que le corresponderá uno u otro en función de la actividad económica y el ámbito territorial. En caso de no estar aplicando un convenio correcto, deberá modificarlo siguiendo un procedimiento específico de conflicto colectivo, pero en ningún caso a partir de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.

Desde el punto de vista del empleado, únicamente los representantes legales de los trabajadores pueden iniciar un procedimiento de conflicto colectivo para solicitar la modificación del mismo.

Por ello, seleccionar el convenio colectivo adecuado es crucial para establecer relaciones laborales armoniosas y asegurar el cumplimiento de los derechos y obligaciones tanto para empleadores como para trabajadores. Para tomar esta decisión, es esencial realizar un exhaustivo análisis de la naturaleza de la empresa, la industria a la que pertenece y las características específicas de los empleados.

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Aplicación simultánea y complementaria de distintos convenios en caso de concurrencia 2) Gestiona la contratación y los trámites administrativos Formaliza los contratos automáticamente en base a tu convenio colectivo

Establece las condiciones de trabajo, remuneraciones y normas de aplicación a la relación laboral según tu convenio

Cálculo de todos los conceptos laborales según tu convenio (jornada, vacaciones, horas y pagas extra, etc.) 3) Genera las nóminas de todos tus empleados Generación de la nómina de tus empleados en función de las características de tu convenio colectivo

Actualización automática del sistema de remuneración salarial

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